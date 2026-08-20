ДРИАДЫ (др.-греч. Δρυάδες)

В древнегреческой мифологии нимфы, покровительницы деревьев (от δρῦς «дуб», «дерево»).

Первоначально дриады – нимфы дуба, затем это название стало общим. С определенным видом деревьев связывались и другие нимфы: так, олицетворением лавра была Дафна , ясеню (др.-греч. μελία) покровительствовали Мелии, которые, согласно Гесиоду, были рождены Землей из капель крови оскопленного Зевсом Урана (Theog., 183-187). Среди дриад были и особенно тесно связанные с тем или иным деревом – гамадриады, которые рождались и умирали вместе с ним. Самые известные из дриад – Дриопа и Дафна.

Иллюстрация :

Дриада. Картина Эвелин Де Морган. 1884-1885. Лондон, Центр Де Морган.

Автор статьи: О.В. Кулишова