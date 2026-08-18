ДРНОВШЕК ЯНЕЗ

ДРНОВШЕК ЯНЕЗ - словенский политический и государственный деятель.

В 1973-1981 годах изу­чал эко­но­ми­ку в университетах Люб­ля­ны и Ма­ри­бо­ра, за­тем ста­жи­ро­вал­ся в Соединенных Штатах Америки. С 1974 года член Сою­за ком­му­ни­стов Юго­сла­вии. С 1984 года де­ле­гат Скуп­щи­ны Со­циа­ли­сти­че­ской Рес­пуб­ли­ки Сло­ве­ния, член рес­пуб­ли­кан­ско­го комитета, председатель ко­мис­сии по ме­ж­ду­народным свя­зям Сою­за проф­сою­зов Сло­ве­нии. В 1989-1890 годах председатель Пре­зи­диу­ма Со­циа­ли­стической Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия. В 1992-2000 годах и 2000-2002 годах пре­мьер-министр Сло­ве­нии и председатель пар­тии «Ли­бе­раль­ная де­мо­кра­тия Сло­ве­нии». С 22.12.2002 года пре­зи­дент Сло­ве­нии. В январе 2006 вы­шел из пар­тии «Ли­бе­раль­ная де­мо­кра­тия Сло­ве­нии», соз­дал и воз­гла­вил Дви­же­ние за спра­вед­ли­вость и раз­ви­тие. В ию­не 2006 года зая­вил об от­ка­зе бал­ло­ти­ро­вать­ся на пост пре­зи­ден­та на второй срок.