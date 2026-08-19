ДРЕЗДЕН
Город на востоке Германии, столица земли Саксония.
Нас. 492,4 тыс. чел. (2007; 630 тыс. в 1939; 395 тыс. в 1945; 503 тыс. в 1951; 520 тыс. в 1985), с пригородами (Дрезденская гор. агломерация) – 1076,4 тыс. чел. Значит. транспортный узел, где сходятся крупные автомагистрали и 7 ж.-д. линий (2 ж.-д. вокзала). Порт на р. Эльба (прилегающие к Эльбе гор. кварталы часто страдают от наводнений). Междунар. аэропорт Дрезден – Клоцше (в 9 км к северу от города). В Д., между площадью Кёрнерплац и предместьем Вайсер-Хирш, действует один из старейших фуникулёров Европы (открыт в 1895, длина 547 м, перепад высот 99 м).
Территория, на которой располагается совр. Д., была заселена слав. племенами лужичан и венедов в нач. 7 в. В 10 в. её завоевал герм. король Генрих I Птицелов. Д. (луж. назв. Drježdźany) возник на месте рыбацкого поселения, впервые упоминается как город в 1216, в 1299 получил магдебургское право. В 1429 временно захвачен войсками гуситов. C 1485 гл. город курфюршества Саксония, резиденция альбертинской ветви Веттинов. В 1539 в Д. была проведена Реформация, он начал развиваться как важный культурный центр. При Морице Саксонском (1541–53) перестроен в ренессансном стиле. Пострадал в период Тридцатилетней войны 1618–48. Во 2-й пол. 17 в. при Августе II Сильном в Д. начало развиваться мануфактурное произ-во (основу составили текстильное произ-во и неметаллоёмкие отрасли металлообработки), город достиг вершины культурного расцвета. Во время Семилетней войны 1756–63 оккупирован и разрушен прус. войсками (1760). С 1806 столица королевства Саксония (с 1871 в составе Герм. империи). В 1813 в Д. располагалась штаб-квартира Наполеона I Бонапарта; под Д. наполеоновские войска одержали победу над союзниками по антифранцузской коалиции (см. Дрезденское сражение 1813). С открытием ж.-д. сообщения в 1839 превратился также в важный пром. и транспортный центр. Город сыграл заметную роль в Революции 1848–49 в Германии. В кон. 19 – нач. 20 вв. Д. был осн. герм. центром по произ-ву сигар, изделий из стекла и фарфора, фетровых шляп, а также швейных и пишущих машинок (фирма «Seidel und Naumann», основана в 1869). С 1918 столица «Свободного гос-ва Саксония». В 1-й трети 20 в. получили развитие точная механика и оптика; в 1939 Д., в котором почти не было предприятий тяжёлой пром-сти и воен. заводов, занимал 6-е место среди ведущих индустриальных центров Германии. Практически полностью разрушен англо-амер. бомбардировкой 13–15.2.1945 (погибло св. 25 тыс. жит. города). В 1945 вошёл в Cов. зону оккупации Германии, с 1949 в составе Герм. Демократич. Республики (в 1947–52 столица земли Саксония, в 1952–90 центр округа). В 1950–1980-е гг. экономич. специализацию Д. определяло разнообразное машиностроение (произ-во электромоторов, трансформаторов, паровых турбин малой мощности, рентгеновской аппаратуры, швейных машин, фотоаппаратов, оборудования для табачной пром-сти и др.). Осенью 1989 Д. – один из гл. центров движения протеста в ГДР. С 1990 в составе Федеративной Республики Германия, столица земли Саксония. В нач. 1990-х гг. мн. предприятия города (особенно лёгкой пром-сти и машиностроения) были закрыты; вместе с тем в 1990–2000-е гг. зап.-герм. фирмами были вложены крупные инвестиции в экономику Д., её структура претерпела серьёзные изменения.
Д. – культурный центр мирового значения (часто его называют «Флоренция-на-Эльбе», «Северные Афины»). Река Эльба разделяет Д. на две части; на левом берегу расположен Старый город (Альтштадт) с преим. радиально-кольцевой планировкой и площадями Шлосплац, Театерплац, Ноймаркт, Постплац. На правом берегу – Новый город (Нойштадт) с центр. площадью Альбертплац (основан в 1811, арх. И. Г. Хауптманн), застроенный гл. обр. в 19–20 вв. Облик историч. центра Д. (включён в список Всемирного наследия) во многом определяют многочисл. парки (крупнейший – Гросер-гартен, 1676, пл. 160 га; примыкает с юго-востока к Альтштадту, в его пределах – зоопарк, ботанич. сады и др.), мосты и набережные Эльбы (знаменитый «Фронт Эльбы» с террасой Брюля и парадной лестницей, построенной в 1814 арх. Г. Ф. Тормейером). В Старом городе сосредоточены мн. памятники архитектуры: дворец курфюрстов (основан ок. 1200, построен в 15–19 вв.), манеж (Йоханнеум, 1586–91; с 1952 Музей транспорта), барочные дворец Ташенберг (1707–1763), дворцовый ансамбль Цвингер, протестантская ц. Нойе-Фрауэнкирхе (1726–1743, арх. Г. Бер и др.; восстановлена в 1993–2005), католич. собор Хофкирхе (1738–56, арх. Г. Кьявери), ц. Св. Креста (1764–1800, архитекторы К. Ф. Экснер, И. Г. Шмидт), руины дворца Курляндер (1729, арх. И. К. Кноффель), дом Гевандхаус (1768–70, арх. И. Ф. Кнёбель), гауптвахта в стиле классицизма (1830–33, арх. К. Ф. Шинкель), здание Дрезденской оперы, Новая ратуша (1905–1910). Вне Старого города в 17 – сер. 19 вв. построены: дворец в Гросер-гартене (1678–80, арх. И. Г. Штарке); расположенные на правом берегу Эльбы Японский дворец (1715–41, архитекторы З. Лонглюн, Ж. де Бодт, М. Д. Пёппельман; ныне Гос. этнографич. музей и Музей первобытной истории Саксонии) и ц. Дрейкёнигскирхе в Нойштадте (1732–39, арх. Пёппельман), дворцово-парковый комплекс Пильниц, дворцы Лингнершлосс (1850–53), Альбрехтсберг (1851–54, арх. А. Лохсе), Экберг (1859–61); рус. православная ц. Прп. Симеона Дивногорца (1872–74, арх. Г. Ю. фон Боссе). Среди построек кон. 19 – 1-й трети 20 вв.: мост «Голубое чудо» (1891–93), здание Саксонского парламента (1901–07, арх. П. Валлот), ц. Кристускирхе (1903–05, архитекторы Р. Шиллинг, Р. Гребнер), быв. сигаретная фабрика Йенице (1907, арх. М. Хаммицш), здание Нем. музея гигиены (1927–30, арх. В. Крейс; музей основан в 1912 по инициативе К. А. Лингнера). В 1950-е гг. началась реконструкция города: застройка пл. Альтмаркт (1953–56, архитекторы Й. Рашер, Г. Мюллер, Г. Гудер). Памятники: курфюрсту Морицу (кон. 16 в.), королю Августу II Сильному (1732–34, скульптор И. И. Винахе; постамент 1884), К. М. фон Веберу (1860, скульптор Э. Ричель), скульптору Э. Ричелю (1876), Г. Земперу (1892), конная статуя короля Иоганна (1889, все – скульптор И. Шиллинг).
Гос. худож. собрания Д. включают: Картинную галерею старых мастеров (см. Дрезденская картинная галерея), Собрание фарфора (китайский и майсенский, одно из крупнейших собраний в мире), Оружейную палату (экспозиция ср.-век. оружия и доспехов), Физико-математич. салон (1560; представлены инструменты из разл. областей естественных наук, коллекция глобусов земного шара и звёздного неба 13–18 вв.) (все – в Цвингере); Музей декоративных искусств (с 1963 – во дворце Пильниц), Музей нар. иск-ва Саксонии с Коллекцией кукольного театра (1897; с 1913 в здании Ягерхоф, 16 – нач. 17 вв.); «Зелёный свод» (1723; коллекция саксонских ювелирных изделий и др.), Кабинет графики, Нумизматич. кабинет (с 2004 все в здании замка курфюрстов); Картинную галерею новых мастеров (живопись 19–20 вв.), Собрание скульптуры (оба музея – в здании Альбертинум, 1884–87, арх. К. А. Канцлер) и др. Среди др. музеев: Гос. музей минералогии и геологии (1728), Зоологич. музей (1728), Гор. музей (1891; во дворце Ландхаус, 1770–76, арх. Ф. А. Крубсациус), Воен.-историч. музей Бундесвера (1990), Музей фотографии и фотооптики.
Д. – один из важнейших в стране центров науки и образования. Среди науч. учреждений – 11 ин-тов и отделений Об-ва Фраунгофера по содействию прикладным исследованиям (в т. ч. институты: керамич. технологий; электронной и плазменной технологии); 5 ин-тов Науч. сообщества Г. В. Лейбница (в т. ч. экологич. и регионального развития; исследования твёрдых тел и материалов; исследования полимеров); 4 ин-та Об-ва М. Планка по содействию науке (в т. ч. физич. комплексных систем; химич. физики твёрдых тел; молекулярной цитобиологии и генетики); Ин-т Вост. Европы. На базе Центр. ин-та ядерных исследований в Россендорфе (близ Д.) создан многопрофильный центр развития высоких технологий. Саксонская академия художеств (1912; здание – 1886–93, арх. К. Липсиус). Крупнейшие вузы: Технич. ун-т (1828) и Высшая школа техники и экономики (1992); среди др. – Высшая школа изобразит. иск-ва (1764), Высшая школа танца (1925), Ун-т транспорта им. Ф. Листа (1952), Евангелич. высшая школа социальных и прикладных наук (1991). Гор. б-ка (1910), Саксонская б-ка (1556). Гос. театр, Театр комедии, «Подиум», молодёжный, кукольный и др. театры. С 1989 ежегодно проходит Междунар. кинофестиваль.
Старейший оркестр мира – Саксонская гос. капелла (восходит к основанной в 1548 Придворной капелле; назв. с 1918). С 17 в. при дворе ставились оперы и балеты. С нач. 18 в. Д. – один из муз. центров Европы, здесь работали М. Преториус, Г. Шютц, И. А. Хассе, В. Ф. Бах, Г. Ф. Телеман; в Цвингере, дворцах и парках проводились «праздники муз». В 19 в. распространились публичные концерты с участием виртуозов – Н. Паганини, Ф. Листа и др. В 1807 открыта Певческая академия, в 1848 Р. Шуман основал Союз хорового пения. В 1854 организован Союз музыкантов, в 1856 – консерватория. В 1870 открыт 1-й концертный зал «Гевербехаус», при нём создан оркестр (с 1915 Дрезденский филармонич. оркестр). Расцвет оперного искусства связан с Дрезденской оперой, с деятельностью К. М. фон Вебера, Р. Вагнера, Р. Штрауса. Муз. спектакли проходят также в Театре оперетты (1950; с 1967 Гос. оперетта) и театре «Ландесбюнен Заксен». Музыку совр. композиторов исполняют Дрезденский симфонич. оркестр (1996), камерный коллектив «ensemble courage» (1997), старинную – Дрезденский оркестр барокко (1991), ансамбль «Барокколо» (2000), «Капелла Сагиттариана» (2006). Среди хоровых коллективов – старейший (ок. 1225) в Германии хор мальчиков «Кройцхор» при ц. Св. Креста, Дрезденская капелла мальчиков (1548). Академия музыки и театра (до 1945 конс.), Высшая школа музыки им. К. М. фон Вебера (1856), Высшая школа церковной музыки. Междунар. фестивали: Дрезденский муз. фестиваль (ежегодный, с 1978), Фестиваль диксиленда (с 1970), Дни совр. музыки (с 1987). Дрезденский центр совр. музыки (под рук. У. Циммермана, основан в 1986, с 2004 Европ. центр искусств Хеллерау).
Футбольный клуб «Динамо» (выступает на стадионе «Рудольф Харбиг», 24 тыс. мест) был одним из сильнейших в ГДР – 8-кратный чемпион ГДР (в 1953–90), 7-кратный обладатель Кубка ГДР (в 1952–1990). В 2002 проходил чемпионат мира по волейболу среди женщин.
В структуре экономики города резко преобладает сфера услуг (занято более 85% работающих, нач. 2000-х гг.). Д., уступая Лейпцигу (крупнейшему городу Саксонии) по объёму пром. произ-ва и уровню развития торговых, деловых, финансовых услуг, намного превосходит его по значению как адм. и культурный центр. Д. – один из крупнейших в Германии центров туризма (ежегодно город посещают ок. 7 млн. чел.; туристов привлекают также историко-архит. памятники в окрестностях Д., в т. ч. охотничий замок Морицбург, замок Хонштайн, крепость Кёнигштайн, архит. ансамбли городов Майсен, Пирна и др.). С туристич. бизнесом тесно связана гостиничная индустрия (в т. ч. отели гостиничных сетей «Hilton», «Kempinski», «Holiday Inn», «Mercure» и др.). Важная отрасль сферы услуг – сектор гос. управления, связанный с адм. функциями города. Д. – один из ведущих финансовых центров Вост. Германии с обширной сетью банковско-кредитных и страховых учреждений, в т. ч. крупнейших герм. коммерч. банков Dresdner Bank (входит в страховую группу «Allianz AG Holding»), Deutsche Bank, Kommerzbank. В городе расположены представительства мн. фирм и компаний, в т. ч. «AMD Saxony Manufacturing GmbH» (принадлежит амер. корпорации «Advanced Micro Devices Inc.», AMD Inc.), «Infineon Technologies AG», «Siemens AG», «IBM Deutschland GmbH», «Volkswagenwerke AG», «Daimler-Chrysler AG», «Motorola» и др., головной офис компании «BIOP Biopolymer Technologies» – одной из ведущих фирм герм. биотехнологич. пром-сти. Гл. отрасль пром-сти Д. – машиностроение; преобладают наукоёмкие производства, прежде всего микроэлектроника, приборостроение и точное машиностроение. За 1990–2000-е гг. Д. превратился в ведущий центр высокотехнологичных производств в вост. части Германии; огромное значение для их развития имеет научно-производственная кооперация между Технич. ун-том Д. и пром. фирмами. В 1996 компания «AMD Saxony Manufacturing GmbH» открыла первый в Д. завод полупроводников, к нач. 2000-х гг. её комбинат по произ-ву микропроцессоров стал одним из крупнейших в Европе (выпускает ок. 50 млн. микропроцессоров, 2005; число занятых на заводах AMD Inc. за 1996–2006 возросло с 1,4 тыс. до 3,5 тыс. чел., с учётом обслуживающих предприятий св. 8 тыс. занятых; на неё приходится до 20% мирового выпуска микропроцессоров некоторых типов). Компании AMD Inc. принадлежат два крупных н.-и. центра – Центр развития передовых технологий произ-ва литографич. масок и Центр наноэлектроники. Завод компании «Infineon Technologies AG» – один из основных в стране производителей электронных компонентов, микрочипов, беспроводных телефонов. Компания «DuPont Photomasks» – крупный производитель литографич. фотошаблонов для полупроводников нового поколения. Ок. 125 действующих в Д. герм. и иностр. фирм (2006) объединены в ассоциацию «Силиконовая долина Саксонии» («Silicon Saxony»). Традиционно одна из ведущих отраслей пром. специализации города – оптико-механич. произ-во (основанная в 1887 фирма «Richard Huetting» к 1906 стала крупнейшим в Европе изготовителем фотокамер; в 1889 основана фирма «Ernemann AG» по произ-ву микроскопов, биноклей, фотоаппаратов и др.; в 1926 обе фирмы слились в компанию «Zeiss-Ikon AG», из которой к 1964 вырос крупнейший в ГДР комбинат «VEB Pentacon»; ныне ведущий производитель – фирма «Pentacon GmbH»). Развивается новая отрасль – автомобилестроение: в 2001 фирма «Volkswagenwerke AG» открыла в Д. произ-во лимузинов класса люкс («Volkswagen Phaeton»), начато произ-во др. моделей (люксового купе «Volkswagen Passat», седана «Bentley Continental»). Фирма «Elbe Flugzeugwerke» (дочерняя компания Европ. аэрокосмич. корпорации, EADS) открыла предприятие по переоборудованию аэробусов А-320 в грузовые самолёты (до 30 шт. в год к 2010). Действуют электротехнич. и радиотехнич. заводы, небольшие верфи по ремонту барж и речных судов, выпуску лёгких спортивных катеров, предприятия по произ-ву оборудования для кондитерской пром-сти. Химич. пром-сть специализируется на выпуске фармацевтич. продукции (предприятия «Pharmatech GmbH», «Asta Medica AG», «Arzneimittelwerk Dresden GmbH»). Завод «Feidal Lacke+Farben GmbH» производит лаки, краски, антикоррозионные покрытия, предприятия фирм «Dental Kosmetik GmbH» и BVB GmbH – товары бытовой химии. Компания «Glashü tte Dö bern» – производитель знаменитого хрусталя «Dresden Krystal». Традиц. отрасль пром-сти Д. – полиграфическая. Предприятия мебельной, лёгкой (швейной, трикотажной), пищевкусовой (табачные, кондитерские изделия, пиво) отраслей.
Близ Д., в верховьях Эльбы, находится нац. парк Саксонская Швейцария – одно из самых популярных в Германии мест отдыха и туризма.
Иллюстрации:
Здание Дрезденской картинной галереи. Архитектор Г. Земпер. Фото 1900-х гг. Архив БРЭ.
Дрезден. Церковь Нойе-Фрауэнкирхе. 1726–43. Архитектор Г. Бер и др. Восстановлена в 1993–2005. Архив БРЭ.
Дрезден. Вид на Старый город. Архив БРЭ.
Фото П. С. Павлинова. Здание Дрезденской оперы. Архитектор Г. Земпер. Архив БРЭ.
«Площадь Нового Рынка в Дрездене». Картина Б. Беллотто. 1750–52. Картинная галерея (Дрезден). Архив БРЭ.
Авторы статьи: Матвеева А. Г. (история); Полётова Л. А. (музыка); Стрелецкий В. Н. (экономика).