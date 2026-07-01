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ДРЕВНИЙ МИР
ДРЕВНИЙ МИР - понятие, используемое в исторической науке и практике преподавания истории как синоним понятия «древняя история».
Традиционно обозначает первый и самый продолжительный этап истории. В периодизации всеобщей истории (всемирной истории) Древний мир разделяют на 2 периода: первобытность и собственно древнюю историю, включающую историю древних государств Востока и греко-римского мира (античности); чаще термин применяется в узком смысле - как период собственно древней истории, последовавший после периода первобытности.
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