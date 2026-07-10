ДРЕВНЯЯ РУСЬ. ВОПРОСЫ МЕДИЕВИСТИКИ

ДРЕВНЯЯ РУСЬ. ВОПРОСЫ МЕДИЕВИСТИКИ - научный ежеквартальный журнал, посвященный проблемам изучения истории России в средние века, создан в 2000 году группой ученых-медиевистов.

Постоянные рубрики журнала: «История и источниковедение», «Археология», «Язык и литература», « Фольклор и этнография», «Искусство», «Православие и Церковь», «История отечественной медиевистики », «Публикации», «Полемика», «Рецензии», «Научная жизнь», «Новая книга» (аннотации).

Значительная часть публикуемых в журнале материалов посвящена различным аспектам истории Православия . Вопросы церковной истории и исторического богословия рассматриваются в статьях Н. М. Рогожина «Диалог вероисповеданий в дипломатии средневековой Руси» (2000 год. № 1(1). С. 40-50); игумена Тихона (Полянского) «Богословско-философские взгляды митр. Никифора» (2001 год. № 2(4). С. 97-108); С. А. Беляева «О названии церкви, в которой был крещен князь Владимир» (Там же. С. 50-68); Л. Штайндорфа «Вклады царя Ивана Грозного в Иосифо-Волоколамский монастырь» (2002 год. № 2(8). С. 90-100); архимандрита Макария (Веретенникова) «Монахиня Ольга (Годунова)» (2002 год. № 3(9). С. 92-97), «Митрополичий дворецкий» (2003 год. № 3(13). С. 101-104); А. И. Алексеева «Крещение костей: (К интерпретации статьи Повести временных лет под 1044 годом)» (2003 год. № 1(11). С. 102-106); А. В. Назаренко «Митрополии Ярославичей во второй половине XI века» (2007 год. № 1(27). С. 85-103).

Общеправославной и русской поминальной практике и вопросам эортологии посвящены работы В. В. Дергачёва «Вселенский синодик в древней и средневековой России» (2001 год. № 1(3). С. 18-29); И. В. Дергачёвой «Синодик с литературными предисловиями: История возникновения и бытования на Руси» (2001 год. № 2(4). С. 89-96); О. В. Лосевой «Периодизация древнерусских месяцесловов XI-XIV веков» (Там же. С. 15-36). Многочисленные публикации связаны с изучением истории почитания, канонизации, создания житий и служб русским святым: Е. Л. Конявской (о преподобном Авраамии Смоленском: 2001 год. № 1(3). С. 111-113), А. Н. Ужанкова (о святых князьях Борисе и Глебе: 2000 год. № 2(2). С. 28-50; 2001 год. № 1(3). С. 111-113), О. В. Гладковой (о преподобном Исидоре Твердислове: 2001 год. № 2(4). С. 81-88), Г. С. Гадаловой (о преподобном Макарии Калязинском: 2002 год. № 3(9). С. 43-53), О. Б. Хабаровой (о святом Иулиании Лазаревской: 2006 год. № 4(26). С. 116-122) и другие.

Изданы жития святителя Арсения Тверского (Е. Л. Конявской: 2001 год. № 3(5). С. 66-93), преподобного Варлаама Хутынского (О. В. Лосевой: 2004 год. № 2(16). С. 88-100), преподобного Иродиона Илоезерского (А. Л. Лифшицем: 2005 год. № 2(20). С. 85-104), преподобного Арсения Комельского (И. Н. Шаминой: Там же. С. 105-125); чудеса преподобных Зосимы и Савватия (С. В. Минеевой: 2001 год. № 3(5). С. 55-61).

В журнале публиковались и дрeubt древнерусские оригинальные и переводные памятники: Слово святителя Иоанна Златоуста «О Святой Троице, и о твари, и о суде Божьем» (А. А. Туриловым и М. С. Фоминой: 2000 год. № 2(2). С. 110-118); Скитский устав по списку РНБ. Погод. № 876 (Е. В. Беляковой: 2003 год. № 1(11). С. 63-95); древнейший русский список Покаянного канона преподобного Андрея Критского, Сказание о Тихвинской иконе Пресвятой Богородицы (В. М. Кириллиным: 2003 год. № 3(13). С. 79-94; 2004 год. № 1(15). С. 102-120); Служба Казанской иконе Пресвятой Богородицы по казанскому экземпляру издания XVI века. (И. В. Поздеевой: 2002 год. № 1(7). С. 116-124); Указ 1653 года о запрещении колдовства (Т. А. Опариной: 2002 год. № 3(9). С. 88-91); переписка патриарха Никона с Иконийским митрополитом Афанасием (С. К. Севастьяновой: 2004 год. № 3(17). С. 87-97); подборка текстов XVI века, посвященных преподобнуму Нилу Сорскому (Е. Э. Шевченко: 2004 год. № 1(15). С. 95-101).

Во многих статьях рассмотрена история отдельных текстов, входивших в корпус древнерусской книжности: Пудалов Б. М. Литературная история 1-й («древнейшей») редакции Измарагда (2000 год. № 2(2). С. 76-95); Исаченко Т. А. Книга Иова в переводе монаха Чудова монастыря Моисея (1671 год) (2002 год. № 4(10). С. 67-75); Казенина Е. Т. «Маргарит» и историко-культурная ситуация на Руси XV-XVI веков (Там же. С. 57-66); Бедина Н. Н. Часослов XIII века из Спасо-Ярославского монастыря (2003 год. № 2(12). С. 70-74); Давыдова С. А. Сведения о церковной жизни Константинополя в древнерусском Прологе (2003 год. № 3(13). С. 72-78); Турилов А. А. К истории Стишного Пролога на Руси (2006 год. № 1(23). С. 70-75); Белякова Е. В. Славянская редакция Скитского устава (2002 год. № 4(10). С. 28-36); А. А. Решетова проанализировала поздние памятники паломнической литературы (2004 год. № 1(15). С. 66-80; 2006 год. № 2(24). С. 92-106). В журнале опубликованы работы, посвященные отдельным рукописям: В. М. Кириллин (2003 год. № 1(11). С. 96-101) и А. Л. Лифшиц (2001 год. № 2(4). С. 122-124, 2003 год. № 3(13). С. 99-101).

Ряд статей касается вопросов истории древнерусского искусства: Кочетков И. А. Древние копии иконы «Богоматерь Владимирская» (2003 год. № 3(13). С. 44-62); он же. «Сводное Евангелие» в живописи эпохи Грозного (2005 год. № 1(19). С. 63-79); Мельник А. Г. Уникальная икона Димитрия Ростовского (2001 год. № 1(3). С. 89-96); он же. Генеалогия иконографического типа «Богоматерь Умиление Подкубенская» (2001 год. № 3(5). С. 34-37); он же. Надгробная икона Ростовского святого Петра царевича в Житии конца XVII века. (2007 год. № 1(27). С. 104-115); Голейзовский Н. К. О датировке местной иконы «Дмитрий Прилуцкий с деянием» из вологодского Спасского Прилуцкого монастыря (2003 год. № 3(13). С. 63-71); Пуцко В. Г. Кресты-мощевики и ковчеги-мощевики XIV-XVI веков в Троице-Сергиевой лавре (2006 год. № 2(24). С. 82-91). Статьи Н. К. Дроздецкой «Опекаловский распев: Именование и бытование» (2005 год. № 1(19). С. 80-91) и Г. А. Пожидаевой ««Демественное ключевое знамя» и его современное прочтение» (2001 год. № 1(3). С. 66-89), «Музыкальные и музыкально-речевые структуры знаменного многоголосия» (2003 год. № 3(13). С. 31-43), «Традиция древнерусской монодии в песнопениях Типографского устава» (2005 год. № 4(22). С. 80-102; 2006. № 1(23). С. 91-104) посвящены изучению древнерусской музыкальной культуры.

Коллектив авторов журнала, объединившись в научный семинар «Древняя Русь», стал инициатором проведения ежемесячных «круглых столов» для обсуждения вопросов изучения русского средневековья. Раз в 2 года совместно с Государственной Третьяковской галереей и Институтом славяноведения Российской академии наук журнал проводит международную научную конференцию «Комплексный подход в изучении Древней Руси» и публикует на своих страницах ее материалы.

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