ДРЕЗДЕНСКИЙ МИР 1745
Дрезденский мир 1745 — мирный договор между Пруссией, с одной стороны, Австрией и Саксонией — с другой.
Мирный договор между Пруссией, с одной стороны, Австрией и Саксонией — с другой, подписанный в Дрездене 25 декабря 1745 и положивший конец Второй Силезской войне (1744—1745), являвшейся частью войны за Австрийское наследство. По Д. м., практически вся территория Силезии перешла от Австрии к Пруссии. Взамен прусский король Фридрих II согласился признать Франца Стефана Лотарингского (см. Франц I), мужа наследницы австрийских владений Марии Терезии Габсбург, императором Священной Римской империи, в качестве которого тот был ранее избран 13 сентября 1745 и коронован 4 октября 1745. Условия Д. м. были подтверждены Аахенским миром 1748, окончившим войну за Австрийское наследство.
Лит.: Browning R. The War of the Austrian Succession. New York, 1993.
Ист.: Österreichische Staatsverträge / Bearb. von A. F. Pribram. Bd. 1. Innsbruck, 1907.
Лит.: Browning R. The War of the Austrian Succession. New York, 1995.