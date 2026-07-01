ДРЕВНЕЙ АМЕРИКИ ЦИВИЛИЗAЦИИ-II

Древней Америки цивилизации — цивилизации, существовавшие в Сев. и Южн. Америке до прихода европейцев в конце XV в. (см. Америка , Колумб Христофор ).

Часть 2.

Поскольку культуры Андской цивилизации так и не изобрели письменность, единственной возможностью периодизации становятся археологические находки, в первую очередь распространение типов керамики.

Докерамический период: 4000-2000 до н.э.

Начальный период: 2000-800 до н.э.

Ранняя фаза: 800-200 до н.э.

Ранний переходный период: 200 до н.э. - 500/600 н.э.

Средняя фаза: 500/600 н.э. - 1000 н.э.

Поздний переходный период: 1000-1470

Поздняя фаза: 1470-1532

Докерамический период стал временем, когда наиболее удобные области Анд активно осваивались кочевыми и полуоседлыми группами людей, занимавшихся охотой, собирательством, морским промыслом, примитивным земледелием, изготовлением различных орудий труда. В Начальный период и Раннюю фазу в Андах появляется ряд высокоразвитых культур, занимавшихся монументальным строительством, созданием мегалитических скульптур, изготовлением сложнофигурной и полихромной керамики. К таковым можно отнести культуру Чавин, появившуюся в долине р. Мараньон на севере Перу в X в. до н. э. и просуществовавшую вплоть до III в. до н. э. Эта культура известна по грандиозному храмовому комплексу Чавин-де-Уантар. Возможно, в IV—III вв. Чавин стал самым сильным политическим образованием в Перу и достиг уровня государства. Однако затем начался постепенный упадок и в первых веках нашей эры в Андах появились новые культуры.

В Ранний переходный период , в I в. н. э. на засушливом южном побережье Перу возникает своеобразная культура наска, известная благодаря не крупным городам и постройкам, а необычным памятникам — геоглифам, гигантским рисункам на поверхности земли. Среди них есть и простые прямые линии длиной до нескольких сотен метров, и фигурные изображения животных и птиц, различимые только с воздуха. По предположениям ученых, индейцы наска сооружали дорожки сложной формы, по которым проходили ритуальные процессии. Отличная сохранность геоглифов связана с засушливым климатом.

В то же самое время, в начале I тысячелетия н. э. на северном побережье Перу, среди обширных речных оазисов, появляется культура мочика, прославленная великолепной керамикой: сосудами сложной формы, с тонкими горлышками и изящными ручками, представляющими собой скульптурные портреты правителей, фигуры людей, животных, птиц, различные плоды, здания. Мочика изготавливали свои сосуды в очень больших количествах, сравнимых, пожалуй, с керамическим производством Древней Греции. Многие сосуды были покрыты росписями, рассказывающими нам об истории и религиозных представлениях мочика. При помощи простых ткацких станков мастера мочика выделывали великолепные ткани из хлопка и шерсти лам. Одна из самых выдающихся археологических находок культуры мочика была сделана в городище Сипан на северной оконечности Перу. Там была обнаружена группа пирамид, построенных из кирпича-сырца, в которых археологи открыли несколько не тронутых грабителями погребений правителей мочика. В гробницах найдено множество изделий из золота, серебра и меди — украшения и регалии власти, ритуальные предметы. По богатству захоронения Сипана могут сравниться, пожалуй, только с гробницами египетских фараонов. В VII в. культура мочика стала клониться к упадку и в VIII в. прекратила свое существование.

В VI—VII вв. на смену культурам мочика и наска приходят крупные государственные образования: Уари в Центральном и Сев. Перу, и Тиуанаку на юге, в области оз. Титикака. Эти сложные политические образования структурой напоминали Теотиуаканское государство в Мезоамерике — политико-экономический центр постепенно обрастал периферией, подчиняя соседние племена и создавая административные центры и торгово-военные опорные пункты. Жесткая централизованная система управления отсутствовала, но в течение определенного периода поддерживался контроль над обширной территорией, распространялись общие экономические связи и насаждались единые культы богов. Правители Уари строили дороги, переселяли покоренные племена для освоения новых земель, создали особую систему фиксации информации — «узелковое письмо». Достигнув к IX в. пика своего расцвета, к XI в. государства-соперники постепенно приходят в упадок.

В XI в. на обломках культуры мочика на северном побережье Перу возникло государство Чимор, вобравшее в себя культурные традиции мочика. Ведя захватнические войны, к началу XV в. Чимор превратился в огромную империю, простиравшуюся с севера на юг вдоль побережья Перу более чем на 1 тыс. км. Столица находилась в г. Чан-Чан, который в середине XV в. подвергся нападению войск нового могущественного соперника — империи инков.

Инки относились к народности кечуа — группе скотоводческих племен, расселившихся в Центральном Перу на территории, ранее подвластной государству Уари. Затем одно из племени кечуа обосновалось в долине Куско, а его вожди приняли титул «Инка». Согласно мифу, записанному испанскими хронистами, Инка Манко-Капак, сын Солнца и Луны, спустился с небес со своей женой и сестрой Мама-Окльо в районе оз. Титикака, откуда направился на север. Солнце вручило ему золотой жезл — символ власти, и там, где жезл легко вошел в землю, был основан город Куско. Постепенно правители инков начали проводить масштабные завоевания на юге и на севере и к началу XVI в. создали огромную империю, занимавшую огромную территорию, вытянувшуюся на 4 тыс. км с севера на юг вдоль Анд, от Эквадора до Центрального Чили. Территория была покрыта сетью дорог для передвижения гонцов, войск и торговых караванов, общей протяженностью около 30 тыс. км. Инки строили величественные города и высокогорные крепости, такие как Мачу-Пикчу и Вилькабамба. Они использовали «узелковое письмо» — кипу для ведения хозяйственной документации, достигли высот в изготовлении украшений из золота, серебра и бронзы. Испанское завоевание под предводительством Ф. Писарро в 1531—1533 положило конец империи инков.

Высокоразвитые культуры Древней Америки . История Древней Америки не ограничивается только двумя регионами, где появились высокоразвитые цивилизации. К числу значимых для общего развития континента культур следует также отнести Миссисипскую культурную общность, культуру Пуэбло и комплекс культур Северных Анд.

В восточной части бассейна Миссисипи проходил раздел между двумя природными зонами: лесной на северо-востоке и степной на юго-западе, поэтому здесь имелись благоприятные условия для занятий охотой и собирательством, а затем и земледелием. Архаическая история этого региона связана с палеолитической традицией Кловис, существовавшей в XII—X тысячелетиях до н. э. и известной благодаря особому типу продолговатых каменных наконечников.

В середине II тысячелетия до н. э. в бассейне Миссисипи сложилась развитая культура охотников и собирателей, получившая название Вудленд. В это время здесь впервые появляется керамика, строятся погребальные курганы, появляются медные изделия, принесенные из района Великих озер, а также зачатки земледелия. На рубеже I в. до н. э. — I в. н. э. в Вудленде возводятся монументальные сооружения — погребальные курганы-насыпи высотой до 10 м и длиной более 100 м. Причем эти курганы используются не только в погребальных ритуалах, но и как святилища, и как основания для жилищ правящей верхушки. Строятся насыпи сложной геометрической формы, например, в штате Огайо (США) обнаружен комплекс насыпей площадью около 10 кв. км, состоящий из восьмиугольников, кругов и простых линий.

В середине I тысячелетия н. э. на основании культуры Вудленда формируется Миссисипская культурная общность , которая, заимствовав многое от предшественников, создает одно из наиболее развитых обществ на территории Сев. Америки до прихода европейцев. В бассейне Миссисипи появляются крупные протогорода, являвшиеся центрами простых политических образований. В них возводятся монументальные постройки — земляные насыпи, которые выполняли роль святилищ и мест погребения. Население занималось высокопродуктивным земледелием в пойме крупных рек и установило экономические и культурные связи со всем бассейном Миссисипи, возможно, доходившие и до Мезоамерики.

Пик расцвета общности пришелся на X—XII вв. и связан, в первую очередь, с развитием поселения Кахокия, расположенного в месте слияния Миссисипи и Миссури. В XII в. население Кахокии составляло около 20 тыс. чел. На территории городища было обнаружено несколько десятков насыпей, в том числе большая четырехступенчатая платформа Манкс-Маунд высотой более 30 м, а само поселение было окружено мощной стеной из лиственничных бревен. Но в XIII в. Кахокия пришла в упадок и ее место заняли другие центры, такие как Маундвил, Этоуа и Спиро-Маунд. Продолжается традиция строительства насыпей сложной формы, в частности, обнаружены насыпи в форме различных животных — змеи, крокодила, слона. Однако к середине XV в. Миссисипская культурная традиция окончательно пришла в упадок, и ко времени появления европейцев от ее наследия практически ничего не осталось.

Другой важный регион культурного развития в Сев. Америке находился на юго-западе континента и стал основой для формирования общности, получившей название культура пуэбло (от исп. pueblo — «поселение»). Юго-запад существенно отличался по природным условиям от бассейна Миссисипи, представляя собой засушливые области в южных отрогах Кордильер (ныне территории штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта, Колорадо и Техас), по большей части покрытые пустынными плато, изрезанные узкими каньонами с небольшими плодородными долинами. Именно здесь в небольших оазисах, окруженных пустынями и враждебными полукочевыми племенами охотников и собирателей, возникла культурная общность земледельцев, сосредоточившаяся вокруг грандиозных жилых комплексов.

Культурное развитие региона началось приблизительно в конце II тысячелетия до н. э., когда сюда проникла традиция выращивания кукурузы, фасоли и тыквы; в конце I тысячелетия до н. э. появилось керамическое производство, а в первых веках нашей эры в плодородных долинах небольших рек возникли оседлые поселения. Приблизительно в VIII—X вв. поселения увеличились в размерах, в них начали строить долговременные жилища из камня. Жители занимались высокопродуктивным земледелием с использование ирригационных сооружений, изготовлением расписной керамики, плетеных корзин. Некоторые поселения включали многоэтажные жилые комплексы со сложной планировкой, предназначенные для нескольких десятков и даже сотен человек, круглые святилища (кивы) и другие общественные сооружения. Враждебное окружение заставляло жителей долин укреплять поселения: обносить их стенами либо использовать естественную защиту скальных навесов, которые во множестве встречаются в каньонах.

Всего обнаружено несколько десятков крупных поселений. Пик расцвета культуры пришелся на X—XV вв., время появления грандиозных поселений, таких как сооружения каньона Чако в Аризоне, Меса-Верде на юге Колорадо. Так, поселение Пуэбло-Бонито в каньоне Чако представляло собой комплекс из одно- четырехэтажных домов, расположенных амфитеатром вокруг церемониальной площади. А Меса-Верде — грандиозный жилой комплекс, с десятком многоэтажных сооружений, был построен под большим скальным навесом, на высоте 20 м над уровнем поймы ручья на дне каньона, где находились сельскохозяйственные угодья. На самом юге культурного ареала, в пустыне Сонора на севере современной Мексики, возникло Касас-Грандес — крупное поселение совершенно иного типа с многочисленными монументальными постройками и площадями, святилищами и площадками для игры в мяч. Его появление объясняется сильным влиянием мезоамериканских культурных традиций. В XV в. культура пуэбло приходит в упадок вследствие засухи и под ударами кочевых племен. Ко времени появления в XVIII в. в регионе европейцев от культурного наследия жителей юго-запада остались лишь их заброшенные каменные жилища.

В этот же период на севере Южн. Америки, на территории современной Колумбии возникает ряд культур, тесно связанных с историей колонизации этого региона испанцами. В северной оконечности Анд, ограниченной с востока тропическими лесами бассейна Ориноко, основные центры культурного развития сосредоточились в нескольких обширных горных долинах, в частности на плоскогорье Сабана-де-Богота, расположенном на высоте 2500 м над уровнем моря. Во II тысячелетии до н. э. здесь сформировались ранние земледельческие культуры, а в конце I тысячелетия до н. э. распространились металлургия золота и традиция изготовления фигурной расписной керамики. В начале I тысячелетия н. э. общества северных Анд испытывают значительные социальные изменения, там появляются богатые захоронения, и первые примеры монументальной архитектуры. Захоронения были совершенно разными по конструкции, например в культуре кимбая знать хоронили в шахтовых гробницах глубиной до 30 м, а в культуре Сан-Агустин строили каменные склепы, ставили у входа монументальные изваяния божеств и фантастических существ, а тела помещали в массивные каменные саркофаги. В погребения клали многочисленные золотые украшения, что, в частности, и привело к разграблению большинства их них.

Наибольших успехов в обработке драгоценных металлов достигли племена чибча-муисков и тайрона. В конце I тысячелетия н. э. они создали сложное общество, основанное на земледелии, с многолюдными поселениями, могущественными вождями, развитыми ремеслами и торговлей. Культуры муисков и тайрона сохранились вплоть до испанского завоевания. Во время похода 1537—1538 под предводительством Г. Хименеса де Кесады один из ритуалов вождей муисков стал основой для появления легенды об Эльдорадо — стране Золотого человека. Согласно ей, вождь муисков Гуатавита ежедневно совершал омовение в водах горного озера, покрывая себя с головы до ног золотой пылью, и приносил дары богам, бросая в воду золотые предметы. Найденные впоследствии золотые изделия муисков действительно изображают торжественные церемонии, в которых вождь в окружении приближенных плывет на плоту для совершения ритуала. В действительности же подобный обряд совершался лишь один раз в жизни вождя, когда он принимал власть. Но предание настолько прочно овладело сознанием конкистадоров, жаждавших несметных сокровищ, что родилась легенда об Эльдорадо, стране где так много золота, что дома строят из золотых кирпичей, а улицы мостят слитками. Вплоть до конца XVIII в. не уменьшалось число мечтавших отыскать эту мифическую страну в горных отрогах Анд и дебрях Амазонии, пока, наконец, в начале XIX в. легенда не была окончательно развеяна европейскими учеными.

Ист.: Ланда Д. де. Сообщение о делах в Юкатане / Пер. с исп. М., 1955; Пополь Вух; Родословная владык Тотоникапана / Пер. с киче Р. В. Кинжалова. М., 1959; Лас Касас Б. де. История Индий / Пер. с исп. Л., 1968; Гарсиласо де ла Вега, Инка. История государства инков. Л., 1974; Мифы индейцев Южной Америки / Сост. и пер. Ю. Е. Березкин. СПб., 1994; Диас дель Кастильо Б. Правдивая история завоевания Новой Испании / Пер. с исп. М., 2000.

Лит.: Кнорозов Ю. В. Древняя письменность центральной Америки // Советская этнография. 1952. № 3. С. 100—118; Его же. Система письма древних майя. М., 1955; Его же. Письменность индейцев майя. М.—Л., 1963; Его же. Иероглифические рукописи майя. Л., 1975; Галленкамп Ч. Майя. Загадка исчезнувшей цивилизации. М., 1966; Гуляев В. И. Америка и Старый Свет в доколумбовую эпоху. М., 1968; Его же. Древнейшие цивилизации Мезоамерики. М., 1972; Его же. Города-государства майя (структура и функции города в раннеклассовом обществе). М., 1979; Его же. Древние майя. Загадки погибшей цивилизации. М., 1983; Его же. Забытые города майя. М., 1984; Его же. Доколумбовы плавания в Америку: мифы и реальность. М., 1991; Его же. Археология Центральной Америки. М., 1992; Его же. Загадки погибших цивилизаций. М., 1992; Его же. Под личиной ацтекского бога (испанское завоевание Мексики). М., 2006; Его же. Кто открыл Америку? М., 2007; Его же. Древние цивилизации Америки. М., 2008; Его же. История мезоамериканской археологии. М., 2010; Кинжалов Р. В. Искусство древней Америки. М., 1969; Его же. Искусство древних майя. Л., 1968; Его же. Культура древних майя. М., 1971; Его же. Орел, Кецаль и Крест: очерки по культуре Мезоамерики. М., 1972; Созина С. А. Муиски — еще одна цивилизация древней Америки. М., 1969; Ее же. На горизонте — Эльдорадо! Из истории открытия и завоевания Колумбии. М., 1972; Ее же. Тупак Амару — великий индейский повстанец. М., 1979; Березкин Ю. Е. Мочика. Цивилизация индейцев Северного побережья Перу в I—VII вв. Л., 1983; Его же. Древнее Перу. Л., 1991; Его же. Инки: Исторический опыт империи. Л., 1991; Его же. Мифы заселяют Америку. Ареальное распределение фольклорных мотивов и ранние миграции в Новый Свет. М., 2007; Его же. Между общиной и государством. Среднемасштабные общества Нуклеарной Америки и Передней Азии в исторической динамике. СПб., 2013; Башилов В. А. Древние цивилизации Перу и Боливии. М., 1972; Его же. «Неолитическая революция» в Центральных Андах. Две модели палеоэкономического процесса. М., 1999; Зубрицкий Ю. А. Инки-кечуа. Основные этапы истории народа. М., 1975; Содди Д. Великие культуры Мезоамерики. М., 1985; Рус А. Народ майя. М., 1986;Проблемы археологии и древней истории стран Латинской Америки. М., 1990; Ламберг-Карловски К., Саблоф Дж. Древние цивилизации. Ближний Восток и Мезоамерика. М., 1992; Баглай В. Е. Ацтеки. История, экономика, социально-политический строй. М., 1998; Якушенков С. Н. Духовная культура аймара Перу и Боливии. Астрахань, 1999; Кофман А. Ф. Америка несбывшихся чудес. М., 2001; Бушнелл Дж. Перу. От ранних охотников до империи инков. М., 2003; Ко М. Майя. М., 2003; Дюберже К. Кортес. М., 2005; Таубе К. Мифы ацтеков и майя. М., 2005; Уртон Г. Мифы инков. М., 2005; Ларин Е. А. Всеобщая история: латиноамериканская цивилизация. М., 2007; Proskouriakoff T. A Study of Classic Maya Sculpture. Washington, D.C., 1953; Thompson J. E. The Rise and Fall of Maya Civilization. Norman (Ok.), 1954; Ferdinand A. Woman in pre-Columbian America. New York, 1973; Kelley D. Deciphering the Maya Script. Austin (Tex.), 1976; The Inca and Aztec States 1400—1800: Anthropology and History. New York, 1982; Conrad G. W., Demarest A. Religion and the Empire. The Dynamics of Aztec and Inca Expansionism. Cambridge, 1984; Hassig R. Trade, Tribute, and Transportation: The Sixteenth-Century Political Economy of the Valley of Mexico. Norman (Ok.), 1985; Adams R. Prehistoric Mesoamerica. Norman (Ok.), 1991; Hassig R. War and Society in Ancient Mesoamerica. Berkeley (Ca.), 1992; Idem. Aztec Warfare. Imperial Expansion and Political Control. Norman (Ok.), 1995; Marcus J. Mesoamerican Writing System. Propaganda, Myth, and History in Four Ancient Civilizations. Princeton (N.J.), 1992; Reents-Budet D. Painting the Maya Universe: Royal Ceramics of the Classic Period. London, 1994; The Ancient Maya / Ed. by R. Sharer. 5th ed. Stanford (Ca.), 1995; Carrasco P. Estructura polίtico-territorial del imperio tenochca: La Triple Alianza de Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan. Mexico, 1996; Smith M. E. The Aztecs. Oxford, 1996; Miller M., Taube K. The Gods and Symbols of Ancient Mexico and Maya. London, 1997; Ancient Oaxaca. The Monte Alban State / Ed. by R. Blanton, G. Feinman, S. Kowalewski. Cambridge, 1999; Coe M. Breaking the Maya Code. New York, 1999; Idem. The Maya. 6th ed. London, 1999; Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. London, 2000; Coe M., Stone M. van. Reading the Maya Glyphs. London, 2001; Moseley M. The Incas and their Ancestors, The Archaeology of Peru. 2nd ed. New York, 2001; Mesoamerica’s Classic Heritage: From Teotihuacan to the Aztecs. Aspen (Co.), 2002; Webster D. The Fall of the Ancient Maya. London, 2002; The Maya and Teotihuacan. Reinterpreting Early Classic Interaction / Ed. by J. Brasswel Austin (Tex.), 2003; Demarest A. Ancient Maya. The Rise and Fall of a Rainforest Civilization. Cambridge, 2004; Headrick A. The Teotihuacan Trinity the Sociopolitical Structure of an Ancient Mesoamerican City. Austin (Tex.), 2005; Sugiyama S. Human Sacrifice, Militarism, and Rulership: Materialization of State Ideology at the Feathered Serpent Pyramid, Teotihuacan. Cambridge, 2005; Rostworowski, M. de. Historia de Tawantinsuyu. Lima, 2006; Townsend, R. F. The Aztecs. New York, 2009.