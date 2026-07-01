ДРЕВНИЙ ПОЛОЦК

Расположен в центре Полоцкой низины, на реке Западная Двина, в месте впадения в неё реки Полота. Отсюда и название города и название племени «полочане», которые поселились в Верхнем Подвинье, образовав самостоятельное племенное «княженье». В действительности «полочане» - западная ветвь кривичей и название это происходит от Полоцка , их главного племенного центра. Полоцкие кривичи сформировались в VIII-IX вв. в результате расселения славян на территорию, занятую балтами.

Археологические раскопки на полоцком городище, проведённые в 2007 г. Д. В. Дуком, показали, что городище было заселено уже в 780 г. Первое письменное упоминание о городе мы встречаем в « Повести временных лет» под 862 годом как город кривичей.

Городище.

Первоначальное ядро Полоцка большинство исследователей связывают с городищем (площадь 73×75 м), расположенным на правом берегу реки Полота, в 0,8 км от её впадения в Западную Двину, с четырех сторон окружено водой; выше по Полоте располагалось селище («предградье»). Первоначально городище не было обнесено валами. Однако кривичи, которые появились здесь в VIII - IХ веках, не были первыми жителями городища. Еще задолго до их прихода существовало небольшое поселение восточных балтов, носителей так называемой днепро-двинской археологической культуры. Захват и сожжение Полоцка новгородским князем Владимиром в 980 г. привели к тому, что уже в XI веке жизнь на городище постепенно замирает, а с XII века его территория начинает использоваться как некрополь.

В 986 г. легендарный христианский миссионер Торвальд вместе со своим соратником Стевниром Торгильссоном, двигаясь через Кенугард (Киев) по Непру (Днепру), прибыл в Полоцк. На «горе Дрофне» ими была построена церковь и открыт монастырь святого Иоанна Крестителя. В Полоцке состоялась встреча Торвальда с другим известным викингом Олавом Трюггвасоном. Умер Торвальд в Полоцке, предположительно после 1002 г.Позже в Полоцке побывал скальд Бранд-путешественник, который утверждал, что Торвальд похоронен «в горе у церкви Иоанна» и почитается как святой.

В начале XI в. детинец города был перенесен с городища на Верхний замок. В XI-XIII вв. Полоцк состоял из нескольких частей («посадов» или «концов»), географически разделенных между собой. Наиболее древняя его часть располагалась в некотором удалении от Западной Двины на правом берегу Полоты. К ней мы относим первоначальные городище и селище, которое вначале имело площадь 0,3 га, а затем в XI в. увеличилось до 2-3 га. Вторая часть города – Великий посад, его площадь – примерно 16 га. Третья часть тянулась вдоль правого берега Западной Двины на юго-запад от Верхнего замка. Это Заполотский посад (Заполотье) имел длину 800 м, ширину – около 200 м, площадь – примерно 16 га. В XI-XII вв. основная территория Полоцка составляла около 80 га, включая площадь Верхнего замка. Территория Полоцка увеличилась по сравнению с IX в. в несколько десятков раз, что свидетельствует о быстром развитии города.

Предположительно в XII-начале XIII в. в Полоцке проживало около 8 тыс. человек. В 2-3 км от города были села (одно из них – Сельцо – лежало по Плоте), княжеские дворы (один в Бельчицах), монастыри Спасский (в Сельце), Богородицкий (на правом берегу Полоты), Предтеченский (на острове Западной Двины). На левом берегу Полоты, почти напротив Богородицкого монастыря, было озеро Воловье. По преданию на нем находилось капище Перуна.

Верхний замок.

Ядром города после сожжения в 980 г. постепенно стал Верхний замок с середины XI по XVIII вв. игравший роль административного и культурного центра Полоцка. Он представляет собой возвышенный участок при впадении Полоты в Западную Двину с обрывистыми склонами и трапецивидной площадкой(приблизительно 7 га). Место это имеет хорошую естественную защиту. С трех сторон доступ к нему преграждают названные реки, с востока проходит глубокий ров, где некогда протекал Черный ручей. Северно-восточная оконечность Верхнего замка сравнительно низкая и примыкает к Нижнему замку. Здесь находился вход в детинец со стороны Великого посада. Самый древний вал на Верхнем замке датируется не ранее XI в. На его внешней стороне жили ремесленники, на внутренней — представители знати и духовенства. В восточной части Верхнего замка в XII—XIII вв. жили ремесленники.

Вероятно, в 70-х гг. XII в. в полоцком детинце была построена церковь, остатки которой удалось изучить с помощью раскопок. Ее план очень близок плану Бельчицкого собора: подкупольное пространство, шестистолпного храма тоже образовано не восточными, а запад­ными парами столбов. В отличие от Бельчицкого собора здесь только одна полукруглая апсида, тогда как боковые имеют снаружи прямолинейные очертания. У северного и южного притворов храма есть самостоятельные апсиды. Наружные лопатки несколько сложнее, чем в Бельчицком соборе.

Одновременно с церковью в полоцком детинце была сооружена небольшая гражданская постройка, - очевидно, терем княжеского дворца. Вероятно, церковь в детинце была не единственным памятником, в котором полоцкие зодчие разрабатывали новые формы. Так, возможно, что близкую композицию имела церковь, расположенная на наружной стороне рва, отделявшего полоцкий детинец от окольного города (“Церковь на рву”), и построенная несколько раньше церкви в детинце. К сожалению, от этой церкви сохранился лишь фундамент апсиды, что не позволяет судить о ее плановой схеме.

Софийский собор.

В середине XI в. на Верхнем замке был построен кафедральный Софийский собор (не ранее 1040-х годов и не позднее 1066 года; вероятно, на месте деревянной церкви, предположительно сменившей языческое святилище). Архитектурное решение полоцкого Софийского собора сходно с одноимёнными храмами Киева и Новгорода. Храм, подобно новгородскому, был расписан только фресками, тогда как в Киеве сочетались фресковая и мозаичная декоративная отделка храма. Строительством всех трех храмов, вероятно, занималась приглашённая из Константинополя артель. Это был пятинефный крестово-купольный храм с княжескими хорами, с выделенной алтарной частью в центральной апсиде с синтроном, с куполом диаметром 5,85 метра. После многочисленных разрушений и перестроек от древнего собора XI в. остались фундамент, нижние части стен и опорных столбов, и только восточная апсида поднимается на высоту около 12 м.

При возведении собора в XI в. в качестве строительного материала использовали плинфу – плоский кирпич, рецепт изготовления которого как и технологию кладки завезли сюда византийские мастера. Кладка собора велась в классической для архитектуры Византии технике с "утопленным рядом", когда каждый второй ряд плинфы был спрятан, утоплен вглубь стены и сверху затирался цемянкой. И таким полосатым, неоштукатуренным храм был с внешней стороны в XI в., а внутри стены были оштукатурены и расписаны фресками.

По сведениям письменных источников, в конце XIII в. «Оу святое Софья» находилась резиденция полоцких епископов. Тут было и помещение для всего состава духовных лиц при епископской кафедры («Крылос»). Двор воеводы располагался в северо-западной части Верхнего замка (территория современной городской больницы).

Спасо-Ефросиниевский монастырь.

В 1125 г. в Полоцке был основан Спасо-Ефросиниевский монастырь, названный в честь святой княгиней Евфросинией Полоцкой , поселившейся возле Преображенского храма в Сельце. Со временем здесь были пострижены в монашество сестры преподобной Евфросинии: родная Евдокия (в миру Гордислава) и двоюродная Евпраксия (в миру Звенислава) — единственная дочь полоцкого князя Бориса Всеславича. В 1161 г. усердием св. Евфросинии преподобной был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский храм — наилучшим образом сохранившийся памятник древнеполоцкого зодчества. Его строителем был зодчий Иоанн. Настоящей святыней этого храма стал пожертвованный княгиней золочёный напрестольный крест с частицами мощей многих святых и Животворящего Креста Христова . В XIII в. святыня была вывезен из Полоцка, однако снова возвращён в монастырь Иваном Грозным в 1563 г. после успешной осады города.

Известно указание, что в полукилометре от монастыря имелись руины храма на месте католического кладбища, где находились плинфы XII в.. Наконец, по соседству со Спасо-Евфросиньевским собором обнаружены под землей остатки фундамента, видимо, близкого по времени здания, может быть, храма Георгия.

Борисоглебский монастырь д. Бельчица.

Монастырь был основан полоцким князем Борисом Генвиловичем, внуком литовско-новогрудского князя Мингайлы, завладевшего Полоцким княжеством около 1190 г. (вскоре после прекращения в Полоцке династии князей дома Владимира Святого). Расположился в Бельчицах на левом берегу реки Западной Двины в XII в. — вне городской черты Полоцка того времени. В это уже время полоцкие князья, уступив Верхний Замок на жительство епископам, имели свои терема на Бельчице, следовательно, возле них строили и дворцовые церкви, ставшие принадлежать монастырю. Обитель насчитывала не менее четырёх храмов. Однако на сегодняшний день на территории д. Бельчица обнаружены фундаменты лишь 3-х храмов. Монастырь включал так называемый «Большой собор» (настоящее название не известно), Пятницкую и Борисоглебскую церкви (сооружена в 1222 г.) и храм-триконх. Изображения св. страстотерпцев Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида) сохранились на фресках в ц. во имя св. Параскевы Пятницы в Бельчицком монастыре, в Спасо-Преображенской ц. полоцкого Евфросиниева монастыря. Большой собор, вероятно, использовался как усыпальница полоцких князей.