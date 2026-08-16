ДРУЭ, ЖАН-БАТИСТ

Друэ (фр. Drouet), Жан-Батист (08.01.1763, Сен-Менеу — 10.04.1824, Макон) — деятель Французской революции XVIII в .

Сын торговца деревом, служил почтмейстером в С.-Менеу. Помешал Вареннскому бегству короля Людовика XVI , узнав того 21 июня 1791 в проезжавшей карете. По официальной версии Д. узнал короля по портрету на ассигнации, которой с ним расплатились. По другой версии, Д. ранее видел короля на коронации в Реймсе. Обогнав карету короля, Д. прискакал в Варенн, где поднял тревогу и организовал задержание монарха вплоть до получения декрета Национального собрания об аресте Людовика XVI. Д. представил Национальному собранию доклад о задержании короля и получил награду в 30 000 франков. В 1792 избран депутатом Конвента , где вошел в число монтаньяров . В ходе суда над Людовиком XVI выступил против обращения к народу и за смертную казнь. В 1793 отправлен комиссаром в Северную армию. Попал в плен к австрийцам. После двух лет заключения в Моравии обменян в 1795 на герцогиню Ангулемскую (дочь Людовика XVI). В декабре 1795 избран в Совет пятисот . По обвинению в участии в заговоре Г. Бабёфа арестован 10 мая 1796, но сумел бежать из тюрьмы 17 августа 1796. Уехал в Швейцарию, откуда отправился в Вест-Индию. Из-за болезни задержался на о. Тенерифе, где участвовал в отражении нападения английской эскадры. Вернувшись во Францию, был назначен комиссаром в своем родном департаменте Марна. После переворота Восемнадцатого брюмера стал ярым приверженцем Бонапарта (см. Наполеон I ), занимал должность супрефекта в Сен-Менеу. В 1814 во главе национальной гвардии своего округа сражался против войск антифранцузской коалиции. В период «Ста дней» Д. вновь избран депутатом, но после поражения Наполеона вынужден был бежать в Швейцарию. Испытывая ностальгию, распустил слух о своей смерти, тайно вернулся во Францию и остаток жизни провел в г. Макон под фамилией «Мейер».

Лит.:Benoit-Guyod G. Qu’est devenu Drouet, le maître de postes de Varennes? Paris, 1946; Стегний П. «Прощайте, мадам Корф». Из истории тайной дипломатии Екатерины Великой. М., 2009. Летчфорд С. Е. Бабёф и Друэ // Французский ежегодник 2009. М., 2009.