ДРАНИШНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДРАНИШНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский дирижёр, заслуженный артист РСФСР.

В 1909 году окон­чил ре­гент­ские клас­сы При­двор­ной пев­че­ской ка­пел­лы , в 1916 году - Санкт-Пе­тербургскую консерваторию, где учил­ся у А. Н. Еси­по­вой (фортепиано), А. К. Ля­до­ва, М. О. Штейн­бер­га, Я. Ви­тол­са, В. П. Ка­ла­фа­ти (ком­по­зи­ция), Н. Н. Че­реп­нина (ди­ри­жи­ро­ва­ние).

С 1918 года ди­ри­жёр, в 1925-1936 годах главный ди­ри­жёр и заведующий музыкальной ча­стью Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, где под его ру­ко­во­д­ством бы­ла осу­ще­ст­в­ле­на но­ва­тор­ская по­ста­нов­ка опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го (в ав­тор­ской ре­дак­ции, режиссер С. Э. Рад­лов, 1928 год), впер­вые на отечественной сце­не по­став­ле­ны опе­ры «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С. С. Про­кофь­е­ва (1926 год) и «Воц­цек» А. Бер­га (1927 год), про­шли пре­мье­ры опе­ры «Лёд и сталь» В. М. Де­ше­во­ва (1930 год), ба­ле­та «Пла­мя Па­ри­жа» Б. В. Асафь­е­ва (1932 год) и другие. С 1936 года художественный руководитель и главный ди­ри­жёр Украинского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та в Кие­ве, где ста­вил опе­ры украинских ком­по­зи­то­ров. Вы­сту­пал так­же как сим­фо­нический ди­ри­жёр в СССР и за ру­бе­жом.