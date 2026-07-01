ДРЕВНИЙ МИР

ДРЕВНИЙ МИР - понятие, используемое в исторической науке и практике преподавания истории как синоним понятия «древняя история».

Тра­ди­ци­он­но обо­зна­ча­ет пер­вый и са­мый про­дол­жи­тель­ный этап ис­то­рии. В пе­рио­ди­за­ции все­об­щей ис­тории (все­мир­ной ис­то­рии) Древний мир раз­деля­ют на 2 пе­рио­да: пер­во­быт­ность и соб­ст­вен­но древ­нюю ис­то­рию, вклю­чаю­щую ис­то­рию древ­них го­су­дарств Вос­то­ка и гре­ко-римского ми­ра (ан­тич­но­сти); ча­ще тер­мин при­ме­ня­ет­ся в уз­ком смыс­ле - как пе­ри­од соб­ст­вен­но древ­ней ис­то­рии, по­сле­до­вав­ший по­сле пе­рио­да пер­во­быт­но­сти.

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