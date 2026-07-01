ДРАХЕНЛОХ
ДРАХЕНЛОХ - пещера с отложениями эпохи Мустье, на высоте 2445 метров у вершины Драконовой горы, в Альпах, к югу от Боденского озера (Швейцария).
Обнаружена в 1917 году местным школьным учителем из Ваттиса Т. Ниггом и его сыном Тони. В 1917-1923 годах исследовалась Э. Бехлером. Пещера коридорного типа длиной оеоло 70 метров, делится на 6 камер, культурный слой в горизонтах III–V. В нескольких камерах Драхенлох найдены остатки 2 очагов, каменные и костяные орудия, более 30000 костей пещерного медведя, «ящики» и «стенки» из известняковых плит. Между «стенкой» и скалой - скопления длинных костей конечностей, черепов, 40 тазобедренных сочленений, 21 локтевая кость медведя. В «ящиках» уложены черепа и длинные кости конечностей медведей. Обгоревшие кости лап медведя найдены в очаге, который был перекрыт тяжёлым камнем. В камере III отдельные черепа окружены лежащими и стоящими плоскими камнями. Преобладали черепа молодых животных. На некоторых черепах из «ящиков» и нижних челюстях пробиты отверстия. Находки в Драхенлох вызвали длительную дискуссию. Ряд исследователей рассматривали их как охотничьи трофеи, запасы пищи, склад сырья. Ныне общепринята оценка Драхенлох как свидетельство культа медведя.
Иллюстрация:
Драхенлох. Композиция из черепа и костей молодых пещерных медведей в каменном ящике камеры III (по А. Д. Столяру). Музей естественной истории (Санкт-Галлен). Архив БРЭ.