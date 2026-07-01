ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ПОМОРСКАЯ ЦЕРКОВЬ

ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ПОМОРСКАЯ ЦЕРКОВЬ - централизованная религиозная организация старообрядцев-беспоповцев Поморского согласия.

На­име­но­ва­ние По­мор­ско­го со­гла­сия про­ис­хо­дит от По­мо­рья - северного ре­гио­на у Бе­ло­го моря (в конце XVII века яв­лял­ся од­ним из круп­ней­ших цен­тров рас­про­стра­не­ния бес­по­пов­ст­ва). Круп­ней­шим ду­хов­ным цен­тром по­мор­цев в XVIII веке бы­ла Вы­гов­ская ста­ро­об­ряд­че­ская пус­тынь.

XVIII век в ис­то­рии По­мор­ско­го со­гла­сия от­ме­чен рас­ко­лом, при­чи­ной ко­то­ро­го ста­ла по­ле­ми­ка о воз­мож­но­сти за­клю­че­ния за­кон­но­го бра­ка без уча­стия свя­щен­ни­ка . Од­на­ко на про­тя­же­нии по­сле­дую­щих двух сто­ле­тий прак­ти­че­ски все по­мор­ские об­щи­ны по­сте­пен­но при­зна­ли не­об­хо­ди­мым бла­го­слов­лять за­клю­че­ние бра­ка. По­сле «Ма­ни­фе­ста о ве­ро­тер­пи­мо­сти» (1905 год) со­стоя­лись два Все­рос­сий­ских со­бо­ра хри­сти­ан-по­мор­цев, при­ем­лю­щих брак (1909, 1912 годы), по­ло­жив­шие на­ча­ло фор­маль­но­му соз­да­нию цен­тра­ли­зо­ван­ной струк­ту­ры, объ­е­ди­няю­щей ме­ст­ные об­щи­ны. Этот про­цесс был пре­рван в советское вре­мя и толь­ко в 1944 году на тер­ри­то­рии СССР был об­ра­зо­ван Выс­ший ста­ро­об­ряд­че­ский со­вет Ли­товской ССР, ко­то­рый стре­мил­ся осу­ще­ст­в­лять функ­ции по ко­ор­ди­на­ции дея­тель­но­сти по­мор­ских об­щин во всём СССР.

В 1989 году в ка­че­ст­ве цен­тра­ли­зо­ван­ной религиозной ор­га­ни­за­ции был об­ра­зо­ван Российский со­вет Древ­ле­пра­во­слав­ной по­мор­ской церк­ви, а в 2001 году за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на Древ­ле­пра­во­слав­ная по­мор­ская цер­ковь, ру­ко­во­дя­щим ор­га­ном ко­то­рой яв­ля­ет­ся Российский со­вет. В от­ли­чие от религиозных ор­га­ни­за­ций, вы­стро­ен­ных по ие­рар­хическому прин­ци­пу, об­ще­рос­сий­ский центр по­мор­цев не об­ла­да­ет ко­манд­но-административными пол­но­мо­чия­ми по от­но­ше­нию к ме­ст­ным об­щи­нам. Им еже­год­но из­да­ёт­ся ста­ро­об­ряд­че­ский цер­ков­ный ка­лен­дарь и ин­фор­мационный бюл­ле­тень «Из­ве­ще­ние Рос­сий­ско­го со­ве­та Древлеправославной поморской церкови». Об­щее ко­ли­че­ст­во при­вер­жен­цев Древлеправославной поморской церкови оце­ни­ва­ет­ся при­бли­зи­тель­но в 300-500 тысяч человек, из ко­то­рых око­ло по­ло­ви­ны про­жи­ва­ет на тер­ри­то­рии РФ.

В Рос­сии на­счи­ты­ва­ет­ся око­ло 100 религиозных ме­ст­ных объ­е­ди­не­ний, од­на­ко за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но ме­нее 50. Российский со­вет ку­ри­ру­ет объ­е­ди­не­ния в Ук­раи­не (18 об­щин), Ка­зах­ста­не (10 об­щин), Кир­ги­зии, Мол­да­вии и не­ко­то­рых других го­су­дар­ст­вах.

По­ми­мо Рос­сии, цен­тра­ли­зо­ван­ные религиозные ор­га­ни­за­ции по­мор­цев, объ­е­ди­няю­щие по не­сколь­ку де­сят­ков об­щин, су­ще­ст­ву­ют в Лат­вии (Центральный со­вет Древлеправославной поморской церкови Лат­вии, 67 об­щин), в Лит­ве (Выс­ший ста­ро­об­ряд­че­ский со­вет Лит­вы, 44 об­щи­ны) и в Бе­ло­рус­сии (Центральный со­вет Древлеправославной поморской церкови Бе­ло­рус­сии, 31 об­щи­на). Цен­тра­ли­зо­ван­ные религиозные ор­га­ни­за­ции по­мор­цев име­ют­ся так­же в Эс­то­нии (10 об­щин) и Поль­ше (4 об­щи­ны). Отдельные по­мор­ские об­щи­ны име­ют­ся в США (4 об­щи­ны), Гер­ма­нии, Ру­мы­нии и Бол­га­рии. Для ко­ор­ди­на­ции сво­ей дея­тель­но­сти в ию­не 2001 года ду­хов­ные цен­тры Рос­сии, Лат­вии, Лит­вы и Бе­ло­рус­сии соз­да­ли Еди­ный со­вет Древлеправославной поморской церкови в ка­че­ст­ве со­ве­ща­тель­но­го ор­га­на.

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