ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО
ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО - государственное образование в Восточной Европе во второй половине IX - первой трети XII веков.
Объединило восточнославянские племена волынян, вятичей, древлян, дреговичей, кривичей, полочан, полян, радимичей, северян, словен, тиверцев, уличей, хорватов восточнославянских.
Столица - Киев. В результате усиления влияния местных князей и боярства распалось на Владимиро-Волынское княжество, Городенское княжество, Киевское княжество, Муромское княжество, Переяславское княжество, Полоцкое княжество, Ростово-Суздальское княжество, Рязанское княжество, Смоленское княжество, Черниговское княжество, ряд княжеств, вошедших позднее в состав Галицкого княжества, и Новгородскую землю (с 1136 года Новгородская республика). Подробнее о Древнерусском государстве смотрите соответствующие разделы в статьях «Литература», «Наука», «Образование», «Изобразительное искусство и архитектура», «Музыка», «Религии»). В историографии Древнерусское государство иногда называется Киевской Русью.