ДРУГ ТРЕЗВОСТИ

ДРУГ ТРЕЗВОСТИ - религиозно-нравственный журнал, выходивший в 1900-1901 годах в Санкт-Петербурге раз в 2 недели.

В год выпускалось по 24 номера объемом от 32 до 88 страниц, некоторые (№ 1-5 за 1900 год, № 1 за 1901 год) вышли в те же годы вторым изданием. Редактором-издателем был священник Василий Белогостицкий, фактически редактором являлся известный петербургский проповедник священник Григорий Петров. Он же был автором многих статей, придававших журналу особый, живой колорит. Издание ставило задачей «человека, ушедшего на путь греха и пьянства… возвратить на путь трезвой жизни; человека трезвого укрепить и дать ему возможность благотворно воздействовать на других; раскрывать для всех неиссякаемое богатство воды живой - Слова Божия - то в живых беседах и поучениях, то в виде исторических картин и статей; от Слова Божия повести читателя в храм Божий и осветить красоту богослужения…».

Другой журнал с таким же заглавием издавался в 1914 году в городе Острове Псковской губернии ежемесячно местным Казанским обществом трезвости (редактор - протоиерей Николай Панов, вышло 12 номеров).

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