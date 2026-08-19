ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО - государственное образование в Восточной Европе во второй половине IX - первой трети XII веков.

Объ­е­ди­ни­ло восточнославянские пле­ме­на во­лы­нян, вя­ти­чей, древ­лян , дре­го­ви­чей, кри­ви­чей , по­ло­чан, по­лян, ра­ди­ми­чей, се­ве­рян, сло­вен, ти­вер­цев, ули­чей, хор­ва­тов вос­точ­но­сла­вян­ских.

Сто­ли­ца - Ки­ев. В ре­зуль­та­те уси­ле­ния влия­ния ме­ст­ных кня­зей и бо­яр­ст­ва рас­па­лось на Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ское кня­же­ст­во, Го­ро­ден­ское кня­же­ст­во, Ки­ев­ское кня­же­ст­во, Му­ром­ское кня­же­ст­во, Пе­ре­яс­лав­ское кня­же­ст­во, По­лоц­кое кня­же­ст­во, Рос­то­во-Суз­даль­ское кня­же­ст­во, Ря­зан­ское кня­же­ст­во, Смо­лен­ское кня­же­ст­во, Чер­ни­гов­ское кня­же­ст­во, ряд кня­жеств, во­шед­ших позд­нее в со­став Га­лиц­ко­го кня­же­ст­ва, и Нов­го­род­скую зем­лю (с 1136 года Нов­го­род­ская рес­пуб­ли­ка). Под­роб­нее о Древнерусском государстве смотрите со­от­вет­ст­вую­щие раз­де­лы в ста­ть­ях «Ли­те­ра­ту­ра», «Нау­ка», «Об­ра­зо­ва­ние», «Из­об­ра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во и ар­хи­тек­ту­ра», «Му­зы­ка», «Ре­ли­гии»). В ис­то­рио­гра­фии Древнерусское государство ино­гда на­зы­ва­ет­ся Ки­ев­ской Ру­сью .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)