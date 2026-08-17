ДРУЦКОЕ КНЯЖЕСТВО

ДРУЦКОЕ КНЯЖЕСТВО - в XII - середине XVI веков государственное образование в междуречье Днепра и Березины.

Сфор­ми­ро­ва­лось на тер­ри­то­рии Друц­кой во­лос­ти, а так­же ря­да дру­гих зе­мель, пер­во­на­чаль­но вхо­див­ших в По­лоц­кое кня­же­ст­во , а в начале XII века в Мин­ское кня­же­ст­во , где пра­вил князь Глеб Все­сла­вич. По­сле по­ра­же­ния по­след­не­го в 1116 году в борь­бе с ки­ев­ским князем Вла­ди­ми­ром Все­во­ло­до­ви­чем Мо­но­ма­хом Друц­кая во­лость вер­ну­лась в со­став По­лоц­ко­го княжествава. Мне­ние о при­над­леж­но­сти Друцкого княжества по­сле смер­ти князя Все­сла­ва Бря­чи­сла­ви­ча (1101 год) его сы­ну князю Рог­во­ло­ду-Бо­ри­су Все­сла­ви­чу ис­точ­ни­ка­ми не под­твер­жда­ет­ся. По­сле воз­вра­щения из ви­зантийской ссыл­ки по­лоц­ких кня­зей Друцкое княжество, по-ви­ди­мо­му в конце 1130-х годов начале 1140-х годов, бы­ло от­да­но сы­ну Рог­во­ло­да-Бо­ри­са Все­сла­ви­ча, Рог­во­ло­ду (Ва­си­лию) Рог­во­ло­до­ви­чу (Бо­ри­со­ви­чу) (умер ме­ж­ду 1171 и 1180 годом), ко­то­рый с пе­ре­мен­ным ус­пе­хом вёл борь­бу с пра­ви­те­ля­ми Мин­ско­го княжества, стре­мив­ши­ми­ся вер­нуть Друцкое княжество под свой кон­троль. Рог­во­лод Рог­во­ло­до­вич стал ос­но­ва­те­лем первой ди­на­стии пра­ви­те­лей Друцкого княжества.

В 1151-1158 годах Друцким княжеством вла­дел пред­ста­ви­тель ли­нии мин­ских кня­зей князь Глеб Рос­ти­сла­вич. С 1158 года Друцкое княжество вновь на­хо­ди­лось под вла­стью сбе­жав­ше­го из за­клю­че­ния в Мин­ске князя Рог­во­ло­да Рог­во­ло­до­ви­ча, ко­то­рый для ут­вер­жде­ния в Д. к. вос­поль­зо­вал­ся во­ен. по­мо­щью, пре­дос­тав­лен­ной ему чер­ни­гов­ским кн. Свя­то­сла­вом Оль­го­ви­чем. В 1158–61 в Д. к. кня­жил сын Рог­во­ло­да – Глеб Рог­во­ло­до­вич. По­сле по­ра­же­ния в борь­бе за По­лоц­кое кн-во под г. Го­ро­дец от войск мин­ско­го кн. Во­ло­да­ря Гле­бо­ви­ча и его ли­тов. со­юз­ни­ков (1161) кн. Рог­во­лод Рог­во­ло­до­вич ос­тал­ся на кня­же­нии в Д. к. Ему на­сле­до­ва­ли его сы­но­вья Глеб (не позд­нее 1180 – не позд­нее 1186) и Все­слав (не позд­нее 1186 – не позд­нее 1196), а им – князь Бо­рис (не позд­нее 1196 – ?). Эта ди­на­стия, про­дол­жав­шая под­дер­жи­вать свя­зи с По­лоц­ком, пре­сек­лась, ве­ро­ят­но, в нач. 13 в. Юж. во­лос­ти Д. к. под­верг­лись ра­зо­ре­нию во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия (ве­ро­ят­но, по­сле па­де­ния Кие­ва), о чём сви­де­тель­ст­ву­ет унич­то­же­ние круп­но­го др.-рус. го­ро­да, на­хо­див­ше­го­ся на мес­те совр. г. Мо­ги­лёв (там об­на­ру­же­на до­мон­голь­ская ке­ра­ми­ка 12–13 вв. со зна­ка­ми Рю­ри­ко­ви­чей, ана­ло­гич­ны­ми зна­кам на ши­фер­ных пряс­ли­цах, най­ден­ных в г. Друцк).

Ос­но­ва­те­лем 2-й ди­на­стии пра­ви­те­лей Д. к. стал кн. Да­ни­ил (сер. – 2-я пол. 13 в.). Род­ст­вен­ны­ми и политич. от­но­ше­ния­ми он и его на­след­ни­ки бы­ли свя­за­ны с пра­ви­те­ля­ми Ви­теб­ско­го кн-ва (об этом кос­вен­но сви­де­тель­ст­ву­ет на­ли­чие ро­до­вых вла­де­ний у пра­ви­те­лей Друцкого княжества на тер­ри­то­рии Ви­теб­ско­го княжества, во­лос­тей Гос­мир и Дре­чьи Лу­ки). В первой четверти XIV века при вну­ке князя Да­нии­ла - князе Ми­хаи­ле Ми­хай­ло­ви­че Друцкое княжество при­зна­ло над со­бой власть Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ). При этом со­хра­ни­лась за­ви­си­мость Друцкого княжества от вла­сти ха­нов Зо­ло­той Ор­ды. Ус­та­нов­ле­ние по­ли­тический сю­зе­ре­ни­те­та Великого княжества Ли­тов­ско­го при­ве­ло к пер­вым отъ­ез­дам из Друцкого княжества на служ­бу в Мо­ск­ву пред­ста­ви­те­лей ме­ст­ной кня­же­ской ди­на­стии. Зи­мой 1339/1340 года по при­ка­зу ха­на Уз­бе­ка си­лы друц­ко­го князя Ива­на уча­ст­во­ва­ли в со­ста­ве вой­ска ор­дын­ско­го тем­ни­ка Тов­лу­бия и кня­зей Северо-Восточной Ру­си в по­хо­де на Смо­ленск и в его оса­де. Од­на­ко до 1353 года он по­ки­нул Друцкое княжество и пе­ре­шёл на служ­бу к великому князю вла­ди­мир­ско­му Се­мё­ну Ива­но­ви­чу Гор­до­му (внук князя Ива­на - Ан­д­рей Ми­хай­ло­вич стал ро­до­на­чаль­ни­ком в Друцком княжестве ро­да кня­зей Один­це­ви­чей).

Во 2-й пол. 14 в., в прав­ле­ние в Д. к. сы­но­вей кн. Ми­хаи­ла Ми­хай­ло­ви­ча – кня­зей Дмит­рия Ми­хай­ло­ви­ча (1370-е гг.) и Ва­си­лия Ми­хай­ло­ви­ча (ум. по­сле 1392), про­изо­шёл окон­ча­тель­ный раз­дел во­лос­тей Д. к. на «дель­ни­цы». В Д. к. вы­де­лил­ся ста­рей­ший стол в г. Друцк, сам го­род раз­де­лён на тре­ти. По др.-рус. тра­ди­ции власть пе­ре­хо­ди­ла к стар­ше­му в ро­де из чис­ла пра­ви­те­лей Д. к. Вер­хов­ным сю­зе­ре­ном пра­ви­те­лей Д. к. в 1370-е гг. вы­сту­пал по­лоц­кий кн. Ан­д­рей Оль­гер­до­вич. Вме­сте с ним они уча­ст­во­ва­ли в по­хо­де кн. Оль­гер­да на Мо­ск­ву (1372) и на зем­ли Ли­вон­ско­го ор­де­на (1370-е гг.), а так­же в по­ли­тич. борь­бе в ВКЛ, раз­вер­нув­шей­ся по­сле смер­ти Оль­гер­да (1377). По-ви­ди­мо­му, осе­нью 1377 сын В. М. Друц­ко­го – кн. Глеб (ум. 1411) в сви­те кн. Ан­д­рея Оль­гер­до­ви­ча отъ­е­хал в Псков, а за­тем в Мо­ск­ву. Он уча­ст­во­вал в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380, по­гиб в бою с вой­ска­ми ни­же­го­род­ских кня­зей под с. Лыс­ко­во. Его брат кн. Лев (ум. не ра­нее 1392), яв­ля­ясь близ­ким род­ст­вен­ни­ком («шваг­ром») ли­тов. кн. Ви­тов­та, вхо­дил в его бли­жай­шее ок­ру­же­ние, в 1384 ос­тав­лен Ви­тов­том в за­лож­ни­ках у ры­ца­рей Тев­тон­ско­го ор­де­на. Его брат – Ан­д­рей Ва­силь­е­вич (? – 12.8.1399) по­гиб в бит­ве с ор­дын­ца­ми на р. Вор­ск­ла, а по­сле ран­ней смер­ти его без­дет­ных сы­но­вей быв. дер­жа­ния в Блу­жах, Ми­лей­ко­ви­чах и др. мес­тах бы­ли по­жа­ло­ва­ны вел. кн. ли­тов­ским Ви­тов­том во вла­де­ние Ви­лен­ско­му ка­пи­ту­лу.

По­сле смер­ти кн. В. М. Друц­ко­го ста­рей­ший стол в Д. к. унас­ле­до­вал его стар­ший пле­мян­ник кн. Иван Дмит­рие­вич Друц­кий (Кин­дырь) (ум. 12.8.1399), дей­ст­во­вав­ший в рус­ле по­ли­ти­ки Ви­тов­та, ко­то­рый в нач. 1393 во вре­мя сво­его по­хо­да про­тив вел. кн. ли­тов­ско­го Свид­ри­гай­ло на Ор­шу и Ви­тебск под­чи­нил всё Д. к. сво­ей вер­хов­ной вла­сти. Кн. И. Д. Друц­кий (Кин­дырь) был уча­ст­ни­ком за­клю­че­ния Са­лин­ско­го до­го­во­ра ВКЛ с Тев­тон­ским ор­де­ном (1398), по­гиб в бит­ве на р. Вор­ск­ла. Его пре­ем­ни­ком в Д. к. стал его млад­ший брат кн. Се­мён Дмит­рие­вич (ум. по­сле 1422). В 1401 он дал клят­ву вер­но­сти польск. ко­ро­лю Вла­ди­сла­ву II и обя­зал­ся не ис­кать се­бе сю­зе­ре­на, по­ми­мо не­го, по­сле смер­ти вел. кн. Ви­тов­та. В 1422 кн. С. Д. Друц­кий уча­ст­во­вал в уст­рой­ст­ве бра­ка сво­ей пле­мян­ни­цы княж­ны Со­фии Ан­д­ре­ев­ны, до­че­ри кн. Ан­д­рея Ива­но­ви­ча Голь­шан­ско­го и кн. Алек­сан­д­ры Дмит­ри­ев­ны Друц­кой. Она ста­ла по­след­ней же­ной Вла­ди­сла­ва II и ма­те­рью Вла­ди­сла­ва III Вар­нень­чи­ка и Ка­зи­ми­ра IV Ягел­лон­чи­ка. Её брак не толь­ко под­твер­дил важ­ную роль пра­ви­те­лей Д. к. в уп­рав­ле­нии ВКЛ, но и спо­соб­ст­во­вал даль­ней­ше­му рос­ту влия­ния сы­но­вей кн. С. Д. Друц­ко­го.

В борь­бе за власть в ВКЛ по­сле смер­ти Ви­тов­та (1430) пра­ви­те­ли Д. к. ак­тив­но под­дер­жа­ли вел. кн. ли­тов­ско­го Свид­ри­гай­ло. 8.12.1432 в бит­ве под Ош­мя­на­ми в плен к вел. кн. ли­тов­ско­му Си­гиз­мун­ду по­па­ли де­ти кн. С. Д. Друц­ко­го – кн. Дмит­рий Се­мё­но­вич Се­ки­ра (ум. ме­ж­ду 1432 и 1470) (ос­но­ва­тель ро­да кня­зей Друц­ких-Зуб­ре­виц­ких) и кн. Ва­си­лий Се­мё­но­вич Крас­ный (ум. по­сле 1448) (пре­док ро­да кня­зей Друц­ких-­Крас­ных), а так­же пред­ста­ви­тель дру­гой вет­ви пра­ви­те­лей Д. к. – кн. Фё­дор Ан­д­рее­вич Один­це­вич (ум. по­сле 1442). Один из пра­ви­те­лей Д. к. кн. Ми­ха­ил Се­мё­но­вич Ба­ла­бан (ум. 1435) по­гиб в бит­ве с вой­ска­ми Си­гиз­мун­да под Виль­ко­ми­ром.

Сын С. Д. Друц­ко­го – Иван Се­мё­но­вич Друц­кий (Ба­ба; ум. по­сле 1436), на­ме­ст­ник в По­лоц­ке (1407), а так­же по­том­ки друц­ких кня­зей – кня­зья А. А. и Г. А. Один­це­ви­чи – ус­та­но­ви­ли но­вые слу­жеб­ные свя­зи вла­дель­цев вот­чин и дер­жа­ний в Д. к. с вел. князь­я­ми мо­с­ков­ски­ми. Кн. И. С. Друц­кий (Ба­ба) сыг­рал важ­ную роль в раз­гро­ме вой­ска­ми вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча сил кн. Ва­си­лия Юрь­е­ви­ча Ко­со­го в 1436. От вну­ков И. С. Друц­ко­го (Ба­бы) про­ис­хо­дят ро­да кня­зей Друц­ких-Со­ко­лин­ских, Друц­ких-Ко­но­п­лей, Друц­ких-Озе­рец­ких, Друц­ких-При­хаб­ских. В Рус. гос-ве наи­бо­лее за­мет­ную роль сыг­ра­ли кня­зья Ба­би­че­вы, по­том­ки сы­на И. С. Друц­ко­го (Ба­бы) – кн. Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Ба­би­ча (ум. по­сле 1485), дочь ко­то­ро­го Аг­ра­фе­на Ва­силь­ев­на ста­ла же­ной вел. кн. ря­зан­ско­го Ива­на Ва­силь­е­ви­ча. Часть сов­ла­дель­цев Д. к. из этой вет­ви ро­да под­дер­жа­ла вос­ста­ние кн. М. Л. Глин­ско­го и в 1508 вме­сте с ним отъ­е­ха­ла на служ­бу в Мо­ск­ву. Млад­ший брат кн. И. С. Друц­ко­го (Ба­бы) – друц­кий кн. Иван Сё­ме­но­вич Пу­тя­та (ум. по­сле 1442), член Ра­ды вел. кня­зей ли­тов­ских Ви­тов­та и Свид­ри­гай­ло; от не­го про­ис­хо­дят неск. ро­дов, в т. ч. кня­зей Пу­тя­ти­ных, слу­жив­ших в ВКЛ и Рос­сии.

С нач. 15 в. пред­ста­ви­те­ли ди­на­стии пра­ви­те­лей Д. к. на­ча­ли вы­слу­жи­вать дер­жа­ния и вот­чи­ны за пре­де­ла­ми По­лоц­кой и Ви­теб­ской зе­мель, ос­ла­бе­ва­ет их связь с ро­до­вы­ми вла­де­ния­ми. Во 2-й пол. 15 в. часть вла­де­ний в Д. к. (Баг­ри­но­во, Голь­цо­во, Ший­ки и др.) пе­ре­шла в ру­ки Ягел­ло­нов. Не­ко­то­рые из них раз­да­ва­лись пред­ста­ви­те­лям ди­на­стии (напр., ок. 1442 с. При­ха­бы по­лу­чил в дер­жа­ние кн. Ф. А. Один­це­вич), а дру­гие – ли­тов. фео­да­лам (напр., с. Под­бе­ре­зье пе­ре­шло к князь­ям Ямон­то­ви­чам). Бла­го­да­ря бра­кам, об­ме­нам и по­куп­кам на тер­ри­то­рии Д. к. поя­ви­лись вот­чи­ны рус.-ли­тов. бо­яр­ских фа­ми­лий Гаш­толь­дов, Гор­но­ста­ев, Иль­и­ни­чей и Са­пег. Из них в кон. 15 – сер. 16 вв. скла­ды­ва­лись са­мо­сто­ят. ча­ст­ные вла­де­ния, ко­то­рые не бы­ли не­по­сред­ст­вен­но свя­за­ны с Д. к. По­сте­пен­но власть стар­ших в сво­их вет­вях кня­зей Друц­ких ог­ра­ни­чи­ва­лась рас­пре­де­ле­ни­ем трет­но­го вла­де­ния в Друц­ком зам­ке. Тем не ме­нее они по-преж­не­му иг­ра­ли клю­че­вую роль в управ­ле­нии и су­де в По­лоц­кой и Ви­теб­ской зем­лях, вы­бо­рах ме­ст­но­го ар­хи­епи­ско­па. В ре­зуль­та­те адм. ре­фор­мы 1565–66 тер­ри­то­рия Д. к. во­шла в со­став зе­мель Ор­шан­ско­го по­ве­та ВКЛ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)