ДРУНГАРИЙ

Друнгарий (лат. drungarius, греч. δρουγγάριος) — в Византии воинское звание, командир небольшого кавалерийского подразделения сухопутной провинциальной армии (друнга или банды).

Впервые упоминается в начале VII в. В VII—VIII вв. Д. являлся высоким воинским чином в провинциальной армии; в IX в. занимал среднее положение между тумархом и комитом. Первоначально под командованием Д. находилось примерно 1000 человек, позднее состав друнга был несколько уменьшен, его численность колебалась от 200 до 400 человек.

Согласно «Тактике» Льва Мудрого назначение Д. (и других высших офицерских чинов) было прерогативой стратига фемного войска, причем при выборе кандидата стратиг должен был руководствоваться не только его компетентностью и храбростью, но обращать внимание на его верность и преданность имперским интересам. Постепенно статус Д. в императорской армии нивелировался. Так, в новелле Иоанна Цимисхия от 972 Д. и комит занимают положение, чуть более высокое, чем стратиот . К XI в. Д. и комиты стали равноправными воинскими званиями, что впоследствии обеспечило их слияние в друнгарокомита (или комитодрунгария).

Д. флота (греч. δρουγγάριος τοῦ πλοΐμων) в XI в. являлся начальником всего императорского флота; провинциальный флот подчинялся местным стратигам и катепанам. В правление императора Алексея Комнина (1081—1118) был введен титул «Великий Д. флота».

В императорской гвардии существовало звание Д. виглы (греч. δρουγγάριος τῆσ βἰγλας), обозначавшее главу охраны императорского дворца, ипподрома и суда. Этот термин упоминается в сочинении Продолжателя Феофана . Он сообщает, что императрица Ирина отправила в 791 Д. виглы Алексея Муселя с войском против восставших солдат в Армениаке. Важными обязанностями Д. виглы являлось сопровождение императора в военных экспедициях и его охрана во дворце.

Лит.: Кулаковский Ю. А. Друнг и друнгарий // Византийский временник. Т. 9. 1902. С. 1—30; Haldon J. F. Byzantine Praetorians: an Administrative, Intuitional and Social Survey of the Opsikion and the Tagmata. Vol. 3. Bonn. P. 236—245; Kazhdan A., Cutler A. Droungarios // Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. P. Kazhdan, A.-M. Tallbot. Vol. 1. Oxford, 1991. P. 663—664.