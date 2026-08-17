ДРУЦКОЕ КНЯЖЕСТВО
ДРУЦКОЕ КНЯЖЕСТВО - в XII - середине XVI веков государственное образование в междуречье Днепра и Березины.
Сформировалось на территории Друцкой волости, а также ряда других земель, первоначально входивших в Полоцкое княжество, а в начале XII века в Минское княжество, где правил князь Глеб Всеславич. После поражения последнего в 1116 году в борьбе с киевским князем Владимиром Всеволодовичем Мономахом Друцкая волость вернулась в состав Полоцкого княжествава. Мнение о принадлежности Друцкого княжества после смерти князя Всеслава Брячиславича (1101 год) его сыну князю Рогволоду-Борису Всеславичу источниками не подтверждается. После возвращения из византийской ссылки полоцких князей Друцкое княжество, по-видимому в конце 1130-х годов начале 1140-х годов, было отдано сыну Рогволода-Бориса Всеславича, Рогволоду (Василию) Рогволодовичу (Борисовичу) (умер между 1171 и 1180 годом), который с переменным успехом вёл борьбу с правителями Минского княжества, стремившимися вернуть Друцкое княжество под свой контроль. Рогволод Рогволодович стал основателем первой династии правителей Друцкого княжества.
В 1151-1158 годах Друцким княжеством владел представитель линии минских князей князь Глеб Ростиславич. С 1158 года Друцкое княжество вновь находилось под властью сбежавшего из заключения в Минске князя Рогволода Рогволодовича, который для утверждения в Д. к. воспользовался воен. помощью, предоставленной ему черниговским кн. Святославом Ольговичем. В 1158–61 в Д. к. княжил сын Рогволода – Глеб Рогволодович. После поражения в борьбе за Полоцкое кн-во под г. Городец от войск минского кн. Володаря Глебовича и его литов. союзников (1161) кн. Рогволод Рогволодович остался на княжении в Д. к. Ему наследовали его сыновья Глеб (не позднее 1180 – не позднее 1186) и Всеслав (не позднее 1186 – не позднее 1196), а им – князь Борис (не позднее 1196 – ?). Эта династия, продолжавшая поддерживать связи с Полоцком, пресеклась, вероятно, в нач. 13 в. Юж. волости Д. к. подверглись разорению во время монголо-татарского нашествия (вероятно, после падения Киева), о чём свидетельствует уничтожение крупного др.-рус. города, находившегося на месте совр. г. Могилёв (там обнаружена домонгольская керамика 12–13 вв. со знаками Рюриковичей, аналогичными знакам на шиферных пряслицах, найденных в г. Друцк).
Основателем 2-й династии правителей Д. к. стал кн. Даниил (сер. – 2-я пол. 13 в.). Родственными и политич. отношениями он и его наследники были связаны с правителями Витебского кн-ва (об этом косвенно свидетельствует наличие родовых владений у правителей Друцкого княжества на территории Витебского княжества, волостей Госмир и Дречьи Луки). В первой четверти XIV века при внуке князя Даниила - князе Михаиле Михайловиче Друцкое княжество признало над собой власть Великого княжества Литовского (ВКЛ). При этом сохранилась зависимость Друцкого княжества от власти ханов Золотой Орды. Установление политический сюзеренитета Великого княжества Литовского привело к первым отъездам из Друцкого княжества на службу в Москву представителей местной княжеской династии. Зимой 1339/1340 года по приказу хана Узбека силы друцкого князя Ивана участвовали в составе войска ордынского темника Товлубия и князей Северо-Восточной Руси в походе на Смоленск и в его осаде. Однако до 1353 года он покинул Друцкое княжество и перешёл на службу к великому князю владимирскому Семёну Ивановичу Гордому (внук князя Ивана - Андрей Михайлович стал родоначальником в Друцком княжестве рода князей Одинцевичей).
Во 2-й пол. 14 в., в правление в Д. к. сыновей кн. Михаила Михайловича – князей Дмитрия Михайловича (1370-е гг.) и Василия Михайловича (ум. после 1392), произошёл окончательный раздел волостей Д. к. на «дельницы». В Д. к. выделился старейший стол в г. Друцк, сам город разделён на трети. По др.-рус. традиции власть переходила к старшему в роде из числа правителей Д. к. Верховным сюзереном правителей Д. к. в 1370-е гг. выступал полоцкий кн. Андрей Ольгердович. Вместе с ним они участвовали в походе кн. Ольгерда на Москву (1372) и на земли Ливонского ордена (1370-е гг.), а также в политич. борьбе в ВКЛ, развернувшейся после смерти Ольгерда (1377). По-видимому, осенью 1377 сын В. М. Друцкого – кн. Глеб (ум. 1411) в свите кн. Андрея Ольгердовича отъехал в Псков, а затем в Москву. Он участвовал в Куликовской битве 1380, погиб в бою с войсками нижегородских князей под с. Лысково. Его брат кн. Лев (ум. не ранее 1392), являясь близким родственником («швагром») литов. кн. Витовта, входил в его ближайшее окружение, в 1384 оставлен Витовтом в заложниках у рыцарей Тевтонского ордена. Его брат – Андрей Васильевич (? – 12.8.1399) погиб в битве с ордынцами на р. Ворскла, а после ранней смерти его бездетных сыновей быв. держания в Блужах, Милейковичах и др. местах были пожалованы вел. кн. литовским Витовтом во владение Виленскому капитулу.
После смерти кн. В. М. Друцкого старейший стол в Д. к. унаследовал его старший племянник кн. Иван Дмитриевич Друцкий (Киндырь) (ум. 12.8.1399), действовавший в русле политики Витовта, который в нач. 1393 во время своего похода против вел. кн. литовского Свидригайло на Оршу и Витебск подчинил всё Д. к. своей верховной власти. Кн. И. Д. Друцкий (Киндырь) был участником заключения Салинского договора ВКЛ с Тевтонским орденом (1398), погиб в битве на р. Ворскла. Его преемником в Д. к. стал его младший брат кн. Семён Дмитриевич (ум. после 1422). В 1401 он дал клятву верности польск. королю Владиславу II и обязался не искать себе сюзерена, помимо него, после смерти вел. кн. Витовта. В 1422 кн. С. Д. Друцкий участвовал в устройстве брака своей племянницы княжны Софии Андреевны, дочери кн. Андрея Ивановича Гольшанского и кн. Александры Дмитриевны Друцкой. Она стала последней женой Владислава II и матерью Владислава III Варненьчика и Казимира IV Ягеллончика. Её брак не только подтвердил важную роль правителей Д. к. в управлении ВКЛ, но и способствовал дальнейшему росту влияния сыновей кн. С. Д. Друцкого.
В борьбе за власть в ВКЛ после смерти Витовта (1430) правители Д. к. активно поддержали вел. кн. литовского Свидригайло. 8.12.1432 в битве под Ошмянами в плен к вел. кн. литовскому Сигизмунду попали дети кн. С. Д. Друцкого – кн. Дмитрий Семёнович Секира (ум. между 1432 и 1470) (основатель рода князей Друцких-Зубревицких) и кн. Василий Семёнович Красный (ум. после 1448) (предок рода князей Друцких-Красных), а также представитель другой ветви правителей Д. к. – кн. Фёдор Андреевич Одинцевич (ум. после 1442). Один из правителей Д. к. кн. Михаил Семёнович Балабан (ум. 1435) погиб в битве с войсками Сигизмунда под Вилькомиром.
Сын С. Д. Друцкого – Иван Семёнович Друцкий (Баба; ум. после 1436), наместник в Полоцке (1407), а также потомки друцких князей – князья А. А. и Г. А. Одинцевичи – установили новые служебные связи владельцев вотчин и держаний в Д. к. с вел. князьями московскими. Кн. И. С. Друцкий (Баба) сыграл важную роль в разгроме войсками вел. кн. московского Василия II Васильевича сил кн. Василия Юрьевича Косого в 1436. От внуков И. С. Друцкого (Бабы) происходят рода князей Друцких-Соколинских, Друцких-Коноплей, Друцких-Озерецких, Друцких-Прихабских. В Рус. гос-ве наиболее заметную роль сыграли князья Бабичевы, потомки сына И. С. Друцкого (Бабы) – кн. Василия Ивановича Бабича (ум. после 1485), дочь которого Аграфена Васильевна стала женой вел. кн. рязанского Ивана Васильевича. Часть совладельцев Д. к. из этой ветви рода поддержала восстание кн. М. Л. Глинского и в 1508 вместе с ним отъехала на службу в Москву. Младший брат кн. И. С. Друцкого (Бабы) – друцкий кн. Иван Сёменович Путята (ум. после 1442), член Рады вел. князей литовских Витовта и Свидригайло; от него происходят неск. родов, в т. ч. князей Путятиных, служивших в ВКЛ и России.
С нач. 15 в. представители династии правителей Д. к. начали выслуживать держания и вотчины за пределами Полоцкой и Витебской земель, ослабевает их связь с родовыми владениями. Во 2-й пол. 15 в. часть владений в Д. к. (Багриново, Гольцово, Шийки и др.) перешла в руки Ягеллонов. Некоторые из них раздавались представителям династии (напр., ок. 1442 с. Прихабы получил в держание кн. Ф. А. Одинцевич), а другие – литов. феодалам (напр., с. Подберезье перешло к князьям Ямонтовичам). Благодаря бракам, обменам и покупкам на территории Д. к. появились вотчины рус.-литов. боярских фамилий Гаштольдов, Горностаев, Ильиничей и Сапег. Из них в кон. 15 – сер. 16 вв. складывались самостоят. частные владения, которые не были непосредственно связаны с Д. к. Постепенно власть старших в своих ветвях князей Друцких ограничивалась распределением третного владения в Друцком замке. Тем не менее они по-прежнему играли ключевую роль в управлении и суде в Полоцкой и Витебской землях, выборах местного архиепископа. В результате адм. реформы 1565–66 территория Д. к. вошла в состав земель Оршанского повета ВКЛ.