ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА
ДРЕ́ЗДЕНСКАЯ О́ПЕРА - государственная, оперно-балетный театр в ФРГ.
Оперные представления при дворе курфюрста восходят к концу XVI века, в 1617-1672 годах придворным капельмейстером был Г. Шютц. В 1667 году открыто первое здание оперного театра (архитектор В. К. фон Кленгель), в 1719 году - Большой оперный театр в Цвингере (архитектор М. Д. Пёппельман), в 1755 году - Малый придворный театр (Театр комедии; архитектор П. Моретти). На этих сценах ставились в основном итальянские оперы и оперы-сериа И. А. Хассе и И. Г. Наумана, с конца XVIII века в репертуар включались зингшпили В. А. Моцарта, И. А. Хиллера, К. Диттерсдорфа, Ф. К. Зюсмайра. В 1817 году основана Немецкая оперная труппа, её первый капельмейстер - К. М. фон Вебер (до 1826 года). В 1841 году открыто здание Саксонской королевской придворной оперы (архитектор Г. Земпер; отсюда распространённое название «Земперовская опера»; сгорело в 1869 году, восстановлено в 1878 году под руководством Земпера; разрушено при бомбардировке в 1945 году, восстановлено в 1985 году) - с 1918 года Дрезденская государственная опера, с 1991 года Саксонская государственная опера (Sä chsische Staatsoper).
В 1843-1849 годах дирижёром был Р. Вагнер, который поставил здесь свои оперы «Риенци» (1842 год), «Летучий голландец» (1843 год) и «Тангейзер» (1845 год). В 1863 году состоялась премьера оперы «Фераморс» А. Г. Рубинштейна. Театр достиг расцвета под руководством дирижёра Э. фон Шуха (с 1889 года генеральный музыкальный директор), который добился высочайшего уровня исполнения и осуществил постановки 50 опер, среди которых - премьеры опер Р. Штрауса «Саломея» (1905 год), «Электра» (1909 год), «Кавалер розы» (1911 год). Дирижёр И. А. Добровейн впервые поставил на немецкой сцене оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (1923 год) и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского (1924 год). С большим успехом в театре прошли премьеры опер Ф. Бузони, П. Хиндемита, Р. Штрауса, К. Вайля и других. В 1948-1985 годах оперная труппа работала в здании Дрезденского государственного театра. Среди музыкальных руководителей театра - Ф. Буш (1922-1933 годы), К. Бём (1934-1943 годы), Р. Кемпе (1950-1952 годы), Ф. Конвичный (1953-1955 годы), О. Суитнер (1960-1964 годы), З. Курц (1975-1983 годы), Ф. Луизи (с 2007 года). Среди главных режиссёров - Г. Купфер (1972-1981 годы), Й. Херц (1985-1990 годы). Спектаклями дирижируют также С. Бычков, Дж. Синополи, И. Метцмахер. На сцене Дрезденской оперы в разные годы выступали певцы М. Чеботари, Р. Таубер, П. Шрайер, Т. Адам, среди солистов (сезон 2006/07 года) - К. Моль, Э. Груберова, В. Казарова, Н. Штемме.
В 1825 году К. М. фон Вебер организовал постоянную балетную труппу. В XIX веке основу репертуара составляли романтические балеты Й. Байера, Л. Делиба. В 1908-1915 годах солистом был Г. Крёллер - танцовщик и хореограф классического направления. Балетная труппа Дрезденской оперы достигла расцвета под руководством представительниц свободного танца - Э. фон Клеве-Петц (1924-1928 годы), В. Кратина (1932-1934 годы). Среди мировых премьер - «Принцесса Турандот» Г. фон Эйнема (1944 год, балетмейстер Т. Гзовская). В 1956-1864 годах труппу возглавлял Т. Шиллинг (благодаря ему были поставлены балеты «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» П. И. Чайковского), в 1978-1890 годах - Х. Вандтке («Пылающий мир» У. Циммермана, 1985 год; «Король Лир» Ф. Висмана, 1990 год), в 1994-2006 годах - В. И. Деревянко, при котором в репертуаре театра появились постановки Дж. Ноймайера, У. Шольца, Ш. Тосса, Б. Стивенсона и других. С 2006 года директор балетной труппы - А. С. Ваткин, хореограф - Д. Доусон. В труппу входят артисты более чем из 20 стран (2006 год), среди них - представители русской балетной школы: Н. Сологуб, В. Терёшкина, Д. Семёнов, О. Мельникова, Е. Востротина.