ДРАЙЗЕР ТЕОДОР

ДРАЙЗЕР ТЕОДОР - американский писатель, публицист .

Ро­дил­ся в мно­го­дет­ной се­мье им­ми­гран­та из Гер­ма­нии. По­сле учё­бы в уни­верситете шта­та Ин­диа­на (1889-1890 годы) ра­бо­тал ре­пор­тёром в Чи­ка­го, Сент-Луи­се, Питтс­бур­ге. Пи­сать на­чал под влия­ни­ем со­ци­ал-дар­ви­низ­ма Г. Спен­се­ра, а так­же твор­че­ст­ва О. де Баль­за­ка , пи­са­те­лей-на­ту­ра­ли­стов (Э. Зо­ля, Дж. Гис­синг, Ф. Нор­рис и других).

Пер­вый ро­ман «Се­ст­ра Кер­ри» («Sister Carrie», 1900 год) - о судь­бе мо­ло­дой про­вин­ци­ал­ки в боль­шом го­ро­де, ко­то­рая идёт к ус­пе­ху, не счи­та­ясь с об­щественной мо­ра­лью, - при­нёс Драйзеру скан­даль­ную из­вест­ность. Тя­жё­лой жиз­ни жен­щи­ны по­свя­щён ро­ман «Джен­ни Гер­хардт» («Jennie Gerhardt», 1911 год). Цикл ро­ма­нов Драйзера о раз­бо­га­тев­шем вы­ход­це из бед­ной се­мьи - оли­це­тво­ре­нии «аме­ри­кан­ской меч­ты» [«Фи­нан­сист» («The fi­nancier», 1912 год), «Ти­тан» («The titan», 1914 год), «Сто­ик» («The stoic», не окон­чен, 1947 год)] со­ста­вил «Три­ло­гию же­ла­ния».

В цен­тре ав­то­био­гра­фического ро­ма­на «Ге­ний» («The genius», 1915 год) - за­пу­тан­ные от­но­ше­ния ус­пеш­но­го ху­дож­ни­ка с жен­щи­на­ми. Сла­ву Драйзеру при­нёс со­ци­аль­но-кри­тический ро­ман «Аме­ри­кан­ская тра­ге­дия» («An American tragedy», 1925 год) - хро­ни­ка жиз­ни и смер­ти юно­ши-бед­няка, убив­ше­го бе­ре­мен­ную лю­бов­ни­цу ра­ди же­нить­бы на бо­га­той де­вуш­ке. В 1920-е годы Драйзер ув­лёк­ся со­циа­ли­стическими идея­ми, по­се­тил СССР (1927 год), что от­ра­же­но в пуб­ли­ци­стической книге «Драй­зер смот­рит на Рос­сию» («Dreiser looks at Russia», 1928, русский перевод 1988 год).

Сре­ди других произведений Драйзера: кни­ги пуб­ли­ци­сти­ки «Тра­ги­че­ская Аме­ри­ка» («Tra­gic America», 1931 год) и «Аме­ри­ку сто­ит спа­сать» («America is worth saving», 1941 год), ме­муа­ры «Кни­га о се­бе» («A book about Myself», 1922 год), сборники рас­ска­зов, пье­сы. Драйзер - пер­вый американский пи­са­тель, ос­во­ив­ший ур­ба­ни­стическую те­му; он син­те­зи­ро­вал про­бле­ма­ти­ку на­ту­ра­лиз­ма с на­цио­наль­ной ро­ман­тической тра­ди­ци­ей, по­вли­ял на твор­че­ст­во Дж. Дос Пас­со­са, Дж. Стейн­бе­ка, Н. Мей­ле­ра и других. Пе­ре­во­ды ос­нов­ных со­чи­не­ний Драйзера из­да­ны в СССР в 1928-1930 годах.

Сочинения:

Собр. соч.: В 12 т. М., 1950–1955;

The letters: In 3 vol. Phil., 1959;

Собр. соч.: В 12 т. М., 1986;

Жизнь, ис­кус­ст­во и Аме­ри­ка. М., 1988.

Иллюстрация: Архив БРЭ.