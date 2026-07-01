ДРАКОНТИЙ БЛОССИЙ ЭМИЛИЙ
ДРАКОНТИЙ БЛОССИЙ ЭМИЛИЙ - римский поэт второй половины V века.
Жил в 480-490-х годов в Карфагене, был юристом. Биографические сведения о Драконтие в основном почерпнуты из его стихотв. «Оправдания» («Satisfactio»), посланного королю вандалов Гунтамунду. Заподозренный в государственной измене, Драконтий по его приказу был брошен в тюрьму, откуда освободился благодаря заступничеству знатных покровителей.
Главное произведение Драконтия - лиро-эпическая поэма в гексаметрах «Хвалы Господу» («De laudibus Dei»); его основная тема - милосердие Бога к греховному человеку. В VII веке архиепископом Толедским Евгением была создана сокращённая версия поэмы, из которой наибольшей известностью в Средневековье пользовалось описание 6 дней творения. В духе школьной риторики Драконтий сочинил цикл из 10 стихотворений на темы языческих мифов «Ромуловы стихи» («Romulea»). Ему приписывается также поэма «Трагедия Ореста» («Orestis tragoedia»). Для стиля Драконтия характерны усложнённость и изысканность, обилие вычурных метафор.
Сочинения:
Carmina minora plurima inedita. Lipsiae, 1873;
Хвала Господу. Эпиталамий Иоанну и Витуле // Памятники средневековой латинской литературы IV–VII вв. М., 1998;
Мифологические поэмы / Пер., вступ. статья В. Н. Ярхо. М., 2001.