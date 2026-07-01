ДРОТНИНГХОЛЬМ
ДРОТНИНГХОЛЬМ - дворцовый ансамбль в Швеции на острове Ловё.
Возводился с 1662 года для вдовствующей королевы Хедвиг Элеоноры (была регентом при малолетнем Карле XI). В 1744-1777 годах загородный дворец королевы Ловизы Ульрики. С 1777 года в государственной собственности. С 1981 года постоянная резиденция шведской королевской семьи.
Ансамбль Дротнингхольм (архитекторы Н. Тессин Старший, Н. Тессин Младший и другие) близок типу королевской резиденции в Версале: дворец (строился с 1662 года; перестраивался в 1740–70-е годы, архитекторы К. Хорлеман, Й. Э. Рен) с интерьерами в стиле барокко (живописцы Й. Сильвиус, Д. Эренстраль, голландской и французской скульпторы Н. Миллих, Р. Шаво и другие) и рококо; дворцовая церковь (1746 год; орган 1730 год), парки - регулярный (статуи голландского скульптора А. де Вриса; Китайский павильон, 1763-1769 годы, архитектор К. Ф. Аделькранц) и пейзажный (1780-е годы, архитектор Ф. М. Пипер). Театр (1766 год, архитектор Аделькранц; театральная машинерия XVIII века, мастер Д. Стопани; после перерыва открыт в 1922 году) - одна из площадок Шведской королевской оперы (ставятся главным образом барочные и классические оперы и балеты), один из всемирно известных центров аутентичного исполнительства. Ежегодный фестиваль оперного искусства (с 1953 года). Дротнингхольм включён в список Всемирного наследия.
Иллюстрация:
Дротнингхоль. Театр. 1766 год. Интерьер с декорациями XVIII века. Архив БРЭ.