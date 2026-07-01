ДРУЦК
ДРУЦК - древнерусский город начала XI - начала XVII веков (ныне - деревня Друцк в Толочинском районе Витебской области, Белоруссия).
Возник как крупный укреплённый центр на берегу реки Друть на месте поселения второй половины I-го тысячелетия нашей эры. Впервые упоминается в «Повести временных лет» под 1092 годом и в «Поучении» киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха при описании событий, произошедших около 1078 года. Близ Друцка находились переправа и волок на важном ответвлении пути «из варяг в греки», шедшем от озера Лукомль по реке Друть до реки Днепр. Входил в состав Полоцкого княжества, в начале XII века - в состав владений минского князя Глеба Всеславича. В древнейшей части Друцк обнаружены слои начала XI века. Площадь детинца составляла 1 гектар. На рубеже XI-XII веков с севера и северо-запада к нему примкнул посад (окольный город), защищённый по периметру валом и рвом. Детинец и окольный город были также укреплены системой двойных деревянных ворот и стен. Около 1078 года и в 1116 году Друцк подвергался осадам и разорениям войсками киевских князей и их союзников (в 1116 году был сожжён, а его население, пленённое переяславским князем Ярополком Владимировичем, было переселено в город Желнь на реке Сула); в 1092 году пережил сильный мор.
В кон. 1130-х – нач. 1140-х гг. Д. стал столицей Друцкого княжества. К сер. 12 в. общая площадь города ок. 2,5 га, в 13 в. – 4,6 га. В сер. 12 в. существовавшая на территории детинца хаотичная застройка сменилась небольшими узкими улицами с дерев. вымосткой, застроенными усадьбами (были огорожены частоколом) и домами (с 1–2 хозяйств. постройками-срубами, обогревавшимися глинобитными печами-каменками). В Д. были развиты бочарное, гончарное, кожевенное, косторезное, кузнечное, ювелирное и др. ремёсла. Центр Д. был освобождён от застройки, а в сев.-зап. части детинца были построены княжеский дворец и каменная церковь (на их месте найдены майоликовые плитки зелёного и жёлтого цвета размером 9 × 9 см). Д. имел торговые связи со Скандинавией, Вост. Прибалтикой и Юж. Русью.
В 14 – нач. 17 вв. находился в составе Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ). Адм. центром Д. стал Друцкий замок (построен в 14 в.). Он имел конфигурацию неправильного прямоугольника (140 × 80 м) и был защищён рвом (глубиной до 6 м) и валом (до 10 м). Нижний замок в Д. имел большую площадь (170 × 100 м2) и был защищён валом (выс. до 7 м). По данным 2-й пол. 14 в., главным храмом города была ц. Пресвятой Богородицы. В 1392 Д. посещал литов. кн. Витовт, а зимой 1421/22 – киевский митр. Фотий. Через Д. проходил удобный путь из Вильно в Москву. В сер. 14 – 16 вв. окрестности Д. (т. н. Друцкие поля) неоднократно были местом сбора войск ВКЛ в войнах против рус. земель и княжеств, а позднее Рус. гос-ва. Д. неоднократно подвергался разорению со стороны рус. войск (1514, 1524 и 1535), из-за чего в 1-й четв. 16 в. постепенно замерла жизнь на его посаде, который был сожжён в 1506 во время прихода войск крымского хана Менгли-Гирея I. В 1508–09 во время восстания кн. М. Л. Глинского в Д. стояли войска новгород-северского кн. Василия Ивановича Шемячича. В 1509 город был возвращён ВКЛ.
Ещё в 1-й пол. 16 в. Д. «по старине» делился на трети и находился в «сместном» владении князей Друцких, управлявших им с помощью своих «врядников». В 1537 в Друцком замке впервые упоминается должность «державца», которую исполнял кн. Д. Р. Видинецкий-Любецкий. В 1541 Д. владели старшие в своих ветвях потомки правителей Друцка – князья А. И. Озерецкий, В. Ю. Толочинский и С. Б. Одинцевич. Жители окрестных сёл (Дудаковичей, Канапельчиц, Коханово, Круглого, Сенно, Сокольни, Толочина и др.) несли в Д. городовую повинность. В Друцком замке находились дворы князей Озерецких, Соколинских и Любецких, панов Харлинских и Подберезских. Во 2-й пол. 16 в. значение Д. снизилось, а на рубеже 16–17 вв. роль местного центра региона окончательно перешла к ставшему городом Толочину (центр владений князей Толочинских-Друцких). Друцкий замок Д. запустел, вероятно, в нач. 17 в. Д. превратился в деревню, которая находилась за пределами городища.