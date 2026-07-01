ДРАКОНТИЙ БЛОССИЙ ЭМИЛИЙ

ДРАКОНТИЙ БЛОССИЙ ЭМИЛИЙ - римский поэт второй половины V века.

Жил в 480-490-х годов в Кар­фа­ге­не , был юри­стом. Био­гра­фические све­де­ния о Драконтие в основном по­черп­ну­ты из его сти­хотв. «Оп­рав­да­ния» («Satisfactio»), по­слан­но­го ко­ро­лю ван­да­лов Гун­та­мун­ду. За­по­доз­рен­ный в государственной из­ме­не, Драконтий по его при­ка­зу был бро­шен в тюрь­му, от­ку­да ос­во­бо­дил­ся бла­го­да­ря за­ступ­ни­че­ст­ву знат­ных по­кро­ви­те­лей.

Главное про­из­ве­де­ние Драконтия - ли­ро-эпическая по­эма в гек­са­мет­рах «Хва­лы Гос­по­ду» («De laudibus Dei»); его основная те­ма - ми­ло­сер­дие Бо­га к гре­хов­но­му че­ло­ве­ку. В VII веке ар­хи­епископом То­лед­ским Ев­ге­ни­ем бы­ла соз­да­на сокра­щённая вер­сия по­эмы, из ко­то­рой наи­боль­шей из­вест­но­стью в Сред­не­ве­ко­вье поль­зо­ва­лось опи­са­ние 6 дней тво­ре­ния. В ду­хе школь­ной ри­то­ри­ки Драконтий со­чи­нил цикл из 10 сти­хо­тво­ре­ний на те­мы язы­че­ских ми­фов «Ро­му­ло­вы сти­хи» («Ro­mu­lea»). Ему при­пи­сы­ва­ет­ся так­же по­эма «Тра­ге­дия Оре­ста» («Orestis tra­go­e­dia»). Для сти­ля Драконтия ха­рак­тер­ны ус­лож­нён­ность и изы­скан­ность, оби­лие вы­чур­ных ме­та­фор .

Сочинения:

Carmina minora plurima inedita. Lip­siae, 1873;

Хва­ла Гос­по­ду. Эпи­та­ла­мий Ио­ан­ну и Ви­ту­ле // Па­мят­ни­ки сред­не­ве­ко­вой ла­тин­ской ли­те­ра­ту­ры IV–VII вв. М., 1998;

Ми­фо­ло­ги­че­ские по­эмы / Пер., вступ. ста­тья В. Н. Яр­хо. М., 2001.