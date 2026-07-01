ДРАНИШНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДРАНИШНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский дирижёр, заслуженный артист РСФСР.
В 1909 году окончил регентские классы Придворной певческой капеллы, в 1916 году - Санкт-Петербургскую консерваторию, где учился у А. Н. Есиповой (фортепиано), А. К. Лядова, М. О. Штейнберга, Я. Витолса, В. П. Калафати (композиция), Н. Н. Черепнина (дирижирование).
С 1918 года дирижёр, в 1925-1936 годах главный дирижёр и заведующий музыкальной частью Ленинградского театра оперы и балета, где под его руководством была осуществлена новаторская постановка оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (в авторской редакции, режиссер С. Э. Радлов, 1928 год), впервые на отечественной сцене поставлены оперы «Любовь к трём апельсинам» С. С. Прокофьева (1926 год) и «Воццек» А. Берга (1927 год), прошли премьеры оперы «Лёд и сталь» В. М. Дешевова (1930 год), балета «Пламя Парижа» Б. В. Асафьева (1932 год) и другие. С 1936 года художественный руководитель и главный дирижёр Украинского театра оперы и балета в Киеве, где ставил оперы украинских композиторов. Выступал также как симфонический дирижёр в СССР и за рубежом.