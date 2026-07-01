ДРАНГИАНА
ДРАНГИАНА - древнеиранская историко-географическая область в бассейне озёр Хамун и низовьях реки Гильменд (сопредельные области современного Ирана и Афганистана).
Древнеиранское название Зранка [позднее З(а)ранг] восходит к 1-й половине 1-го тысячелетия до нашей эры - отсюда Зарангиана (Ζαραγγιανή), а также названия местных народностей (Ζαράγγαι, или Σαράγγαι). Самостоятельные политические объединения, сложившиеся в Дрангиана с середины VII века до нашей эры находились под влиянием Мидии.
Дрангиана - одна из главных восточноиранских областей Ахеменидов государства: она упоминается в Бехистунской надписи, а в списке ахеменидских податных округов, приводимом Геродотом, относится к XIV сатрапии, включавшей Белуджистан, Макран и часть современного юго-восточного Ирана. Античные авторы (Арриан, Диодор, Страбон и другие) упоминают племя ариаспов (эвергетов), проживавшее на территории Дрангиана и оказавшее серьёзное сопротивление ахеменидским завоевателям. В VI веке до нашей эры в Дрангиане получил распространение зороастризм. В 330 году до нашей эры Александр Македонский завоевал столицу Дрангиана (у эллинистических авторов - Профтазия; обычно отождествляется с современным городом Фарах), после чего начался процесс эллинизации жителей Дрангианы.
С III века до нашей эры Дрангиана находилась во владении Селевкидов. В составе Греко-Бактрийского царства на территории Дрангианы быстро развивалось сельское хозяйство была создана разветвлённая оросительная система. С началом расселения в Дрангиане кочевых племён, особенно сакского происхождения (II-I века до нашей эры), древнее название было вытеснено новым, заключавшим в себе этноним пришельцев - Сакастан (Сиджистан, Систан). В I веке до нашей эры Дрангианой называлась также отдельная провинция рядом с Сакастаном, а при Сасанидах - область в Сакастане.