ДРЕДА СКОТТА ДЕЛО

Дреда Скотта дело — названо по имени чернокожего раба Дреда Скотта.

Названо по имени чернокожего раба Дреда Скотта, переехавшего вместе со своим хозяином, военным врачом армии США Джоном Эмерсоном, из рабовладельческого штата Миссури на свободную территорию — в штат Иллинойс и на Территорию Висконсин (1834—1838). В 1836 с согласия Эмерсона Дред Скотт женился на чернокожей рабыне Гарриет, купленной хозяином в 1835. В этом браке родились дочери Элайза и Лиззи. В 1838 хозяин вернул Дреда Скотта и его семью в Миссури. Эмерсон умер в 1843. Позднее владельцем Дреда Скотта, его жены и детей стал Джон Ф. А. Сэндфорд (правильнее — Сэнфорд). В 1848 Скотт обратился в федеральный окружной суд графства Сент-Луис с иском о признании его свободным. Суд вынес вердикт в пользу Дреда Скотта. Позднее дело рассматривалось в различных судебных инстанциях. Окончательное решение огласил 6 марта 1857 председатель Верховного суда США Р. Б. Тони. Истца признали рабом. Согласно вердикту, Скотт, а также все чернокожие рабы, ввезенные на территорию США, и их потомки не являются гражданами США и не имеют права обращаться в федеральные суды с исками к своим хозяевам. Подтверждалось, что пребывание раба на свободной территории не ведет к его освобождению, что Миссурийский компромисс (1820) и Компромисс (1850) являются антиконституционными, нарушающими V Поправку к Конституции США, считавшую рабов частной собственностью. Решение было аннулировано в 1865 и 1868 принятием XIII и XIV Поправок к Конституции, соответственно.

Ист.: The Dred Scott Case // New York Daily Tribune. 1857. March 9; The Decision of the Supreme Court // Anti-Slavery Bugle (New Lisbon, Ohio). 1857. March 21; The Dred Scott Decision. Opinion of Chief Justice Taney / Intr. by Dr. J. H. Van Evrie, Appendix, containing an Essay on the Prognathous Race of Mankind, originally written for the New York Day-Book, by Dr. S. A. Cartwright of New Orleans. New York, 1860.

Лит.: Fehrenbacher D. E. The Dred Scott Case. Its Significance in American Law and Politics. New York, 1978; Ehrlich W. They Have No Rights: Dred Scott’s Struggle for Freedom. New York, 1979; Finkelman P. Dred Scott v. Sandford: A Brief History with Documents. Boston, 1997; Malts E. M. Dred Scott and the Politics of Slavery. Lawrence, 2007; Herda D. J. The Dred Scott Case: Slavery and Citizenship. Berkeley Heights. New York, 2011.