ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ПОМОРСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ПОМОРСКАЯ ЦЕРКОВЬ - централизованная религиозная организация старообрядцев-беспоповцев Поморского согласия.
Наименование Поморского согласия происходит от Поморья - северного региона у Белого моря (в конце XVII века являлся одним из крупнейших центров распространения беспоповства). Крупнейшим духовным центром поморцев в XVIII веке была Выговская старообрядческая пустынь.
XVIII век в истории Поморского согласия отмечен расколом, причиной которого стала полемика о возможности заключения законного брака без участия священника. Однако на протяжении последующих двух столетий практически все поморские общины постепенно признали необходимым благословлять заключение брака. После «Манифеста о веротерпимости» (1905 год) состоялись два Всероссийских собора христиан-поморцев, приемлющих брак (1909, 1912 годы), положившие начало формальному созданию централизованной структуры, объединяющей местные общины. Этот процесс был прерван в советское время и только в 1944 году на территории СССР был образован Высший старообрядческий совет Литовской ССР, который стремился осуществлять функции по координации деятельности поморских общин во всём СССР.
В 1989 году в качестве централизованной религиозной организации был образован Российский совет Древлеправославной поморской церкви, а в 2001 году зарегистрирована Древлеправославная поморская церковь, руководящим органом которой является Российский совет. В отличие от религиозных организаций, выстроенных по иерархическому принципу, общероссийский центр поморцев не обладает командно-административными полномочиями по отношению к местным общинам. Им ежегодно издаётся старообрядческий церковный календарь и информационный бюллетень «Извещение Российского совета Древлеправославной поморской церкови». Общее количество приверженцев Древлеправославной поморской церкови оценивается приблизительно в 300-500 тысяч человек, из которых около половины проживает на территории РФ.
В России насчитывается около 100 религиозных местных объединений, однако зарегистрировано менее 50. Российский совет курирует объединения в Украине (18 общин), Казахстане (10 общин), Киргизии, Молдавии и некоторых других государствах.
Помимо России, централизованные религиозные организации поморцев, объединяющие по нескольку десятков общин, существуют в Латвии (Центральный совет Древлеправославной поморской церкови Латвии, 67 общин), в Литве (Высший старообрядческий совет Литвы, 44 общины) и в Белоруссии (Центральный совет Древлеправославной поморской церкови Белоруссии, 31 община). Централизованные религиозные организации поморцев имеются также в Эстонии (10 общин) и Польше (4 общины). Отдельные поморские общины имеются в США (4 общины), Германии, Румынии и Болгарии. Для координации своей деятельности в июне 2001 года духовные центры России, Латвии, Литвы и Белоруссии создали Единый совет Древлеправославной поморской церкови в качестве совещательного органа.