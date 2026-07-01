ДРОТНИНГХОЛЬМ

ДРОТНИНГХОЛЬМ - дворцовый ансамбль в Швеции на острове Ловё.

Воз­во­дил­ся с 1662 года для вдов­ст­вую­щей ко­ро­ле­вы Хед­виг Эле­о­но­ры (бы­ла ре­ген­том при ма­ло­лет­нем Кар­ле XI). В 1744-1777 годах за­го­род­ный дво­рец ко­ро­ле­вы Ло­ви­зы Уль­ри­ки. С 1777 года в государственной соб­ст­вен­но­сти. С 1981 года по­сто­ян­ная ре­зи­ден­ция шведской ко­ро­лев­ской се­мьи.

Ан­самбль Дротнингхольм (ар­хи­тек­то­ры Н. Тес­син Стар­ший, Н. Тес­син Млад­ший и другие) бли­зок ти­пу ко­ро­лев­ской ре­зи­ден­ции в Вер­са­ле: дво­рец (стро­ил­ся с 1662 года; пе­ре­страи­вал­ся в 1740–70-е годы, ар­хи­тек­то­ры К. Хор­ле­ман, Й. Э. Рен) с ин­терь­е­ра­ми в сти­ле ба­рок­ко (жи­во­пис­цы Й. Силь­ви­ус, Д. Эрен­ст­раль, голландской и французской скульп­то­ры Н. Мил­лих, Р. Ша­во и другие) и ро­ко­ко; двор­цо­вая цер­ковь (1746 год; ор­ган 1730 год), пар­ки - ре­гу­ляр­ный (ста­туи голландского скульп­то­ра А. де Ври­са; Ки­тай­ский па­виль­он, 1763-1769 годы, архитектор К. Ф. Адель­кранц) и пей­заж­ный (1780-е годы, архитектор Ф. М. Пи­пер). Те­атр (1766 год, архитектор Адель­кранц; те­ат­раль­ная ма­ши­не­рия XVIII века, мас­тер Д. Сто­па­ни; по­сле пе­ре­ры­ва от­крыт в 1922 году) - од­на из пло­ща­док Швед­ской ко­ро­лев­ской опе­ры (ста­вят­ся главным образом ба­роч­ные и клас­сические опе­ры и ба­ле­ты), один из все­мир­но из­вест­ных цен­тров аутен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва. Еже­год­ный фес­ти­валь опер­но­го искусства (с 1953 года). Дротнингхольм вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрация:

Дротнингхоль. Театр. 1766 год. Интерьер с декорациями XVIII века. Архив БРЭ.

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