ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна

Родилась в 1933 г. В 1956 году окончила исторический факультет МГУ ​ по специальности «историк».

Кандидатская диссертация : Местный опыт хозяйственного строительства в начале 20-х годов XX столетия в СССР (Институт истории АН СССР, 1963).

Докторская диссертация : Межнациональные отношения в СССР (Институ этнографии АН СССР, 1981).

1986—1999 — заведующая сектором социально-политических проблем национальных отношений Института этнографии (с 1992 года — Институт этнологии и антропологии РАН), заместитель директора Института. 2000—2005 — директор Института социологии РАН.

С 2005 — руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН.

Профессор-исследователь кафедры общей социологии департамента социологии Факультеат социальных наук НИУ "Высшая школа экономики" Член Международной академии образования. Почетный доктор Института социологии РАН. Профессор кафедры социологии РУДН

Учитель : Э. Б. Генкина

Область интересов : Межнациональные отношения и межэтнические конфликты; социальная структура народов России; этнонациональное самосознание; межкультурные взаимодействия (личностные аспекты).

Сочинения:

Автор более 250 работ — книг и статей по теории и методологии этносоциологии, социологии межэтнических и межнациональных отношений, этнонациональному самосознанию, социальным аспектам межкультурного взаимодействия

С уверенитет и этническое самосознание: Идеология и практика М., 1995 (отв. ред.);

Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М., 1996 (в соавторстве с А.Р.Аклаевым, В.В.Коротеевой, Г.У.Солдатовой);

Этносоциология: Учебное пособие. М., 1998 (в соавт. с Ю.В. Арутюняном и А.А. Сусоколовым);

Этнопсихология. М., 1998 (в соавторстве с И.В. Арутюняном и А.А. Сусоколовым);

Ассиметричная федерация: Взгляд из центра, республик и областей. М., 1998 (отв. ред.);

Социальная и культурная дистанция: Опыт многонациональной России. М., 1998 (отв. ред.).

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / рук. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. - М. : Российская политическая энциклопедия, 2013. - 485 с.

Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет. / Л.М. Дробижева. - М.: Новый хронограф, 2013. - 336 с. - (Российское общество. Современные исследования).

Российская идентичность и тенденции в межэтнических установках за 20 лет реформ // Россия реформирующаяся : Ежегодник-2011 / Отв. ред. академик РАН М.К. Горшков. — Вып. 10. М. ; СПб. : Институт социологии РАН, Нестор-История, 2011. — С.72-85.

Социальные факторы консолидации Российского общества: социологическое измерение / Под ред. чл.-корр. РАН М.К. Горшкова. М., Новый хронограф, 2010. — с.256.

Российская идентичность в Москве и регионах / Отв. ред. Л. М. Дробижева. — М.: Институт социологии РАН; МАКС Пресс, 2009. —268 с.