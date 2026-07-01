ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩЕ ПУШКИНСКОГО ДОМА ИМЕНИ В. И. МАЛЫШЕВА

ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩЕ ПУШКИНСКОГО ДОМА ИМЕНИ В. И. МАЛЫШЕВА - собрание рукописей, в основном русских, хранящихся при Институте русской литературы Российской академии наук (Пушкинском Доме) в Санкт-Петербурге, одно из крупнейших архивохранилищ России; насчитывает более 12 тысяч манускриптов, древнейший из которых датируется XII веком (фрагмент греческого Евангелия от Иоанна).

Древлехранилище было создано В. И. Малышевым, который положил основание коллекции 32 рукописями XVI-XIX веков, привезенными в 1949 году из археографической поездки в село Усть-Цильма на Печоре. Археографические экспедиции, чаще всего в северные районы с преобладанием в прошлом старообрядческого населения, стали основой собирательской работы Древлехранилища и определили специфику коллекции, главную часть которой составляют старообрядческие рукописи XVIII - начала XX веков («большая крестьянская библиотека»). Под руководством Малышева были проведены 72 археографические экспедиции, часто предпринимались совместные поездки сотрудников Пушкинского Дома и студентов Ленинградского университета, впоследствии общее число экспедиций превысило 100. С 1976 года заведующим Древлехранилища и руководителем археографических экспедиций является В. П. Бударагин, ученик Малышева.

Все поступающие рукописи помещаются в соответствующие территориальные собрания Древлехранилища: Белорусское, Вологодское, Гуслицкое, Карельское, Керженское,Красноборское, Латгальское, Ленинградское областное, Мезенское, Новгородско-Псковское, Печорское (включает Верхнепечорское, Усть-Цилемское и Усть-Цилемское новое собрания), Пинежское, Причудское, Северодвинское. Наряду с тем, что в территориальных собраниях Древлехранилища представлены многие редкие памятники древнерусской письменности, , важным оказалось и то, что эти собрания позволили аргументированно говорить о существовании местных книгописных традиций в России в XVIII-XX веков.

Значительную часть фондов Древлехранилища составляют личные коллекции, крупнейшая из которых -коллекция академика В. Н. Перетца - насчитывает 672 рукописи XII-XX веков. В коллекцию вошли и 2 уникальные старообрядческие библиотеки: В. М. Амосова - А. Ф. Богдановой (из деревни Борок Архангельской области) и М. С. Бурмагиной (из деревни Топса Архангельской области), которые по характеру материалов примыкают к Северодвинскому и Красноборскому собраниям. Дополняет Латгальское и Причудское собрания коллекция И. Н. Заволоко, певческие рукописи составили основу коллекции М. В. Бражникова, преимущественно ярославские по происхождению материалы отложились в коллекции В. В. Лукьянова (в Древлехранилище хранится часть собрания, другая часть - в БАН), алтайского происхождения рукописи из коллекции Н. Н. Губанкова, у казаков-некрасовцев приобретал рукописи Ф. В. Тумилевич. Наряду с коллекциями, имеющими географическую отнесенность, в Древлехранилище есть собрания, приобретавшиеся у букинистов или других коллекционеров (в их числе, например, коллекции А. Г. Боброва, В. В. Величко (часть собрания, другая часть - в НБ МГУ), В. Ф. Груздева (часть собрания, другая часть - в собрании М. Н. Тихомирова в ГПНТБ СО РАН (Новосибирск), там же находится и часть собрания Заволоко), М. С. Лесмана).

Фонд отдельных поступлений Древлехранилища подразделяется на 4 описи и включает сочинения литературного, исторического и естественнонаучного содержания (опись 23), рукописные сборники (опись 24), церковно-служебные рукописи (опись 25) и деловые бумаги (опись 26). География рукописей, хранящихся в этом фонде, обширна: от Праги до Хабаровского края, от Мурманска до Симферополя; их хронологические границы также широки: начиная с пергаменного Евангелия-апракос галицко-волынского письма XIV века до рукописи, переписанной полууставом в начале 2000-х годов. Основу фонда составили материалы, собранные Малышевым, который вел обширную переписку с потенциальными держателями рукописей. Небольшое собрание старопечатных и старообрядческих изданий Древлехранилища насчитывает около 500 книг XVI-XX веков. Имеется коллекция польских материалов.

В числе особо примечательных рукописей, находящихся в Древлехранилище,- древнейший (3-я четверть XV века) список седмичных поучений Григория Философа, синодик Иосифова Волоколамского монастыря 1479 год, «Слово о погибели Русской земли» в списке XVI века, книга «Рай», переписанная в 1511 году в окрестностях Ферапонтова Мартинианова Белозерского в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастыря, списки сочинений «роспевщика» XVI века Феодора Христианина, Архангелогородский и Пинежский летописцы, Повесть о Сухане, гадательная «Книга, глаголемая Зверинец», лицевой сборник житий Новгородских святых XVII века, Евангелие, переписанное царевной Софией Алексеевной и украшенное мастерами Оружейной палаты . В Древлехранилище хранятся автографы старообрядческих первоучителей: «Пустозерский сборник Заволоко» содержит автографы жизнеописаний протопопа Аввакума и его «соузника» и духовного отца Епифания с единственным известным полемическим рисунком Аввакума, отдельно сохранившийся автограф второй части Жития Епифания, Сборник уставных статей с автографами основателей Выголексинского общежительства братьев Андрея и Семена Денисовых, Даниила Викулина, Петра Прокопьева, Мануила Петрова. Отдельного внимания заслуживает половина листа в составе Евангелия-апракос XVI века с «водяным знаком», воспроизводящим титулатуру Иоанна Грозного (полный вариант знака представлен только на царской грамоте, хранящейся в Датском королевском архиве), а также обнаруженные в составе рукописной Цветной Триоди XVI века 11 листов «безвыходного» издания Цветной Триоди - данное издание известно только по этим листам.

С 1976 года Древлехранилище носит имя своего основателя, с 1977 года проводит ежегодные Малышевские чтения, посвященные главным образом проблемам источниковедения .

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