ДРУЦК

ДРУЦК - древнерусский город начала XI - начала XVII веков (ны­не - деревня Друцк в То­ло­чин­ском районе Ви­теб­ской области, Бе­ло­рус­сия).

Воз­ник как круп­ный ук­ре­п­лён­ный центр на бе­ре­гу реки Друть на мес­те по­се­ле­ния второй половины I-го тысячелетия нашей эры. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» под 1092 годом и в «По­уче­нии» ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха при опи­са­нии со­бы­тий, про­изо­шед­ших около 1078 года. Близ Друцка на­хо­ди­лись пе­ре­пра­ва и во­лок на важ­ном от­ветв­ле­нии пу­ти «из ва­ряг в гре­ки», шед­шем от озера Лу­комль по реке Друть до реки Днепр. Вхо­дил в со­став По­лоц­ко­го кня­же­ст­ва, в начале XII века - в со­став вла­де­ний мин­ско­го князя Гле­ба Все­сла­ви­ча. В древ­ней­шей час­ти Друцк об­на­ру­же­ны слои начала XI века. Пло­щадь де­тин­ца со­став­ля­ла 1 гектар. На ру­бе­же XI-XII веков с се­ве­ра и се­ве­ро-за­па­да к не­му примк­нул по­сад (околь­ный го­род), за­щи­щён­ный по пе­ри­мет­ру ва­лом и рвом. Де­ти­нец и околь­ный го­род бы­ли так­же ук­ре­п­ле­ны сис­те­мой двой­ных де­ревянных во­рот и стен. Около 1078 года и в 1116 году Друцк под­вер­гал­ся оса­дам и ра­зо­ре­ни­ям вой­ска­ми ки­ев­ских кня­зей и их со­юз­ни­ков (в 1116 году был со­жжён, а его на­се­ле­ние, пле­нён­ное пе­ре­яс­лав­ским князем Яро­пол­ком Вла­ди­ми­ро­ви­чем, бы­ло пе­ре­се­ле­но в город Желнь на реке Су­ла); в 1092 году пе­ре­жил силь­ный мор.

В кон. 1130-х – нач. 1140-х гг. Д. стал сто­ли­цей Друц­ко­го кня­же­ст­ва. К сер. 12 в. об­щая пло­щадь го­ро­да ок. 2,5 га, в 13 в. – 4,6 га. В сер. 12 в. су­ще­ст­во­вав­шая на тер­ри­то­рии де­тин­ца хао­тич­ная за­строй­ка сме­ни­лась не­боль­ши­ми уз­ки­ми ули­ца­ми с де­рев. вы­мос­ткой, за­стро­ен­ны­ми усадь­ба­ми (бы­ли ого­ро­же­ны час­то­ко­лом) и до­ма­ми (с 1–2 хо­зяйств. по­строй­ка­ми-сру­ба­ми, обог­ре­вав­ши­ми­ся гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми-ка­мен­ка­ми). В Д. бы­ли раз­ви­ты бо­чар­ное, гон­чар­ное, ко­же­вен­ное, кос­то­рез­ное, куз­неч­ное, юве­лир­ное и др. ре­мёс­ла. Центр Д. был ос­во­бо­ж­дён от за­строй­ки, а в сев.-зап. час­ти де­тин­ца бы­ли по­строе­ны кня­же­ский дво­рец и ка­мен­ная цер­ковь (на их мес­те най­де­ны май­о­ли­ко­вые плит­ки зе­лёно­го и жёл­то­го цве­та раз­ме­ром 9 × 9 см). Д. имел тор­го­вые свя­зи со Скан­ди­на­вией, Вост. При­бал­ти­кой и Юж. Ру­сью.

В 14 – нач. 17 вв. на­хо­дил­ся в со­ста­ве Вел. кн-ва Ли­тов­ско­го (ВКЛ). Адм. цен­тром Д. стал Друц­кий за­мок (по­стро­ен в 14 в.). Он имел кон­фи­гу­ра­цию не­пра­виль­но­го пря­мо­уголь­ни­ка (140 × 80 м) и был за­щи­щён рвом (глу­би­ной до 6 м) и ва­лом (до 10 м). Ниж­ний за­мок в Д. имел боль­шую пло­щадь (170 × 100 м2) и был за­щи­щён ва­лом (выс. до 7 м). По дан­ным 2-й пол. 14 в., глав­ным хра­мом го­ро­да бы­ла ц. Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. В 1392 Д. по­се­щал ли­тов. кн. Ви­товт, а зи­мой 1421/22 – ки­ев­ский митр. Фо­тий. Че­рез Д. про­хо­дил удоб­ный путь из Виль­но в Мо­ск­ву. В сер. 14 – 16 вв. ок­ре­ст­но­сти Д. (т. н. Друц­кие по­ля) не­од­но­крат­но бы­ли ме­стом сбо­ра войск ВКЛ в вой­нах про­тив рус. зе­мель и кня­жеств, а позд­нее Рус. гос-ва. Д. не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся ра­зо­ре­нию со сто­ро­ны рус. войск (1514, 1524 и 1535), из-за че­го в 1-й четв. 16 в. по­сте­пен­но за­мер­ла жизнь на его по­са­де, ко­то­рый был со­жжён в 1506 во вре­мя при­хо­да войск крым­ско­го ха­на Менг­ли-Ги­рея I . В 1508–09 во вре­мя вос­ста­ния кн. М. Л. Глин­ско­го в Д. стоя­ли вой­ска нов­го­род-се­вер­ско­го кн. Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Ше­мя­чи­ча. В 1509 го­род был воз­вра­щён ВКЛ.

Ещё в 1-й пол. 16 в. Д. «по ста­ри­не» де­лил­ся на тре­ти и на­хо­дил­ся в «сме­ст­ном» вла­де­нии кня­зей Друц­ких, управ­ляв­ших им с по­мо­щью сво­их «вряд­ни­ков». В 1537 в Друц­ком зам­ке впер­вые упо­ми­на­ет­ся долж­ность «дер­жав­ца», ко­то­рую ис­пол­нял кн. Д. Р. Ви­ди­нец­кий-­Лю­бец­кий. В 1541 Д. вла­де­ли стар­шие в сво­их вет­вях по­том­ки пра­ви­те­лей Друц­ка – кня­зья А. И. Озе­рец­кий, В. Ю. То­ло­чин­ский и С. Б. Один­це­вич. Жи­те­ли ок­ре­ст­ных сёл (Ду­да­ко­ви­чей, Ка­на­пель­чиц, Ко­ха­но­во, Круг­ло­го, Сен­но, Со­коль­ни, То­ло­чи­на и др.) не­сли в Д. го­ро­до­вую по­вин­ность. В Друц­ком зам­ке на­хо­ди­лись дво­ры кня­зей Озе­рец­ких, Со­ко­лин­ских и Лю­бец­ких, па­нов Хар­лин­ских и Под­бе­рез­ских. Во 2-й пол. 16 в. зна­че­ние Д. сни­зи­лось, а на ру­бе­же 16–17 вв. роль ме­ст­но­го цен­тра ре­гио­на окон­ча­тель­но пе­ре­шла к став­ше­му го­ро­дом То­ло­чи­ну (центр вла­де­ний кня­зей То­ло­чин­ских-Друц­ких). Друц­кий за­мок Д. за­пус­тел, ве­ро­ят­но, в нач. 17 в. Д. пре­вра­тил­ся в де­рев­ню, ко­то­рая на­хо­ди­лась за пре­де­ла­ми го­ро­ди­ща .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)