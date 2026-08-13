ДРИЖЕНКО ФЁДОР КИРИЛЛОВИЧ

Ранние годы

Федор Кириллович родился 22 апреля 1858 г. в г. Екатеринославе. Происходил из дворян. Отец – Кирилл Александрович был секретарем Дворянского депутатского собрания, титулярным советником. Мать – Софья Ксенофонтовна.

Поступил в классическую гимназию. Однако по завершении пятого класса, как и большинство дворянских детей, был определен в военное учебное заведение – Морское училище.

Летом 1874 г. Д. побывал в первом учебном плавании на «Варяге». В 1877 г. Д. завершил обучение с высокими баллами и Нахимовской премией, став корабельным гардемарином.

Кругосветное путешествие

По окончании училища в мае – сентябре 1877 г. Д. вместе со своим сокурсником Ю.М. Шокальским плавали на «Петре Великом» по Балтике.

22 апреля 1878 г. Д. ушел в кругосветное путешествие. В 1878 – 1883 гг. он бороздил на «Князе Пожарском», «Минине», «Пластуне» и других кораблях по водным просторам, пока 29 июня 1883 г. не вернулся в родной порт.

Новые знания

С октября 1884 г. – слушатель Николаевской морской академии, которую окончил в 1886 г. Специализировался на гидрографии. В 1887 – 1889 гг. изучал практическую астрономию и геодезию в Главной астрономической обсерватории (Пулково). 19 декабря 1888 г. состоялась защита диссертации Д. Два раза направлялся в Европу для пополнения гидрографических познаний.

Гидрограф

В 1891 – 1894 гг. Д. занимался изучением Онежского озера. В 1895 г. Д. и Ю.М. Шокальский подготовили план гидрографического изучения озера Байкал. В 1896 – 1902 гг. Д. возглавлял гидрографическую экспедицию по исследованию Байкала.

В 1903 – 1904 гг. – глава Гидрографической экспедиции по изучению Северного Ледовитого океана. В 1905 – 1908 гг. – начальник Отдельной съемки Белого моря. В 1908 – 1912 гг. – помощник главы Главного гидрографического управления. С 1912 г. – руководитель Отдельной съемки Мурманского берега. С мая 1917 г. – в отставке с чином генерала Корпуса гидрографов.

Дальнейшая судьба

Выйдя в отставку, Д. перебрался в Красноярск. Здесь он работал в Отдельном Обь-Енисейском гидрографическом отряде, занимая в разные периоды должности вычислителя, начальника базы, руководителя гидрографических изысканий сибирских рек. Позднее перешел на службу в Комитет Северного морского пути при Сибревкоме.

Умер Д. 16 апреля 1922 г. в Красноярске.

Общественная жизнь

В разные годы Д. входил в состав многих научных обществ, среди которых – Императорское Русское географическое общество, Русское астрономическое общество. Членствовал в комиссии по освоению Северного морского пути. Постоянный представитель России в международной комиссии по судоходству в Брюсселе (1909). Делегат от России на Международной морской конференции в Санкт-Петербурге (1912).

Д. дружил с А.И. Варнеком, А.И. Вилькицким, В.Н. Миклухой, Н.А. Римским-Корсаковым, Г.Я. Седовым, Ю.М. Шокальским и многими другими современниками.

Семья

Супруга – Наталия Ивановна Яворская. Дети: Константин, Федор, Вера, Мария, Ольга.