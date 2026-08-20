ДРАХМА (др.-греч. δραχμή ‒ горсть)

Древнегреческая монета и единица измерения веса.

Драхма начала употреблялась на Пелопоннесе , скорее всего, в связи с оболами – металлическими вертелами или прутьями, тспользовавшимися в качестве обмена в домонетную эпоху. Число прутье, которые можно было взять в одну руку – шесть – составляло драхму (горсть). Позже это название перешло к монете, сохранившей деление на 6 оболов. Драхма была равна 1/60 мины.

Масса афинской серебряной драхмы составляла 4,36 г. Основной монетой в Афинах была тетрадрахма (4 драхмы). Во времена Солона медимн зерна стоил 1 драхму, бык – 5 драхм, при Перикле прожиточный минимум семьи составлял 1/3 драхмы в день.

Чеканились монеты, равные 1,5 драхмам (тригемидрахма), 2 (дидрахма; статер), 3 (тридрахма), 4 (тетрадрахма), 5 (пентадрахма), 8 (октадрахма), 10 (декадрахма), 12 (додекадрахма), 50 (пентеконтадрахма).

Наряду с афинской драхмой, большое значение имели:

Египетская (птолемеевская) – 3,57 г

Коринфская – 2,89 г

Ликийская – 4,3

Эвбейская – 8,6 г

Эгинская – 6,24 г

Иллюстрация :

Драхма. Афины. Серебро.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев