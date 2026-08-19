ДРОЖЖИН СПИРИДОН ДМИТРИЕВИЧ

ДРОЖЖИН СПИРИДОН ДМИТРИЕВИЧ - русский поэт.

Из се­мьи кре­по­ст­но­го кре­сть­я­ни­на . В 1860 году был от­прав­лен в Санкт-Пе­тер­бург на за­ра­бот­ки, где по­зна­ко­мил­ся с А. С. Су­во­ри­ным (в книж­ном ма­га­зи­не ко­то­ро­го слу­жил не­ко­то­рое вре­мя), Л. Н. Тол­стым ; в 1896 году вер­нул­ся в род­ную де­рев­ню. Был зна­ком с Р. М. Риль­ке, ко­то­рый пе­ре­вёл на немецкий язык несколько сти­хо­тво­ре­ний Дрожжина и в 1900 году гос­тил у не­го. Член Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти (с 1905 года); был пред­се­да­те­лем Съез­да про­ле­тар­ских пи­са­те­лей из на­ро­да Твер­ской губернии (1919 год).

Пе­ча­тал­ся с 1873 года (стихотворение «Пес­ня про го­ре до­б­ра-мо­лод­ца»). Сре­ди про­из­ве­де­ний Дрожжина - ав­то­био­гра­фия «По­эт-кре­сть­я­нин С. Дрож­жин в его вос­по­ми­на­ни­ях. 1848-1884» (1884), а так­же свыше 30 по­этических книг, в том числе сборники «Сти­хо­тво­ре­ния 1866-1888 годов. С за­пис­ка­ми ав­то­ра о сво­ей жиз­ни» (1889 год), «Пес­ни кре­сть­я­ни­на» (1898 год), «По­эзия тру­да и го­ря» (1901 год), «За­вет­ные пес­ни» (1907 год), «Пес­ни ста­ро­го па­ха­ря. 1906-1912» (1913 год); сборники сти­хов для де­тей «Год кре­сть­я­ни­на» (1899 год), «Род­ная де­рев­ня» (1905 год), «Че­ты­ре вре­ме­ни го­да. Сель­ская идил­лия для де­тей» (1914 год) и другие. Дрожжин пи­сал не толь­ко о тяж­кой до­ле де­ре­вен­ской и городской бед­но­ты [«Пес­ни ра­бо­чих» (1875 год), «В из­бе» (1882 год)], но и о ра­до­сти вдох­но­вен­но­го зем­ле­дель­че­ско­го тру­да [«Сель­ская идил­лия» (1875 год), «Пер­вая бо­роз­да» (1884 год)]. В по­эзии Дрожжина чув­ст­ву­ет­ся под­ра­жа­ние русскому фольк­ло­ру, а так­же Н. А. Не­кра­со­ву , И. С. Ни­ки­ти­ну, А. В. Коль­цо­ву.

Сочинения:

Пес­ни гра­ж­да­ни­на. М., 1974.