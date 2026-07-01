ДРЕВНЕРУССКАЯ ДРУЖИННАЯ КУЛЬТУРА
ДРЕВНЕРУССКАЯ ДРУЖИННАЯ КУЛЬТУРА - в археологии - памятники, характеризующие культуру общественной и военной элиты в процессе формирования Древнерусского государства.
Наиболее характерны погребальные памятники, выделяющиеся конструкцией погребального сооружения, способом и характером захоронения, составом находок.
В IX-X веках в лесостепной и лесной зонах Восточной Европы, освоенных славянами, были распространены курганы с индивидуальным трупосожжением и малым количеством инвентаря, рассматриваемые как захоронения рядовых общинников. На их фоне выделяются парные трупосожжения с многочисленным и разнообразным инвентарём, в т. ч. с наборами вооружения, восточными или византийскими монетами, весами и гирьками, привозными украшениями, тканями, стеклянными сосудами. Большинство таких погребений исследовано в крупнейших курганных могильниках X века: Гнёздове, Тимерёве (под Ярославлем), Шестовицах, киевских могильниках. Яркий пример Древнерусской дружинной культуры - Чёрная Могила.
Известны сожжения в ладье в урочище Плакун (близ Старой Ладоги) и в Гнёздове. В середине X века появились подкурганные трупоположения в обширных могильных ямах, иногда с деревянными камерами, перекрытыми настилом, одиночными или парными погребениями, иногда в сопровождении захоронения снаряжённого коня. Со скандинавскими традициями связывают сожжения в ладье, преднамеренную порчу оружия и использование металлических котлов в погребальных ритуалах, обычай ношения амулетов в виде молоточков Тора, возложение гривны на урну или поверхность погребального кострища. Захоронения с конём могут рассматриваться не только в связи со статусом погребённого, но и как заимствования (в IX-XI веках они известны у венгров и тюркских объединений восточно-европейских степей). Со славянскими традициями соотносятся ритуальное битьё посуды и ряд др. деталей обряда.
До X века находки оружия в восточно-славянских погребениях редки. В X веке на Руси распространились прямые двулезвийные мечи т. н. каролингского типа. Большинство их изготовлено в мастерских Рейнской области (о чём свидетельствуют и латинские клейма), но часть, вероятно, - на Руси. Многие каролингские мечи попали на Русь через посредство скандинавов или вместе с ними. Североевропейское происхождение имеют некоторые ланцетовидные наконечники копий, круглые щиты с полусферическими железными умбонами. Местным является ряд типов топоров, а топорики-чеканы и большинство типов стремян хорошо известны по материалам восточноевропейской степи.
Характерная деталь Древнерусской дружинной культуры - мужская верхняя распашная одежда типа кафтана, пояса и упряжь, богато украшенные металлическими накладками, которые изготавливались в мастерских Хазарии, Волжско-Камской Булгарии, некоторых центрах Среднего Поднепровья, выделяются наборные пояса, выполненные в традициях поволжских финнов, тюркских народов, балтов. С воинским снаряжением связаны сумочки-ташки, также украшенные металлическими бляшками, известные у древних венгров, и др. Широкое распространение получили стеклянные и роговые игральные шашки. С североевропейским убором связан ряд украшений, в т. ч. женские черепаховидные фибулы, которые соединялись низкой из бус и подвесок. Некоторые типы украшений, керамическая посуда и др. находки отражают местные славянские традиции.
Данные археологии и письменных источников позволяют считать, что Древнерусской дружинны культура складывалась как синтез из элементов культуры славян, тюркских группировок, скандинавов (в т. ч. варягов), финно-угров, выходцев из Центральной Европы и, вероятно, балтов. Наличие «дружинных» курганов на кладбищах, где представлены многие рядовые погребения славян-общинников, свидетельствует о разложении первобытного уклада, процессах имущественной и социальной дифференциации, сопровождавших становление государственности и культуры Древней Руси.
Иллюстрации:
Монастырище (Орловская обл. России). Меч с клеймом. 10 в. (по А. Н. Кирпичникову). Архив БРЭ.
Чёрная Могила. Рога с серебряными накладками (слева – растительный орнамент, справа – мифологическая сцена). Чеканка, гравировка, позолота, чернь. 10 в. Исторический музей (Москва). Архив БРЭ.