ДРАНГИАНА

ДРАНГИАНА - древнеиранская историко-географическая область в бассейне озёр Хамун и низовьях реки Гильменд (со­пре­дель­ные об­лас­ти современного Ира­на и Аф­га­ни­ста­на).

Древнеиранское название Зран­ка [позд­нее З(а)ранг] вос­хо­дит к 1-й половине 1-го тысячелетия до нашей эры - от­сю­да За­ран­гиа­на (Ζαραγγιανή), а так­же на­зва­ния ме­ст­ных на­род­но­стей (Ζαράγγαι, или Σαράγγαι). Са­мо­сто­ятельные по­ли­тические объ­е­ди­не­ния, сло­жив­шие­ся в Дрангиана с середины VII века до нашей эры на­хо­ди­лись под влия­ни­ем Ми­дии.

Дрангиана - од­на из главных восточноиранских об­лас­тей Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва : она упо­ми­на­ет­ся в Бе­хи­стун­ской над­пи­си, а в спи­ске ахе­ме­нид­ских по­дат­ных ок­ру­гов, при­во­ди­мом Ге­ро­до­том , от­но­сит­ся к XIV сат­ра­пии, вклю­чав­шей Бе­луд­жи­стан, Ма­кран и часть современного юго-восточного Ира­на. Ан­тич­ные ав­то­ры (Ар­ри­ан, Дио­дор, Стра­бон и другие) упо­ми­на­ют пле­мя ари­ас­пов (эвер­ге­тов), про­жи­вав­шее на тер­ри­то­рии Дрангиана и ока­зав­шее серь­ёз­ное со­про­тив­ле­ние ахе­ме­нид­ским за­вое­ва­те­лям. В VI веке до нашей эры в Дрангиане по­лу­чил рас­про­стра­не­ние зо­роа­ст­ризм. В 330 году до нашей эры Алек­сандр Ма­ке­дон­ский за­вое­вал сто­ли­цу Дрангиана (у эл­ли­ни­стических ав­то­ров - Проф­та­зия; обыч­но ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с современным городом Фа­рах), по­сле че­го на­чал­ся про­цесс эл­ли­ни­за­ции жи­те­лей Дрангианы.

С III века до нашей эры Дрангиана на­хо­ди­лась во вла­де­нии Се­лев­ки­дов. В со­ста­ве Гре­ко-Бак­трий­ско­го цар­ст­ва на тер­ри­то­рии Дрангианы бы­ст­ро раз­ви­ва­лось сельское хозяйство бы­ла со­зда­на раз­ветв­лён­ная оро­сительная сис­те­ма. С на­ча­лом рас­се­ле­ния в Дрангиане ко­че­вых пле­мён, осо­бен­но сак­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния (II-I века до нашей эры), древ­нее название бы­ло вы­тес­не­но но­вым, за­клю­чав­шим в се­бе эт­но­ним при­шель­цев - Са­ка­стан (Сид­жи­стан, Сис­тан). В I веке до нашей эры Дрангианой на­зы­ва­лась так­же отдельная про­вин­ция ря­дом с Са­ка­ста­ном, а при Са­са­ни­дах - об­ласть в Са­ка­ста­не.

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