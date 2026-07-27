ДРУНИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Русская поэтесса.
Была женой Н. К. Старшинова, А. Я. Каплера. Дебютировала как поэт в «Учительской газете» (1938 год). В 1941 году добровольцем ушла на фронт, работала санитаркой, санинструктором; дважды ранена. В 1952 году окончила Литературный институт имени А. М. Горького в Москве.
Первый сборник стихов - «В солдатской шинели» (1948 год). Военный опыт в значительной степени определил образный строй поэзии Друниной; её основные темы - фронтовой быт в восприятии девушки («Качается рожь несжатая…», 1942 год, «Я только раз видала рукопашный...», 1943 год; поэма «Зинка», 1944 год), любовь и война («Ждала тебя. И верила…», 1943 год; «Худенькой нескладной недотрогой…», 1947 год), драматическая послевоенная судьба фронтовичек («На танцах», 1960 год; «Сверстницам», 1962 год). Избегая натуралистических подробностей в описании войны, Друнина стремится точной деталью передать атмосферу фронтовых будней («В шинельке, перешитой по фигуре…», 1964 год).
В поздних стихах - катастрофичное восприятие событий времён «перестройки» («Безумно страшно за Россию…», 1991 год). Автор повести для детей «Алиска» (1973 год), автобиографической повести «С тех вершин» (1979 год), репортажей и публицистических статей. Покончила жизнь самоубийством.
Сочинения:
Избранное: В 2 томах М., 1989;
Судный час: Посмертная книга: Стихи. М., 1993.