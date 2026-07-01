ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна
Родилась в 1933 г. В 1956 году окончила исторический факультет МГУ по специальности «историк».
Кандидатская диссертация: Местный опыт хозяйственного строительства в начале 20-х годов XX столетия в СССР (Институт истории АН СССР, 1963).
Докторская диссертация: Межнациональные отношения в СССР (Институ этнографии АН СССР, 1981).
1986—1999 — заведующая сектором социально-политических проблем национальных отношений Института этнографии (с 1992 года — Институт этнологии и антропологии РАН), заместитель директора Института. 2000—2005 — директор Института социологии РАН.
С 2005 — руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН.
Профессор-исследователь кафедры общей социологии департамента социологии Факультеат социальных наук НИУ "Высшая школа экономики" Член Международной академии образования. Почетный доктор Института социологии РАН. Профессор кафедры социологии РУДН
Учитель: Э. Б. Генкина
Область интересов: Межнациональные отношения и межэтнические конфликты; социальная структура народов России; этнонациональное самосознание; межкультурные взаимодействия (личностные аспекты).
Сочинения:
Автор более 250 работ — книг и статей по теории и методологии этносоциологии, социологии межэтнических и межнациональных отношений, этнонациональному самосознанию, социальным аспектам межкультурного взаимодействия
Суверенитет и этническое самосознание: Идеология и практика М., 1995 (отв. ред.);
Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М., 1996 (в соавторстве с А.Р.Аклаевым, В.В.Коротеевой, Г.У.Солдатовой);
Этносоциология: Учебное пособие. М., 1998 (в соавт. с Ю.В. Арутюняном и А.А. Сусоколовым);
Этнопсихология. М., 1998 (в соавторстве с И.В. Арутюняном и А.А. Сусоколовым);
Ассиметричная федерация: Взгляд из центра, республик и областей. М., 1998 (отв. ред.);
Социальная и культурная дистанция: Опыт многонациональной России. М., 1998 (отв. ред.).
Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / рук. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. - М. : Российская политическая энциклопедия, 2013. - 485 с.
Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет. / Л.М. Дробижева. - М.: Новый хронограф, 2013. - 336 с. - (Российское общество. Современные исследования).
Российская идентичность и тенденции в межэтнических установках за 20 лет реформ // Россия реформирующаяся : Ежегодник-2011 / Отв. ред. академик РАН М.К. Горшков. — Вып. 10. М. ; СПб. : Институт социологии РАН, Нестор-История, 2011. — С.72-85.
Социальные факторы консолидации Российского общества: социологическое измерение / Под ред. чл.-корр. РАН М.К. Горшкова. М., Новый хронограф, 2010. — с.256.
Российская идентичность в Москве и регионах / Отв. ред. Л. М. Дробижева. — М.: Институт социологии РАН; МАКС Пресс, 2009. —268 с.