ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Этап развития человечества

Слово цивилизация происходит от латинского civilis, что означает «государственный», «гражданский». Его первое печатное употребление обычно связывают с трактатом «Друг человечества» (1756) , написанного французским просветителем В.Р. Мирабо. Изначально в понятие цивилизация вкладывался этап развития человечества, вслед за дикостью и варварством. В XIX в. подход несколько изменился, европейские ученые (Г.Т. Бокль ,О. Конт, Г. Спенсер, и др.) стали выделять географический фактор, связывая его с уровнем развития общества, социальными процессами. Указывая и на характерные особенности развития религий и обычаев. К.Маркс и Ф.Энгельс использовали термин «Цивилизация» для обозначения одной из ступеней общественного развития, следующей за варварством. Русский философ Н.Я. Данилевский выдвинул теорию общей типологии культур и ввел понятие «культурно-исторические типы». При этом стадия «цветения» (цивилизации) в истории человечества достигло десять культурно-исторических типов. В XX в. в исторической науке стал популярен цивилизационный подход (О. Шпенглер, А.Д. Тойнби, Питирим Сорокин), уделяющий повышенное внимание культурным особенностям разных обществ. При этом понятие прогресса теряет свое значение. Согласно этому подходу в истории человечества существовали разные цивилизации, имевшие свой собственный и отличный путь развития. Появляется и термин «локальная цивилизация», которая могла бы не иметь все ниже перечисленные признаки, ограничиваясь лишь некоторыми из них.

Можно выделить следующие признаки цивилизации:

Появление производящего хозяйства, имеющего значительный прибавочный продукт

Появление государственного института, призванного регулировать социальные отношения и конфликты

Развитие института частной собственности, социальное расслоение

Появление городов, играющих роль административного, экономического и культурно-религиозного центра

Развитие архитектуры, строительство памятников религиозной культуры, имеющих монументальный характер

Создание письменности

Большую роль в зарождении первых цивилизаций безусловно играл географический фактор. Первые цивилизации зародились в разных концах земного шара в долинах рек: Хуанхэ, Ганг, Инд, Нил, Евфрат и Тигр. Но без усилий человека и здесь нельзя было обойтись, необходимо было развивать ирригационные системы, создавать и поддерживать водохранилища для ведения сельскохозяйственной деятельности. Это требовало значительных коллективных усилий, требовавших преобразования общества. Одним из главных признаков цивилизации является государство, которое брало в свои руки управление многочисленными общинами, разрешая социальные конфликта, играя роль защитника интересов народа во внутренних и внешних конфликтах. На следующем этапе появляется право, неразрывно связанное с зарождением письменности. Единство системы письма на той или иной территории позволяет обнаружить границы цивилизации. Разные географические условия, нехватка тех или иных ресурсов заставляли разные народы контактировать друг с другом, как с помощью войн, так и путем торговли. В условиях постепенного расслоения общества, появляется новый социальный институт – рабство. Первоначально рабами были пленники, захваченные в ходе военных походов. В более поздних периодах ими могли стать и соплеменники.

Среди наиболее древних цивилизаций выделяют Шумеро-аккадскую (4000 – 2003 г. до н. э.), Египетскую времен Древнего царства (начало 3000 – XXIII в. до н. э.), Китайскую периода Шан-Инь (XVII – XI вв. до н. э.), Хараппскую или Индскую ( зарождается около 3300–2800 до н. э.). Зарождение одной из первых цивилизаций Южной Америки историки связывают с группой народов майя (2-е тыс. до н. э. – сер. 2-я тыс. н. э.).