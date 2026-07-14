ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО (КИЕВСКАЯ РУСЬ)

Древнерусское государство (Киевская Русь) – государство, существовавшее в восточнославянских землях с конца IX в до второй трети (согласно другой точке зрения, до середины) XII в. и объединявшее значительную часть восточнославянских земель (а в конце X – начале XI вв. – практически все их).

Столица – Киев. Самоназвания – Русь, Русская земля; Древнерусским государством (или Киевской Русью) оно именуется в исторической науке.

Форма правления

Во главе государства стоял великий князь русский; до середины XI в. его именовали заимствованным у хазар титулом «каган» (в исторической науке главу Древнерусского государства именуют великим князем киевским). Для периода с 960-х гг. по 1054 г. известен герб великого князя русского (кагана). При Святославе Игоревиче (964 – 972 гг.) и Святополке Окаянном (1015 – 1016 и 1018 – 1019 гг.) это был двузубец, при Владимире Святославиче (978 – 1015 гг.) и Ярославе Мудром (1016 – 1018 и 1019 – 1054 гг.) – трезубец.

Социально-экономический уклад

В советской историографии Древнерусское государство считалось раннефеодальным – т.е. таким, характер которого определялся складыванием в это время феодальных отношений. По мнению ученых ленинградской школы И.Я. Фроянова, феодальный уклад в Древнерусском государстве отнюдь не был системообразующим.

Государственный аппарат и законодательство

Законодательство Древнерусского государства в конце IX – Х вв. было устным («Закон русский»). На протяжении XI – начала XII вв. складывается свод писаных законов – Русская Правда (образованный такими законодательными памятниками, как Правда Ярослава, покон вирный, Урок мостникам, Правда Ярославичей и Устав Владимира Мономаха).

Функции государственного аппарата в конце IX – конце Х в. выполняли дружинники великого князя (кагана); с конца Х в. известны такие должностные лица, как вирники, мытники, мечники.

Этапы формирования

Древнерусское государство образовалось около 882 г. в результате объединения новгородским князем Олегом Вещим государств, условно именуемых в науке Новгородским и Киевским. В истории Древнерусского государства можно выделить четыре больших периода.

1) Около 882 – начало 990-х гг. Государство носит федеративный характер; входящие в него территории восточнославянских племенных союзов пользуются широкой автономией и вообще слабо связаны с центром. Поэтому Древнерусское государство этого периода часто характеризуется как «союз союзов племен». После смерти в 972 г. Святослава Игоревича государство вообще распадается на три независимые «волости» (Киевскую, Новгородскую и Древлянскую, вновь объединенные Ярополком Святославичем только около 977 г.).

2) Начало 990-х гг. – 1054 г. В результате ликвидации Владимиром Святославичем большинства племенных княжений и замены племенных князей наместниками (сыновьями) великого князя русского (кагана) государство приобретает черты унитарного. Однако в результате усобицы между Ярославом Мудрым и его братом Мстиславом Владимировичем (Лютым), в 1026 г. оно вновь распадается – на две половины (с границей между ними по Днепру), – и только после смерти в 1036 г. Мстислава Ярослав восстанавливает единство государства.

3) 1054 – 1113 гг. Согласно завещанию Ярослава Мудрого, государство вновь принимает черты федерации. Оно считается общим достоянием княжеского рода Рюриковичей, каждый из которых имеет право княжить в той или иной области («волости»), но должен подчиняться старшему в роде – великому князю русскому. Однако, в результате начавшегося в XI в. бурного роста городов (потенциальных областных центров) и упадка значения Днепровского торгового пути (то и дело перекрывавшегося половцами) роль Киева как единого центра, контролирующего Днепровский путь, начинает падать, и федерация обнаруживает тенденцию к превращению в конфедерацию (т.е. к распаду единого государства).

4) 1113 – 1132 гг. Владимиру Мономаху (1113 – 1125 гг.) и его старшему сыну Мстиславу Великому (1125 – 1132 гг.) удается приостановить начавшийся распад Древнерусского государства и вновь придать ему черты федерации (а не конфедерации).

Распад Древнерусского государства

Поскольку объективные причины нарастания центробежных тенденций (а к ним, помимо перечисленных выше, относилась и слабая управляемость огромного государства при тогдашних средствах сообщения и связи) не удалось устранить ни Владимиру Мономаху, ни Мстиславу Великому, после смерти последнего в 1132 г. эти тенденции восторжествовали вновь. Городские «волости» одна за другой стали выходить из подчинения великому князю русскому. Последние из них сделали это в 1150-х гг. (почему время окончательного распада Древнерусского государства и относят иногда к середине XII в.), но обычно концом существования Древнерусского государства считается рубеж первой и второй третей XII в.