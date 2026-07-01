ДРЕЗДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Дрезденское сражение — сражение, состоявшееся 26—27 августа 1813 между войсками Французской империи Наполеона I и Богемской армией Шестой антифранцузской коалиции (см. Наполеоновские войны ).

К концу перемирия 10 августа 1813 силы коалиции делились на Северную, Силезскую и Богемскую армии, находившиеся соответственно севернее, восточнее и юго-восточнее Саксонии , которую занимал Наполеон с основной массой своих войск. По Трахенбергскому плану союзников, та из их армий, что будет атакована самим Наполеоном, должна отступать, а две остальные — атаковать тылы и отдельные корпуса французов. Генеральное сражение предполагалось дать лишь объединенными силами всех трех армий. После окончания перемирия Силезская армия активными действиями оттянула Наполеона на себя, но с его приближением начала отходить. Пока Наполеон ее преследовал, Богемская армия (240 тыс. австрийцев, пруссаков и русских) под началом австрийского князя Шварценберга прошла через Рудные горы к Дрездену , где располагалась главная база снабжения французских войск. Узнав об этом, Наполеон поспешил на помощь оборонявшему Дрезден 14-му корпусу Гувиона Сен-Сира . 25 августа передовые части союзников приблизились к городу. Александр I предложил, чтобы союзники, имевшие более 80 тыс. против 30 тыс. Гувиона Сен-Сира, немедленно начали штурм, но Шварценберг промедлил, решив дождаться подхода всей армии. Когда 26 августа союзники пошли на штурм, в Дрезден уже вступали войска Наполеона, продолжавшие прибывать на протяжении всего дня. Имея 120 тыс. против 150—170 тыс., французы не только отбили штурм, но и вернули к вечеру все утраченные утром позиции. 27 августа французские войска атаковали неприятеля, разгромив его левый фланг и вынудив к отступлению армию в целом. Потери коалиции составили более 30 тыс., французов — 10 тыс. человек.

Лит.: Безотосный В. М. Все сражения русской армии 1804—1814. Россия против Наполеона. М., 2012; Ливен Д. Россия против Наполеона: Борьба за Европу 1807—1814. М., 2012; Calvet S. Leipzig, 1813: la guerre des peuples. Paris, 2013.