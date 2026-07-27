ДРУНИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Русская поэтесса.

Бы­ла же­ной Н. К. Стар­ши­но­ва, А. Я. Ка­п­ле­ра. Де­бю­ти­ро­ва­ла как по­эт в «Учи­тель­ской га­зе­те» (1938 год). В 1941 году доб­ро­воль­цем уш­ла на фронт , ра­бо­та­ла са­ни­тар­кой, сан­ин­ст­рук­то­ром; два­ж­ды ра­не­на. В 1952 году окон­чи­ла Литературный ин­сти­тут имени А. М. Горь­ко­го в Мо­ск­ве.

Первый сбор­ник сти­хов - «В сол­дат­ской ши­не­ли» (1948 год). Во­енный опыт в зна­чительной сте­пе­ни оп­ре­де­лил об­раз­ный строй по­эзии Друниной; её основные те­мы - фрон­то­вой быт в вос­при­ятии де­вуш­ки («Ка­ча­ет­ся рожь не­сжа­тая…», 1942 год, «Я толь­ко раз ви­да­ла ру­ко­паш­ный...», 1943 год; по­эма «Зин­ка», 1944 год), лю­бовь и вой­на («Жда­ла те­бя. И ве­ри­ла…», 1943 год; «Ху­день­кой не­склад­ной не­дот­ро­гой…», 1947 год), дра­ма­тическая по­сле­во­ен­ная судь­ба фрон­то­ви­чек («На тан­цах», 1960 год; «Свер­ст­ни­цам», 1962 год). Из­бе­гая на­ту­ра­ли­стических под­роб­но­стей в опи­са­нии вой­ны, Друнина стре­мит­ся точ­ной де­та­лью пе­ре­дать ат­мо­сфе­ру фрон­то­вых буд­ней («В ши­нель­ке, пе­ре­ши­той по фи­гу­ре…», 1964 год).

В позд­них сти­хах - ка­та­ст­ро­фичное вос­при­ятие со­бы­тий вре­мён «пе­ре­строй­ки» («Бе­зум­но страш­но за Рос­сию…», 1991 год). Ав­тор по­вес­ти для де­тей «Али­ска» (1973 год), ав­то­био­гра­фической по­вес­ти «С тех вер­шин» (1979 год), ре­пор­та­жей и пуб­ли­ци­стических ста­тей. По­кон­чи­ла жизнь са­мо­убий­ст­вом.

Сочинения:

Из­бран­ное: В 2 томах М., 1989;

Суд­ный час: По­смерт­ная кни­га: Сти­хи. М., 1993.