ДРЕЗДЕНСКИЙ МИР 1745

Дрезденский мир 1745 — мирный договор между Пруссией, с одной стороны, Австрией и Саксонией — с другой.

Мирный договор между Пруссией , с одной стороны, Австрией и Саксонией — с другой, подписанный в Дрездене 25 декабря 1745 и положивший конец Второй Силезской войне (1744—1745), являвшейся частью войны за Австрийское наследство . По Д. м., практически вся территория Силезии перешла от Австрии к Пруссии. Взамен прусский король Фридрих II согласился признать Франца Стефана Лотарингского (см. Франц I ), мужа наследницы австрийских владений Марии Терезии Габсбург , императором Священной Римской империи , в качестве которого тот был ранее избран 13 сентября 1745 и коронован 4 октября 1745. Условия Д. м. были подтверждены Аахенским миром 1748 , окончившим войну за Австрийское наследство.

Лит.: Browning R. The War of the Austrian Succession. New York, 1993.

Ист.: Österreichische Staatsverträge / Bearb. von A. F. Pribram. Bd. 1. Innsbruck, 1907.

Лит.: Browning R. The War of the Austrian Succession. New York, 1995.