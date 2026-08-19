ДРИГО РИККАРДО
ДРИГО РИККАРДО - итальянский дирижёр, композитор.
Учился в консерватории в Венеции. С начала 1870-х годов дирижёр оперных театров Италии. С 1879 года в России, до 1886 года дирижёр Итальянской оперы в Санкт-Петербурге. В 1886-1914 годах и 1916-1920 годах дирижёр балета Мариинского театра, дебютировал в 1886 году балетом «Дочь фараона» Ч. Пуньи.
Самая значительная часть творческого наследия - балеты, написанные и впервые поставленные в Санкт-Петербурге (Петрограде): «Очарованный лес» (1887 год), «Талисман» (1889 год), «Волшебная флейта» (1893 год), «Пробуждение Флоры» (1894 год), «Арлекинада» (1900 год; самый популярный балет Дриго), «Роман бутона розы и бабочки» (1919 год). Сочинения Дриго шли на западноевропейских сценах, для театра в Монте-Карло он написал оперу-балет «Лазурный берег» (1895 год), для «Ла Скала» (Милан) - балет «Амулет» (1908 год). Под руководством Дриго в Санкт-Петербурге были поставлены балеты «Спящая красавица» (1890 год) и «Щелкунчик» (1892 год) П. И. Чайковского, «Раймонда» А. К. Глазунова (1898 год); балетами этих композиторов Дриго бессменно дирижировал в течение всей своей работы в Мариинском театре. После смерти П. И. Чайковского Дриго отредактировал (совместно с М. И. Чайковским) партитуру его балета «Лебединое озеро»; эта редакция получила широкое распространение. В 1920 году Дриго вернулся в Италию, в 1929 году в Падуе поставлено его последнее сочинение для музыкального театра - опера «Белая гвоздика» (1929 год).