ДРЕВНИЙ КИЕВ

Результаты археологических раскопок свидетельствуют, что уже в VI—VII вв. на правом берегу Днепра существовали поселения, которые некоторыми исследователями интерпретируются как городские. Первое датированное упоминание Киева в русских летописях относится к 860 – в связи с описанием похода русов на Византию. К VIII –IX вв. относятся: 2 городища – на Старокиевской горе (пл. 1,5 га, ширина рва 12–13 м, глубина – 5 м) и на Замковой горе (пл. 2,5 га); селища – на горах Детинка и Вздыхальница, а так­же в историческом районе Кудрявец.

Основание Киева.

В начальной, не датированной части «Повести временных лет» приведено предание об основании Киева тремя братья­ми Кием, Щеком и Хоривом. В соответствии с легендой о трёх братьях существовали на территории города несколько (не менее трёх) «самостоятельных поселений VIII-X вв.» По легенде, резиденция Кия вместе с городком располагалась в районе Старокиевской горы (другое название Верхний город). Имеются в виду не только остатки древнейших укреплений, но также каменное языческое капище, жилища конца V-VIII вв., ювелирные изделия этого времени. На капище были расположены идолы из дерева с позолотой. После принятия князем Влядимиром Святославичем христианской веры, идолы были сброшены в Днепр. Летописец называет Киев того времени даже не городом, а городком («градок»), подчёркивая этим его незначительные размеры.

Замковая гора (Хоривица, Киселёвка, Флоровская или Фроловская гора) представляет собой останец правого высокого берега Днепра с крутыми склонами. Расположен между Старокиевской горой, Щекавицей и урочищем Гончары-Кожемяки с одной стороны и киевским Подолом — с другой. В IX—X вв. на горе располагался загородный княжеский дворец.

Киевский подол как сосредоточие ремесла и торговли возник, судя по археологическим данным, в IX в., возможно - в конце этого столетия. Возникновение Подола было тесно связано с развитием ремёсел и киевского торга. Подол сделался средоточием купеческого и ремесленного населения, нередко поднимавшего восстания против Горы, т. е. «города» в собственном смысле этого слова. Таким образом, наряду с Детинцем, населённым княжескими слугами и зависимыми людьми, в Киеве возник новый квартал - ремесленников и купцов. Именно на Подоле и надо искать сосредоточие ремесленной и торговой жизни Киева в дни его процветания.

Согласно « Повести временных лет » во второй половине IX в. в Киеве княжили дружинники варяга Рюрика, Аскольд и Дир, освободившие полян от хазарской зависимости. В это время Киев описывается в роли главного города земли полян, центра «Польской земли». В 882 г. князь Олег овладевает Киевом, и он становится столицей Древнерусского государства. Летописец называет Киев уже не городком, а «градом». На это же время приходится и рост масштабов строительства на территории Киева, об этом свидетельствуют археологические материалы, обнаруженные в Верхнем городе, на Подоле, Кирилловской горе, Печерске. Краткие, отрывочные и запутанные летописные свидетельства о Киеве IX-X вв. дополняются материалами обширного Киевского некрополя. Наиболее ранней датой киевских курганов считается IX в.

«Город Владимира».

Небольшие самостоятельные поселения вокруг Киева лишь в конце X в. объединились в один город. Отдельные замечания летописи, относящиеся к топографии Киева X в., не оставляют сомнения в том, что город в это время располагался на высотах над Днепром и не имел ещё прибрежного квартала - «Подола».

Во время правления Владимира Киев примерно на треть состоял из княжеских земель, на которых располагался дворец. Город Владимира был обнесён земляным валом и рвом. Из летописных известий становится совершенно ясным, что укреплённое место, или собственно «город», занимало совсем незначительную территорию. Центральным входом служили каменные Градские (позднее — Софийские, Батыевы) ворота. Территория города Владимира занимала около 10-12 га. Валы города Владимира имели в своей основе деревянные конструкции.

Десятинная церковь.

Точно неизвестно начало возведение первой каменной церкви в Киевской Руси, но известно, что строительство было окончено в 996 г. Церковь строилась в качестве кафедрального собора неподалеку от княжеского терема — каменного северо-восточного дворцового здания, раскопанная часть которого находится на расстоянии 60 метров от фундаментов Десятинной церкви. Согласно церковному преданию, она была построена на месте убийства христианских первомучеников Феодора и его сына Иоанна.

Церковь освящалась дважды: по завершении строительства и в 1039 г. при Ярославе Мудром . В Десятинной церкви находилась княжеская усыпальница, где была похоронена христианская супруга Владимира — византийская царевна Анна, умершая в 1011 г., а затем и сам Владимир. Также сюда были перенесены из Вышгорода останки княгини Ольги. В 1044 г. Ярослав Мудрый похоронил в Десятинной церкви посмертно «крещённых» братьев Владимира — Ярополка и Олега Древлянского. Во время нашествия монголов княжеские мощи были спрятаны. В 1240 г. войска хана Батыя, взяв Киев, разрушили церковь.

Расцвет Киева при Ярославле Мудром.

Киев достиг своего «золотого века» в середине XI века при Ярославе Мудром. Город существенно увеличился в размерах. Располагался на площади свыше 60 га, был окружён рвом с водой глубиной 12 м и высоким валом длиной 3,5 км, шириной у основания 30 м, общей высотой с деревянным частоколом до 16 м. Кроме княжеского двора, на его территории находились дворы других сыновей Владимира и прочих высокопоставленных лиц (всего около десяти). Было три входа в город: Золотые ворота, Лядские ворота, Жидовские ворота. Предполагают, что население в Киеве в период его расцвета считалось десятками тысяч. Это был один из наиболее крупных европейских городов своего времени.

Софийский собор.

До сих пор ведутся споры о датировке собора. Разные летописи (все они созданы позже времени строительства собора) называют датой закладки собора 1017 или 1037 год. Софийский собор представлял собой пятинефный крестово-купольный храм с 13 главами. Собор строился константинопольскими зодчими, поэтому столь отличное архитектурное решение имело свою символику. Центральный высокий купол храма всегда в византийской архитектуре напоминал о Христе — Главе Церкви. Двенадцать меньших куполов собора ассоциировались с апостолами, а четыре из них — с евангелистами, через которых христианство проповедовалось во все концы земли. Интерьер собора сохранил крупнейший в мире ансамбль подлинных мозаик и фресок первой половины XI в., выполненных византийскими мастерами. На стенах и многочисленных столбах собора представлены образы святых, составляющих огромный христианский пантеон (свыше 500 персонажей).

Киев в XII—XIII веках.

Древнеславянская столица времён правления Ярославичей и Владимира Мономаха олицетворяла в застройке отсутствие монолитности и скученности, напротив, впервые были применены приёмы проектирования улиц и площадей с учётом законодательной основы, регулирующей эстетическую сторону строительства жилья. Крупнейшим районом Киева в это время был Подол. Его площадь составляла 200 га. Он также был известен своими укреплениями, так называемыми столпиями, которые упоминаются в летописи XII в. В центре Подола было летописное «Торговище», а на Горе был Бабин торжок, второе место торга. Это второе, чисто простонародное название, возможно, таит в себе характеристику торговли на Бабином торжке как второстепенном киевском рынке. На Подоле стояли монументальные культовые сооружения: церковь Пирогоща (1131-35), Борисоглебская и Михайловская церкви.

Но Киев славился не только Подолом, но и своими монастырями и церквями. В Киеве было 17 монастырей, из которых самым крупным была Киево-Печерская лавра , основанная около середины XI в. Большинство киевских монастырей было основано князьями и боярами. Таким сделался и Киево-Печерский монастырь, возникший в непосредственной близости к любимому княжескому селу Берестову.

По сведениям Лаврентьевской летописи при пожаре 1124 г. пострадало около 600 («близь 6 сот») церквей на Горе и на Подоле. Такая цифра кажется почти невероятной для одного города, но надо иметь в виду, что в неё входят многочисленные монастырские и небольшие частные церкви, а также многочисленные престолы в приделах и т. д. Большинство князей, княгинь, бояр имели свои личные моленные - божницы. Количество церквей скорей всего носит преувеличенный характер, но количество церквей предположительно было больше сотни.

Киев после монголо-татарского нашествия.

В 1240 г. Киев был взят войсками Батыя . К тому времени город уже неоднократно завоевывался и разорялся в ходе междоусобных войн между русскими князьями. В 1169 г. город был взят Андреем Боголюбским. В 1203 г. Киев был захвачен и сожжён смоленским князем Рюриком Ростиславовичем. Также во время войн 1230-х годов город несколько раз осаждался и разорялся, переходя из рук в руки.

Главное ядро города (Гора и Подол) в это время находилось в сложившихся границах. После сооружения деревянного частокола Замковая гора превратилась в детинец города. При захвате ханом Батыем Киева, она была одним из оплотов сопротивления монголо-татарским войскам. У подножья горы в оборонном рву было найдено множество широкоперых стрел, используемых с времен Золотой Орды. Замковая гора в сер. XIII в. становится центром возрожденного города Основное количество жителей в то время сосредоточивалось на Подоле, здесь находились собор Успения Богородицы и городской торг.

Подол также не утратил своей территории. По-прежнему Киев активно торговал, в нем проживали ремесленники. В период позднего средневековья стал даже в какой-то мере синонимом Киева. В документах того времени его называют то «нижним городом», то «новым городом», то просто Киевподолом. Из трех известных по летописям подольских церквей две продолжали существовать и после 1240 г. Церковь Успения Богородицы Пирогощей стояла на торговище, она была городским собором, здесь хранился городской архив.

Борисоглебская церковь была опустошена в 1482 г., книги ее и среди них церковный помянник сожжены, а священник захвачен в плен, из которого он бежал через несколько дней и по памяти восстанавливал помянник. Но сама церковь после этого полностью так и не отстроилась. В начале XVII в. ее остатки были разобраны.

Древнекиевские каменные сооружения не были уничтожены в 1240 г. (кроме Десятинной церкви). Они разрушались в течение довольно длительного времени из-за отсутствия достаточных экономических ресурсов, средств, необходимых для поддержания существования любого памятника. Такие разрушения от ветхости либо каких-то строительных ошибок были нередки. Например, в 1105 г. «увалися верх святого Андрея» — церкви, заложенной лишь в 1086 г. князем Всеволодом Ярославичем.

Золотые ворота также не были разрушены ханом Батыем. Они оставались парадным въездом в Киев еще в середине XVII в. Время разрушения надвратной церкви Благовещенья остается невыясненным.

На протяжении всего XIII в. Киев продолжал оставаться и традиционным церковно-административным центром Руси, а следовательно, продолжал влиять на политическую и идеологическую жизнь страны. В Киеве посвящались епископы в различные княжества Руси. Так, в 1273 г. архимандрит Серапион был поставлен епископом Владимирским. В 1289 г. в Киев для посвящения в сан приезжал из Твери епископ Андрей. В 1288—1289 гг. в Софийском соборе митрополит Максим рукоположил епископов Иакова и Романа соответственно во Владимир и Ростов. Лишь в 1299 г. митрополит перенес свою кафедру во Владимир.