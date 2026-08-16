ДРОНОВА Наталия Владимировна

Родилась 15.11.1955. Окончила Тамбовский государственный педагогический институт в1978 г.

Кандидатская диссертация : Экспансионизм в идеологии и практике консервативной партии Великобритании в 70-х гг. XIX в. (Ленинградский государственный педагогический институт, 1987).

Докторская диссертация : Трансформация имперской традиции Великобритании в 70-е годы XIX века (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 1998).

1979 – 1983, 1986 – 1992 – ассистент; 1992 – 1995 гг. – старший преподаватель кафедры всеобщей истории Тамбовского государственного педагогического института. 1995 г. – присвоение ученого звания доцента по кафедре всеобщей истории. 1995 – 1999 – доцент, 1999 – 2001 – профессор кафедры всеобщей истории Тамбовского государственного университета (ТГУ) им. Г.Р. Державина. 2001 г. – присвоение ученое звание профессора по кафедре всеобщей истории. 2001 – 2006 гг. – заведующая кафедрой истории культуры и музейного дела ТГУ им. Г.Р. Державина

С 2006 по настоящее время – профессор кафедры всеобщей истории факультета социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герценаю. Член Президиума Ассоциации британских исследований

Область интересов : политическая, экономическая, социальная история Великобритании XIX в.; имперская история; международные отношения второй половины XIX в.

Сочинения: Общее количество научных и учебно-методических публикаций – 77

Люди и идеи: судьбы Британской империи в оценке современников (70-е годы XIX в.). Тамбов, 1998;

О приоритетах и методологии изучения истории Британской империи // Новая и новейшая история. Межвузовский сб. науч. тр. Вып. 17. Саратов, 1998;

Дискуссия о принципах управления британскими колониями в 70-х годах XIX в. // Империи нового времени: типология и эволюция (XV-XX вв.). II Петербургские Кареевские чтения по новистике. СПб., 1999;

Где находится «ключ к Индии»? (Тезис о «русской угрозе» как фактор российско-британского имперского соперничества) // Россия и Индия: перспективы регионального сотрудничества. М., 2001;

Колонист в Лондоне: размышления Юлиуса Фогеля о судьбе Британской империи // Актуальные проблемы всеобщей истории. Вып. 3. Исследования по истории Англии XII-XX вв. Ростов-на-Дону, 2004.

Джингоистские митинги 1877 – 1878 гг.: к оценке политических технологий викторианской Англии // Британия: история, культура, образование: тезисы докладов международной научной конференции, 24 – 25 сентября 2012 г. Вып.2 . отв. ред. А. Б. Соколов. – Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2012. С.127 – 129.

Вместо предисловия //История в современном мире: актуальные проблемы изучения и преподавания: Сборник научных трудов памяти В. К. Фураева и Ю. В. Егорова [Отв. ред. Н. В. Дронова]: СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. С. 3 – 6.

«Акт о колониальных законах» 1865 г. в конституционном поле имперского строительства Великобритании // История Британии: современные исследования. Сборник статей. [Отв. ред. М. П. Айзенштат]. М.: ИВИ РАН, 2013. С. 304 – 310.