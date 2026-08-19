ДРАЙЗЕР ТЕОДОР
ДРАЙЗЕР ТЕОДОР - американский писатель, публицист.
Родился в многодетной семье иммигранта из Германии. После учёбы в университете штата Индиана (1889-1890 годы) работал репортёром в Чикаго, Сент-Луисе, Питтсбурге. Писать начал под влиянием социал-дарвинизма Г. Спенсера, а также творчества О. де Бальзака, писателей-натуралистов (Э. Золя, Дж. Гиссинг, Ф. Норрис и других).
Первый роман «Сестра Керри» («Sister Carrie», 1900 год) - о судьбе молодой провинциалки в большом городе, которая идёт к успеху, не считаясь с общественной моралью, - принёс Драйзеру скандальную известность. Тяжёлой жизни женщины посвящён роман «Дженни Герхардт» («Jennie Gerhardt», 1911 год). Цикл романов Драйзера о разбогатевшем выходце из бедной семьи - олицетворении «американской мечты» [«Финансист» («The financier», 1912 год), «Титан» («The titan», 1914 год), «Стоик» («The stoic», не окончен, 1947 год)] составил «Трилогию желания».
В центре автобиографического романа «Гений» («The genius», 1915 год) - запутанные отношения успешного художника с женщинами. Славу Драйзеру принёс социально-критический роман «Американская трагедия» («An American tragedy», 1925 год) - хроника жизни и смерти юноши-бедняка, убившего беременную любовницу ради женитьбы на богатой девушке. В 1920-е годы Драйзер увлёкся социалистическими идеями, посетил СССР (1927 год), что отражено в публицистической книге «Драйзер смотрит на Россию» («Dreiser looks at Russia», 1928, русский перевод 1988 год).
Среди других произведений Драйзера: книги публицистики «Трагическая Америка» («Tragic America», 1931 год) и «Америку стоит спасать» («America is worth saving», 1941 год), мемуары «Книга о себе» («A book about Myself», 1922 год), сборники рассказов, пьесы. Драйзер - первый американский писатель, освоивший урбанистическую тему; он синтезировал проблематику натурализма с национальной романтической традицией, повлиял на творчество Дж. Дос Пассоса, Дж. Стейнбека, Н. Мейлера и других. Переводы основных сочинений Драйзера изданы в СССР в 1928-1930 годах.
Сочинения:
Собр. соч.: В 12 т. М., 1950–1955;
The letters: In 3 vol. Phil., 1959;
Собр. соч.: В 12 т. М., 1986;
Жизнь, искусство и Америка. М., 1988.
Иллюстрация: Архив БРЭ.