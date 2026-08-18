ДРАКОНТ (др.-греч. Δράκων)

Первый афинский законодатель, член коллегии фесмофетов .

С его именем связывают введение первого афинского свода законов в год архонтства Аристаэхма в 621/620 г. до н.э. - первых афинских законов, записанных и выставленных на всеобщее обозрение в центре общественной жизни полиса, на агоре (первоначально, очевидно, на деревянных досках, затем на камне). Согласно сообщению Аристотеля (Афинская полития, 4), не подтвержденному другими источниками, законы Драконта предоставляли право голоса исключительно гражданам-гоплитам. Однако до нас дошли свидетельства исключительно об уголовном законодательстве, приписываемом Драконту.

Его законы были чрезвычайно суровы и предусматривали смертную казнь за большинство преступлений, включая мелкие кражи. Оратор Демад (IV в. до н.э.) говорил, что Драконт писал свои законы кровью вместо чернил (Плутарх. Солон, 17). В афинской традиции Драконт рассматривался как первый афинский законодатель, хотя и уступал Солону в авторитете и признании.