ДРИГО РИККАРДО

ДРИГО РИККАРДО - итальянский дирижёр, композитор .

Учил­ся в кон­сер­ва­то­рии в Ве­не­ции. С начала 1870-х годов ди­ри­жёр опер­ных те­ат­ров Ита­лии. С 1879 года в Рос­сии, до 1886 года ди­ри­жёр Итальянской опе­ры в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1886-1914 годах и 1916-1920 годах ди­ри­жёр ба­ле­та Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра , де­бю­ти­ро­вал в 1886 году ба­ле­том «Дочь фа­рао­на» Ч. Пу­ньи.

Са­мая зна­чительная часть творческого на­сле­дия - ба­ле­ты, на­пи­сан­ные и впер­вые по­став­лен­ные в Санкт-Пе­тер­бур­ге (Пет­ро­гра­де): «Оча­ро­ван­ный лес» (1887 год), «Та­лис­ман» (1889 год), «Вол­шеб­ная флей­та» (1893 год), «Про­бу­ж­де­ние Фло­ры» (1894 год), «Ар­ле­ки­на­да» (1900 год; са­мый по­пу­ляр­ный ба­лет Дриго), «Ро­ман бу­то­на ро­зы и ба­боч­ки» (1919 год). Со­чи­не­ния Дриго шли на западноевропейских сце­нах, для те­ат­ра в Мон­те-Кар­ло он на­пи­сал опе­ру-ба­лет «Ла­зур­ный бе­рег» (1895 год), для «Ла Ска­ла» (Ми­лан) - ба­лет «Аму­лет» (1908 год). Под руководством Дриго в Санкт-Пе­тер­бур­ге бы­ли по­став­ле­ны ба­ле­ты «Спя­щая кра­са­ви­ца» (1890 год) и «Щел­кун­чик» (1892 год) П. И. Чай­ков­ско­го , «Рай­мон­да» А. К. Гла­зу­но­ва (1898 год); ба­ле­та­ми этих ком­по­зи­то­ров Дриго бес­смен­но ди­ри­жи­ро­вал в те­че­ние всей сво­ей ра­бо­ты в Ма­ри­ин­ском те­ат­ре. По­сле смер­ти П. И. Чай­ков­ско­го Дриго от­ре­дак­ти­ро­вал (совместно с М. И. Чай­ков­ским) пар­ти­ту­ру его ба­ле­та «Ле­бе­ди­ное озе­ро»; эта ре­дак­ция по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние. В 1920 году Дриго вер­нул­ся в Ита­лию, в 1929 году в Па­дуе по­став­ле­но его по­след­нее со­чи­не­ние для музыкального те­ат­ра - опе­ра «Бе­лая гвоз­ди­ка» (1929 год).