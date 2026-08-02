ДРОЗДОВ ИВАН ИЛЬИЧ

ДРОЗДОВ ИВАН ИЛЬИЧ - капельмейстер, автор духовно-музыкальных сочинений.

C 1862 по 1871 год обучался в Санкт-Петербургской консерватории (первоначально по классу скрипки, с 1865 года - по классу трубы). После окончания консерватории служил капельмейстером в разных полках и батальонах. Сохранилось 3 духовных сочинения Дроздова для небольших хоров: «Слава и ныне. Единородный Сыне», «Тебе поем» (для смешанного хора; М.[: П. Юргенсон], 1897 год), «Милость мира» (для смешанного хора) (М.; Лпц.[: П. Юргенсон], 1908 год); в литературе упоминается также романс Дроздова «Оставь, не трогай, не буди» на слова Л. Афанасьева для среднего голоса с фортепиано.