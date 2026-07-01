ДРЕВНЕРУССКАЯ ДРУЖИННАЯ КУЛЬТУРА

ДРЕВНЕРУССКАЯ ДРУЖИННАЯ КУЛЬТУРА - в археологии - памятники, характеризующие культуру общественной и военной элиты в процессе формирования Древнерусского государства .

Наи­бо­лее ха­рак­тер­ны по­гре­баль­ные па­мят­ни­ки, вы­де­ляю­щие­ся кон­ст­рук­ци­ей по­гре­баль­но­го со­ору­же­ния , спо­со­бом и ха­рак­те­ром за­хо­ро­не­ния, со­ста­вом на­хо­док.

В IX-X веках в ле­со­степ­ной и лес­ной зо­нах Восточной Ев­ро­пы, ос­во­ен­ных сла­вя­на­ми, бы­ли рас­про­стра­не­ны кур­га­ны с ин­ди­ви­ду­аль­ным тру­по­сож­же­ни­ем и ма­лым ко­ли­че­ст­вом ин­вен­та­ря, рас­смат­ри­вае­мые как за­хо­ро­не­ния ря­до­вых об­щин­ни­ков. На их фо­не вы­де­ля­ют­ся пар­ные тру­по­сож­же­ния с мно­го­чис­лен­ным и раз­но­об­раз­ным ин­вен­та­рём, в т. ч. с на­бо­ра­ми воо­ру­же­ния, восточными или ви­зантийскими мо­не­та­ми, ве­са­ми и гирь­ка­ми, при­воз­ны­ми ук­ра­ше­ния­ми, тка­ня­ми, стеклянными со­су­да­ми. Боль­шин­ст­во та­ких по­гре­бе­ний ис­сле­до­ва­но в круп­ней­ших кур­ган­ных мо­гиль­ни­ках X века: Гнёз­до­ве, Ти­ме­рёве (под Яро­слав­лем), Шес­то­ви­цах, ки­ев­ских мо­гиль­ни­ках. Яр­кий при­мер Древнерусской дружинной культуры - Чёр­ная Мо­ги­ла.

Из­вест­ны со­жже­ния в ла­дье в уро­чи­ще Пла­кун (близ Ста­рой Ла­до­ги) и в Гнёз­до­ве. В середине X века поя­ви­лись под­кур­ган­ные тру­по­по­ло­же­ния в об­шир­ных мо­гиль­ных ямах, ино­гда с де­ревянными ка­ме­ра­ми, пе­ре­кры­ты­ми на­сти­лом, оди­ноч­ны­ми или пар­ны­ми по­гре­бе­ния­ми, ино­гда в со­про­во­ж­де­нии за­хо­ро­не­ния сна­ря­жён­но­го ко­ня. Со скандинавскими тра­ди­ция­ми свя­зы­ва­ют со­жже­ния в ла­дье, пред­на­ме­рен­ную пор­чу ору­жия и ис­поль­зо­ва­ние ме­тал­лических кот­лов в по­гре­баль­ных ри­туа­лах, обы­чай но­ше­ния аму­ле­тов в ви­де мо­ло­точ­ков То­ра, воз­ло­же­ние грив­ны на ур­ну или по­верх­ность по­гре­баль­но­го ко­ст­ри­ща. За­хо­ро­не­ния с ко­нём мо­гут рас­смат­ри­вать­ся не толь­ко в свя­зи со ста­ту­сом по­гре­бён­но­го, но и как за­им­ст­во­ва­ния (в IX-XI веках они из­вест­ны у венг­ров и тюркских объ­е­ди­не­ний восточно-ев­ропейских сте­пей). Со славянскими тра­ди­ция­ми со­от­но­сят­ся ри­ту­аль­ное би­тьё по­су­ды и ряд др. де­та­лей об­ря­да.

До X века на­ход­ки ору­жия в восточно-­славянских по­гре­бе­ни­ях ред­ки. В X веке на Ру­си рас­про­стра­ни­лись пря­мые дву­лез­вий­ные ме­чи т. н. ка­ро­линг­ско­го ти­па. Боль­шин­ст­во их из­го­тов­ле­но в мас­тер­ских Рейн­ской области (о чём сви­де­тель­ст­ву­ют и латинские клей­ма), но часть, ве­ро­ят­но, - на Ру­си. Многие ка­ро­линг­ские ме­чи по­па­ли на Русь че­рез по­сред­ст­во скан­ди­на­вов или вме­сте с ни­ми. Североев­ропейское про­ис­хо­ж­де­ние име­ют не­ко­то­рые лан­це­то­вид­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий, круг­лые щи­ты с по­лу­сфе­рическими же­лез­ны­ми ум­бо­на­ми. Ме­ст­ным яв­ля­ет­ся ряд ти­пов то­по­ров, а то­по­ри­ки-че­ка­ны и боль­шин­ст­во ти­пов стре­мян хо­ро­шо из­вест­ны по ма­те­риа­лам восточно­ев­ропейской сте­пи.

Ха­рак­тер­ная де­таль Древнерусской дружинной культуры - муж­ская верх­няя рас­паш­ная оде­ж­да ти­па каф­та­на, поя­са и уп­ряжь, бо­га­то ук­ра­шен­ные ме­тал­лическими на­клад­ка­ми, ко­то­рые из­го­тав­ли­ва­лись в мас­тер­ских Ха­за­рии, Волж­ско-­Кам­ской Бул­га­рии, не­ко­то­рых цен­трах Среднего По­днеп­ро­вья, вы­де­ля­ются на­бор­ные пояса, вы­пол­нен­ные в тра­ди­ци­ях по­волж­ских фин­нов, тюркских на­ро­дов, бал­тов. С во­ин­ским сна­ря­же­ни­ем свя­за­ны су­моч­ки-таш­ки, так­же ук­ра­шен­ные ме­тал­лическими бляш­ка­ми, из­вест­ные у древ­них венг­ров, и др. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли стек­лян­ные и ро­го­вые иг­раль­ные шаш­ки. С североев­ропейским убо­ром свя­зан ряд ук­ра­ше­ний, в т. ч. женские че­ре­па­хо­вид­ные фи­бу­лы, ко­то­рые со­еди­ня­лись низкой из бус и подвесок. Некоторые типы ук­ра­ше­ний, ке­ра­мическая по­су­да и др. на­ход­ки от­ра­жа­ют ме­ст­ные славянские тра­ди­ции.

Дан­ные ар­хео­ло­гии и письменных ис­точ­ни­ков по­зво­ля­ют счи­тать, что Древнерусской дружинны культура скла­ды­ва­лась как син­тез из эле­мен­тов куль­ту­ры сла­вян, тюркских груп­пи­ро­вок, скан­ди­на­вов (в т. ч. ва­ря­гов), фин­но-уг­ров, вы­ход­цев из Центральной Ев­ро­пы и, ве­ро­ят­но, бал­тов. На­ли­чие «дру­жин­ных» кур­га­нов на клад­би­щах, где пред­став­ле­ны многие ря­до­вые по­гре­бе­ния сла­вян-об­щин­ни­ков, сви­де­тель­ст­ву­ет о раз­ло­же­нии пер­во­быт­но­го ук­ла­да, про­цес­сах иму­ще­ст­вен­ной и со­ци­аль­ной диф­фе­рен­циа­ции, со­про­во­ж­дав­ших ста­нов­ле­ние го­су­дар­ст­вен­но­сти и куль­ту­ры Древ­ней Ру­си.

Иллюстрации:

Мо­на­сты­ри­ще (Ор­лов­ская обл. Рос­сии). Меч с клей­мом. 10 в. (по А. Н. Кир­пич­ни­ко­ву). Архив БРЭ.

Чёр­ная Мо­ги­ла. Ро­га с серебряными накладками (слева – растительный орнамент, справа – мифологическая сцена). Чеканка, гравировка, по­зо­ло­та, чернь. 10 в. Ис­то­ри­че­ский му­зей (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)