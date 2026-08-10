ДРУММОНД ДИ АНДРАДИ КАРЛУШ

ДРУММОНД ДИ АНДРАДИ КАРЛУШ - бразильский поэт, переводчик, журналист.

Ро­дил­ся в се­мье фер­ме­ров. На­чал пе­ча­тать­ся ещё во вре­мя учё­бы в ие­зу­ит­ском кол­лед­же. Ра­бо­тал ди­рек­то­ром Департамента ис­то­рии национальной служ­бы ис­то­рического и ху­дожественного на­сле­дия Бра­зи­лии. Пе­ре­во­дил испанских и французских ав­то­ров на пор­тугальский язык. Один из клю­че­вых пред­ста­ви­те­лей бразильского мо­дер­низ­ма .

Ав­тор по­этических сборников, от­ра­зив­ших влия­ние да­да­из­ма , твор­че­ст­ва М. ди Ан­д­ра­ди и У. Уит­ме­на: «Ощу­ще­ние ми­ра» («Sentimento do mundo», 1940 год), «Сти­хо­тво­ре­ния» («Poe­sias», 1942 год), «Яс­ная за­гад­ка» («Claro enig­ma», 1951 год), «Жизнь, про­жи­тая на­бе­ло» («A vida passada a limpo», 1959 год), «Ес­те­ст­вен­ная лю­бовь» («O amor natural», 1992 год), «Farewell» (1996 год) и другие. Для ху­дожественно ма­не­ры Друммонда ди Андради ха­рак­тер­но со­че­та­ние «вы­со­ких» и «низ­ких» тем, сти­ли­стическое изя­ще­ст­во, ис­поль­зо­ва­ние разговорной ре­чи.

Сочинения:

По­эзия Ла­тин­ской Аме­ри­ки. М., 1975. С. 158-161;

Poesia completa. Rio de J., 2003.