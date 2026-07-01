ДРАХЕНЛОХ

ДРАХЕНЛОХ - пещера с отложениями эпохи Мустье , на высоте 2445 метров у вершины Драконовой горы, в Альпах, к югу от Боденского озера (Швей­ца­рия).

Об­на­ру­же­на в 1917 году ме­ст­ным школь­ным учи­те­лем из Ват­ти­са Т. Ниг­гом и его сыном То­ни. В 1917-1923 годах ис­сле­до­ва­лась Э. Бех­ле­ром. Пе­ще­ра ко­ри­дор­но­го ти­па дли­ной оеоло 70 метров, де­лит­ся на 6 ка­мер, куль­тур­ный слой в го­ри­зон­тах III–V. В не­сколь­ких ка­ме­рах Драхенлох най­де­ны ос­тат­ки 2 оча­гов, ка­мен­ные и кос­тя­ные ору­дия, бо­лее 30000 кос­тей пе­щер­но­го мед­ве­дя, «ящи­ки» и «стен­ки» из из­вест­ня­ко­вых плит. Ме­ж­ду «стен­кой» и ска­лой - ско­п­ле­ния длин­ных кос­тей ко­неч­но­стей, че­ре­пов, 40 та­зо­бед­рен­ных со­чле­не­ний, 21 лок­те­вая кость мед­ве­дя. В «ящи­ках» уло­же­ны че­ре­па и длин­ные кос­ти ко­неч­но­стей мед­ве­дей. Об­го­рев­шие кос­ти лап мед­ве­дя най­де­ны в оча­ге, ко­то­рый был пе­ре­крыт тя­жё­лым кам­нем. В ка­ме­ре III отдельные че­ре­па ок­ру­же­ны ле­жа­щи­ми и стоя­щи­ми пло­ски­ми кам­ня­ми. Пре­об­ла­да­ли че­ре­па мо­ло­дых жи­вот­ных. На не­ко­то­рых че­ре­пах из «ящи­ков» и ниж­них че­лю­стях про­би­ты от­вер­стия. На­ход­ки в Драхенлох вы­зва­ли дли­тель­ную дис­кус­сию. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей рас­смат­ри­ва­ли их как охот­ни­чьи тро­феи, за­па­сы пи­щи, склад сы­рья. Ны­не об­ще­при­ня­та оцен­ка Драхенлох как сви­де­тель­ст­во куль­та мед­ве­дя.

Иллюстрация:

Дра­хен­лох. Ком­по­зи­ция из че­ре­па и ко­стей мо­ло­дых пе­щер­ных мед­ве­дей в ка­мен­ном ящи­ке ка­ме­ры III (по А. Д. Сто­ля­ру). Музей естественной истории (Санкт-Галлен). Архив БРЭ.

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