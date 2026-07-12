ДРЕВНЕЙ АМЕРИКИ ЦИВИЛИЗAЦИИ-I

Древней Америки цивилизации — цивилизации, существовавшие в Сев. и Южн. Америке до прихода европейцев в конце XV в. (см. Америка , Колумб Христофор ).

Часть 1.

Д. А. ц. — пример высоких достижений в области технических и хозяйственных навыков, искусства, общественного развития, достигнутых без применения привычных европейцам средств. Индейцы никогда не изготавливали железных орудий, не использовали тягловых животных, не применяли колеса. Д. А. ц. представляют для исследователей особый интерес также потому, что они находились на той же ступени развития, что и цивилизации Древнего Востока — Египет, Месопотамия, Индия, Китай, но намного позднее.

История открытия и изучения. Дискуссия о происхождении Д. А. ц. связана со спором диффузионистов и изоляционистов. Первые предполагали влияние древнейших цивилизаций Старого Света — египтян, финикийцев, греков, римлян, кельтов, китайцев, полинезийцев. Установлено, что скандинавские мореходы, основавшие в начале X в. несколько поселений в Гренландии , совершили на рубеже X—XI вв. серию плаваний в страну, которую они называли Винланд — «Земля винограда» и где контактировали с местными жителями. Современные исследователи отождествляют Винланд с восточным побережьем Сев. Америки и полагают, что скандинавы могли доплыть до района современного Бостона. Однако существенного влияния на культурное развитие американских индейцев эти эпизодические контакты не оказали. Норвежский путешественник-энтузиаст Тур Хейердал в 1970 c группой единомышленников совершил успешное плавание на реконструированной древнеегипетской папирусной лодке «Ра» от берегов Африки к островам Карибского моря, показав тем самым возможность подобных плаваний в древности. Разумеется, этот смелый эксперимент ни в коем случае не является доказательством теории, поскольку весомым аргументом могут быть лишь достоверные археологические находки.

Изоляционисты указывали на автохтонное происхождение доколумбовых цивилизаций. Современные исследования, в частности, находки древнейших палеолитических стоянок в Сев. Америке, установили, что наиболее вероятным местом проникновения человека на американский континент стала так называемая Берингия — участок суши между Чукоткой и Аляской, появившийся вследствие понижения уровня мирового океана во время оледенения. Группы палеолитических охотников могли перейти с азиатского континента на американский, и впоследствии на протяжении нескольких тысячелетий их потомки заселили весь американский континент вплоть до его южной оконечности — Огненной земли. Остается дискуссионным вопрос о времени проникновения человека в Америку: по одной точке зрения, это произошло около 50 тыс. лет до н. э., по другой — позднее, около 20 тыс. лет до н. э. По крайней мере, большинство ранних археологических находок в Сев. Америке датируется временем не ранее 18 тыс. лет до н. э.

Группы первобытных охотников и собирателей освоили различные по своим природно-географическим условиям территории: тундру, тайгу, травянистые равнины и засушливые пустыни Сев. Америки, острова Карибского моря, бескрайние тропические леса Амазонии, горные долины Анд и прерии Патагонии, что, разумеется, отразилось на уровне их культурного развития, но лишь в отдельных областях сложились условия для появления высокоразвитых цивилизаций. Традиционно история доколумбовой Америки ассоциируется с двумя высокоразвитыми цивилизациями — Мезоамериканской и Андской.

Мезоамерика. Мезоамерика — культурно-географическая область в северной части перешейка между Сев. и Южн. Америками, участка суши между Тихим океаном на юго-западе, Мексиканским заливом и Карибским морем на северо-востоке, которая включает в себя значительную часть современной Мексики , Гватемалу , Белиз , западные районы Гондураса и Сальвадора . Северная граница Мезоамерики пролегает приблизительно по широте северного субтропика, южная — вдоль границы между Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором. Северные и центральные районы заняты южными отрогами Кордильер — нагорьем Сьерра-Мадре (средняя высота 2000 м над уровнем моря), которое постепенно понижается на юго-востоке к перешейку Теуантепек (220 м ниже уровня моря). Горные районы обладают умеренным, местами засушливым климатом. Восточная часть Мезоамерики включает низинные территории п-ова Юкатан и Центральных низменностей майя — область с тропическим климатом, плотно покрытую дождевыми лесами (сельвой). По климатическим условиям с ними сходны области побережья Мексиканского залива, изрезанные многочисленными заболоченными речными долинами. Климатический год делится на два периода: сухой сезон (с начала ноября по середину мая) и сезон дождей (с мая по конец октября).

В Мезоамерике можно выделить несколько наиболее значимых областей, которые стали районами формирования культурных традиций и занимали важное место в истории цивилизации. Бассейн Мехико — обширная долина в Центральной Мексике вокруг оз. Тескоко, ставшая одним из эпицентров земледелия, место расселения племен науа. Оахака — современный горный штат в Южн. Мексике, область формирования культур сапотеков и миштеков. Побережье Мексиканского залива — низменные территории в Центральной Мексике, образованные многочисленными реками, впадающими в залив, здесь в разное время развивались культуры ольмеков, тотонаков и уастеков. Область майя — восточная часть Мезоамерики, с низменностями на севере и в центре, а также горные области на юге, ареал расселения племен майя и формирования их культуры. Зап. Мексика — территория на побережьях Тихого океана и Калифорнийского залива, место развития ряда самобытных культур, таких как тараски.

Термин «Мезоамерика» был впервые введен в научный оборот в 1943 мексиканским исследователем немецкого происхождения Паулем Кирхоффом. Хотя первоначально под Мезоамерикой понималась совокупность отдельных цивилизаций: ольмеков, сапотеков, майя, астеков и др., дальнейшие исследования показали, что ни одна из них не развивалась изолированно. Более того, поздние мезоамериканские культуры постепенно впитывали в себя традиции предшествующих. Таким образом, в настоящее время Мезоамерика понимается как единая цивилизация, просуществовавшая с середины III тысячелетия до н. э. до 1521. Точкой отсчета истории Мезоамерики стало появление первых оседлых поселений и формирования ареалов ранних земледельческих культур в долинах горного массива Сьерра-Мадре, а также появление керамического производства в этом регионе.

История Мезоамерики разделяется на несколько основных этапов, критерием для которых является расцвет той или иной культуры. Каждый из этапов подразделяется на несколько фаз, выделенных на основании датировок археологического материала:

Архаический период: 7000-2500 до н.э.

Доклассический период:

1) ранняя фаза - 2500-1200 до н.э.

2) средняя фаза - 1200-400 до н.э.

3) поздняя фаза - 400 до н.э. - 200 н.э.

Протоклассический подпериод - 0-200 н.э.

Классический период:

1) ранняя фаза - 200-400

2) средняя фаза - 400-600

3) поздняя фаза - 600-750

4) терминальная фаза - 750-950

Постклассический период:

1) ранняя фаза - 950-1250

2) поздняя фаза - 1250-1521

В архаический период многочисленные кочевые группы людей стали осваивать плодородные долины на территории современной Мексики, заниматься примитивным земледелием и освоением ископаемых ресурсов. Доклассический период ознаменовался расцветом двух наиболее важных культур — ольмеков и сапотеков. Первая возникла в 1100—400 до н. э. на южном побережье Мексиканского залива; за ней в научной литературе закрепилось устойчивое определение «материнская культура», т. к. первые исследователи полагали, что именно ольмеки создали основу для всех последующим культур Мезоамерики. Ольмеки известны как создатели гигантских каменных голов, алтарей и скульптур, строители первых в Америке пирамид. Однако им ошибочно приписывается создание государства, городов, письменности и календаря, которые впоследствии стали непременным атрибутом высокоразвитых культур Мезоамерики.

Не менее важна для развития цивилизации и культура сапотеков, величайшие достижения которой связаны с эпохой между VIII в. до н. э. и IX в. н. э. Сапотеки и ныне проживают на территории южного мексиканского штата Оахака. В V в. до н. э. сапотеки впервые в Мезоамерике создали государство с центром в Монте-Альбане — искусственно возведенном городе, на совершенно пустом и малопригодном для этих целей месте, и ставшим географическим центром нового политического образования. Они первыми в Мезоамерике использовали иероглифическое письмо, дешифровать которое исследователям пока не удается. Сфера применения письма достаточно широка: от кратких подписей к изображениям на рельефах до пространных текстов с записями имен, топонимов и календарных дат на массивных каменных монументах. Исследователи сходятся во мнении, что это было не примитивное идеографическое письмо, а достаточно проработанная система. Кроме того, сапотеки дали Мезоамерике разработанную календарную систему, впоследствии заимствованную многими культурами и использовавшуюся вплоть до испанского завоевания.

Классический период — время наивысшего расцвета Мезоамериканской цивилизации. Он связан со взлетом культуры майя и Теотиуаканского государства. Древние майя, которых в литературе часто именуют «греками доколумбовой Америки», еще в I тысячелетии до н. э. заселили низменности в восточной части Мезоамерики. А с III в. н. э. на этой территории стали появляться, небольшие, но многочисленные государства майя. Они славились удивительной красоты городами с многочисленными пирамидами, затерянными в непроходимой сельве. Майя создали самую развитую в Мезоамерике систему письма, которую в 1952 дешифровал отечественный ученый Ю.В. Кнорозов (1923—1999). Они усовершенствовали мезоамериканскую календарную систему и весьма точно вычислили солнечный год, который лишь на считаные минуты отличается от современного григорианского календаря. В IX в. произошел резкий и малообъяснимый упадок культуры майя, жители внезапно оставили великолепные города, а центр политической и культурной жизни майя сместился на север, на п-ов Юкатан, где последние очаги культуры майя были покорены испанцами в XVI в.

Одновременно с расцветом майя в I—VI вв. н. э. в Центральной Мексике, в районе современного города Мехико развилось, пожалуй, самое могущественное государство за всю историю Мезоамерики — Теотиуакан. Руины этого города давно были известны исследователям, благодаря выдающимся постройкам, в первую очередь гигантской Пирамиде Солнца, которую часто сравнивают с египетскими пирамидами. Долгое время считалось, что Теотиуакан был чем-то вроде культурно-религиозного центра Мезоамерики, однако исследования последних лет доказали, что он вырос как столица огромной державы, простиравшейся от долины Мехико на западе до области майя на востоке. В период расцвета в VI в. Теотиуакан являлся одним из крупнейших городов мира с населением более 150 тыс. человек. Но к VIII в. город постепенно пришел в упадок, огромное государство развалилось, его место заняли небольшие политические образования.

В ранний постклассический период в истории Мезоамерики доминировало сильное военное государство тольтеков, появившееся на обломках Теотиуаканской державы. Тольтеки заложили основу культурного развития Центральной Мексики. Примечательно, что правители многих государств этого региона в XIII—XV вв. возводили свою родословную к тольтекским владыкам, в частности к легендарному Кецалькоатлю. По известной легенде, правитель Кецалькоатль («Пернатый змей»), названный в честь почитаемого божества, достигнув вершины могущества, ушел за море на восток, и потомки ожидали его возвращения. Легенда ожила, когда с востока приплыли корабли испанцев, в которых индейцы «узнали» посланников Кецалькоатля.

Завершающий этап истории Мезоамерики ознаменован расцветом могущественного государства астеков (см. Ацтеки ). До XIII в. они были одним из кочевых племен, пришедшим в долину Мехико из северных пустынных областей. В XIV в. на небольшом острове посреди оз. Тескоко они основали новую столицу Теночтитлан, грандиозными храмами которой впоследствии восхищались испанские завоеватели. В течение последующих ста лет астеки подчинили все соседние государства и племена, расширив границы до побережья Мексиканского залива на востоке, до владений сапотеков на юге и до земель тарсков на западе. Испанское завоевание под предводительством Э. Кортеса в 1521 положило конец государству астеков, хотя, разумеется, прошло еще не менее 200 лет, прежде чем культурные традиции Мезоамерики окончательно растворилось в новой латиноамериканской культуре.

Андская цивилизация. Вторым цивилизационным очагом доколумбовой Америки стал горный массив Анд, где во II тысячелетии до н. э. зародилась особая, отчасти сходная с Мезоамериканской, цивилизация. Первоначально считалось, что империя инков, завоеванная в середине XVI в. испанцами, представляла собой самостоятельную цивилизацию. Однако она являлась последним этапом развития более древней цивилизации.

Центр Андской цивилизации располагался в западной части Южн. Америки, на территории современного Перу , и ее ареал охватывал весьма обширную территории вдоль массива Анд от Эквадора на севере до центрального Чили на юге, а также Боливийское нагорье и верховья Амазонки на востоке. Таким образом, зона Андской цивилизации была вытянута на 4 тыс. км с севера на юг вдоль тихоокеанского побережья. Основную часть территории занимает горный массив Анд, с вершинами высотой более 6000 м. На севере, в Эквадоре, и на востоке, в предгорьях Анд — влажный тропический климат, на побережье Перу относительно сухо и прохладно, без перепадов температуры. В горных долинах, особенно в поясе альпийских лугов (парамо) на севере Перу, климат умеренный, пригодный для деятельности человека, а в высокогорье на юге Перу (пуна) условия суровые, но подходящие для занятия скотоводством. Еще южнее, в Сев. Чили пуна сменяется засушливыми пустынями. Центрами развития цивилизации стали, во-первых, пригодные для земледелия горные долины и нагорье на высоте от 2000 до 4500 м, в том числе бассейн высокогорного оз. Титикака на границе современных Перу и Боливии и пуна, а во-вторых — тянущаяся в западной части региона с севера на юг прибрежная полоса шириной до 50 км, образованная наносами многочисленных рек долинами, пригодными для интенсивного земледелия.

Ключевыми факторами развития Андской цивилизации стало повсеместное использование металлов, доместикация крупных животных и создание особой террасной системы земледелия, что отличает ее от других культур Америки. Металлургия возникла здесь в конце II тысячелетия до н. э., и с тех пор все культуры в той или иной степени использовали изделия из золота, серебра и меди. Первоначально из металла изготавливали ритуальные предметы и украшения, но позже стали делать оружие и орудия труда. Так, воины империи инков и их противники к XV в. воевали исключительно медным оружием. Жители Анд делали изумительной красоты золотые украшения, которых до наших дней сохранилось очень немного, так как большая часть сокровищ была переплавлена испанцами в слитки и вывезена в Европу. При этом металлы использовали не только в чистом виде, но научились делать сплавы: золота с серебром (электр), золота с медью (тумбага). Были одомашнены ламы — близкие родственники верблюдов.

Человек быстро освоил все пригодные для жизни речные долины в Центральных Андах, и уже на раннем этапе развития цивилизации свободной земли стало не хватать. Поэтому жители Анд научились использовать малопригодные для земледелия горные склоны, на которых строили специальные террасы. Террасы, уступами поднимавшиеся по склонам, заполняли плодородной почвой и подводили специальные оросительные каналы, которые питались из резервуаров, устроенных высоко в горах. Испанские завоеватели были настолько поражены видом бесконечных террас, уходящих высоко в горы, что нарекли горы Андами (от исп. anden — «парапет», «терраса»).

На плодородных речных долинах северного побережья Перу сложились великолепная культура мочика и могущественное государство Чимор; на засушливых равнинах южного побережья Перу зародилась культура наска, известная гигантскими изображениями на земле; в долинах перуанского нагорья возникли государство Уари и империя инков; в бассейне Титикаки сложилось могущественное государство Тиуанаку.