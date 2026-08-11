ДРЕЙФУСА ДЕЛО

Затяжной политический скандал во Франции в конце 19 – начале 20 веков.

Вы­зван су­деб­ным пре­сле­до­ва­ни­ем ка­пи­та­на ге­не­раль­но­го шта­ба А. Дрей­фу­са (1859–1935), ев­рея по на­цио­наль­но­сти, лож­но об­ви­нён­но­го в шпио­на­же в поль­зу Гер­ма­нии и при­го­во­рён­но­го во­ен. су­дом в дек. 1894 к по­жиз­нен­ной ка­тор­ге . Д. д. при­об­ре­ло по­ли­тич. ха­рак­тер по­сле то­го, как бы­ло ини­ции­ро­ва­но до­пол­нит. рас­сле­до­ва­ние по тре­бо­ва­нию бра­та осу­ж­дён­но­го офи­це­ра, под­дер­жан­но­го жур­на­ли­стом Б. Ла­за­ром, из­вест­ным свои­ми ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ски­ми и ан­ти­кле­ри­каль­ны­ми пуб­ли­ка­ция­ми, а так­же ви­це-пре­зи­ден­том Се­на­та О. Шой­рер-­Ке­ст­не­ром. В хо­де не­го по­доз­ре­ние в шпио­на­же па­ло на май­о­ра франц. ар­мии гра­фа Эс­тер­ха­зи, венг­ра по про­ис­хо­ж­де­нию. Выс­шие во­ен. кру­ги, спа­сая честь мун­ди­ра, в янв. 1898 по­спе­ши­ли зая­вить о не­ви­нов­но­сти Эс­тер­ха­зи, хо­тя тот дей­ст­ви­тель­но ра­бо­тал на герм. раз­вед­ку. Его оп­рав­да­ние со­про­во­ж­да­лось но­вы­ми об­ви­не­ния­ми в ад­рес Дрей­фу­са. Од­но­вре­мен­но пра­вые раз­вер­ну­ли в пе­ча­ти ан­ти­се­мит­скую кам­па­нию (осо­бен­но ак­тив­но вы­сту­па­ли ка­то­лич. га­зе­ты «La Croix» и «La Libre Parole» Э. Дрю­мо­на, тес­но свя­зан­но­го с иезу­ит­ски­ми кру­га­ми), что вы­зва­ло ши­ро­кий об­ществ. про­тест. Дви­же­ние за пе­ре­смотр Д. д. воз­гла­ви­ли Э. Зо­ля, Ж. Кле­ман­со и Ж. Жо­рес. Франц. об­ще­ст­во рас­ко­ло­лось на «дрей­фу­са­ров» и «ан­ти­дрей­фу­са­ров» – за­щит­ни­ков и про­тив­ни­ков Дрей­фу­са. Это раз­ме­же­ва­ние от­ра­зи­ло про­ти­во­бор­ст­во двух по­ли­тич. те­че­ний в Треть­ей рес­пуб­ли­ке – ми­ли­та­ри­ст­ско-кле­ри­каль­но-мо­нар­хического и рес­пуб­ли­кан­ско-со­циа­ли­сти­че­ско­го. В 1898 ста­ло из­вест­но так­же о при­ча­ст­но­сти к фаб­ри­ка­ции фаль­ши­вых до­ку­мен­тов, на ко­то­рых строи­лось об­ви­не­ние Дрей­фу­са, май­ора Ю. Ж. Ан­ри, не­по­сред­ст­вен­но­го на­чаль­ни­ка Дрей­фу­са в ген­шта­бе, дей­ст­во­вав­ше­го из лич­ной не­при­яз­ни к сво­ему под­чи­нён­но­му. Не­со­стоя­тель­ность об­ви­не­ния Дрей­фу­са в шпио­на­же бы­ла оче­вид­ной. Тем не ме­нее во­ен. суд, за­няв­ший­ся пе­ре­смот­ром Д. д., во­пре­ки но­вым фак­там 9.9.1899 под­твер­дил ви­нов­ность Дрей­фу­са, ог­ра­ни­чив­шись за­ме­ной по­жиз­нен­ной ка­тор­ги 10-лет­ним за­клю­че­ни­ем. Опас­ный на­кал по­ли­тич. борь­бы во­круг Д. д., по­ко­ле­бав­ший ус­тои Треть­ей рес­пуб­ли­ки, по­бу­дил пра­вя­щие кру­ги пой­ти на ус­туп­ки за­щит­ни­кам Дрей­фу­са. 19.9.1899 пре­зи­дент Фран­ции Э. Лу­бе по­ми­ло­вал Дрей­фу­са. Счи­тая се­бя не­ви­нов­ным, Дрей­фус в 1903 по­дал но­вую апел­ля­цию в суд. В 1906 он был пол­но­стью оп­рав­дан и на­граж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на.

Автор статьи: Чер­ка­сов П. П.

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