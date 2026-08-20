ДРАГУНСКИЙ ДАВИД АБРАМОВИЧ

Советский военный и общественный деятель, генерал-полковник танковых войск, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 2 (по новому стилю — 15) февраля 1910 года в селе Святск (ныне — Новозыбковский район Брянской области). Окончил школу в Новозыбкове, после чего уехал в Москву, трудился в строительных организациях. Принимал участие в коллективизации в Калининской области, был на партийной работе.

С февраля 1933 года — в РККА. В 1936 году окончил Саратовскую бронетанковую школу, после чего служил на Дальнем Востоке. Участвовал в боях на озере Хасан . Учился в Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Великая Отечественная война

Начало войны встретил в гарнизоне крепости Осовец, где находился на стажировке. Вернувшись в Москву, получил назначение в действующую армию командиром танкового батальона 242-й стрелковой дивизии. Участвовал в Смоленском сражении . В апреле 1942 года ускоренным курсом окончил ВВА имени К. Е. Ворошилова, после чего служил на штабных должностях на Кавказе. С октября 1942 года был начальником разведки 3-го механизированного корпуса, а в ноябре 1942 года возглавил штаб 1-й механизированной бригады.

Принимал активное участие в битве на Курской дуге . 6-7 июля 1943 года в населённом пункте Сырцево бригада Драгунского непрерывно отражала ожесточённых атаки танковых войск противника. Враг бросил на её позиции около 250 боевых машин. Драгунский, безотлучно находясь на наблюдательном пункте, обеспечил чёткое управление подчинёнными частями и подразделениями, которые уничтожили 60 танков, в том числе 18 «Тигров». Когда 7 июля 1943 года положение стало критическим в результате прорыва противника на левом фланге, он со своим штабом предотвратил панику и обеспечил организованный отход, в числе последних покинув рубеж. 10 июля 1943 года был ранен командир бригады, и Драгунский принял его обязанности на себя. Под его руководством была организована контратака, сорвавшая планы противника прорваться в тот день в тыл советским частям. Враг потерял 19 танков. 11 июля 1943 года враг всё же сумел выйти в тыл бригады и охватить её двойным кольцом, но в ожесточённых боях она сумела прорваться из него. При выходе к своим Драгунский был ранен. Таким образом, в результате действий его бригады только за первую неделю Курской битвы противник потерял 123 танка.

В дальнейшем участвовал в освобождении Украинской ССР. С 21 октября 1943 года командовал 55-й гвардейской танковой бригадой. 4-14 ноября 1943 года это соединение с боями прошло 200 километров, освободив более 10 населённых пунктов и штурмом взяв важные высоты. 8 ноября 1943 года её был освобождён важный узел шоссейных дорог – село Паволочь Попельнянского района Житомирской области. Враг бросил против бригады Драгунского превосходящие её по численности силы, но все 13 атак провалились. Было уничтожено 1000 и захвачено в плен 600 солдат и офицеров, противник потерял 300 автомашин, 70 бронетранспортёров, 500 лошадей с повозками, 25 танков и 30 орудий. Некоторые части и подразделения вермахта были разбиты полностью. 8-13 ноября 1943 года бригада Драгунского действовала во вражеском тылу. В условиях нехватки боеприпасов, продовольствия, топлива, отсутствия связи с вышестоящими штабами, её командиру удалось минимизировать потери. Когда бригада прорвалась из окружения, командир корпуса гвардии генерал-майор К. Ф. Сулейков представил Драгунского к званию Героя Советского Союза. Однако представление реализовано не было, вышестоящие инстанции снизили статус награды до ордена Красного Знамени.

9 декабря 1943 года в бою под городом Малином Житомирской области танк Драгунского был подбит, сам он получил тяжёлое ранение и более полугода лечился в госпитале. 25 июля 1944 года вернулся к командованию бригадой. В те дни шло наступление на Львовском направлении. Драгунский быстро вошёл в курс дела, и сумел умело и тактически грамотно использовать наличные силы. Его бригада принимала активное участие в освобождении городов Львова и Городка, после чего форсированным маршем достигла Вислы и переправилась через неё. В результате упорного боя она штурмом взяла польское местечко Сташув – важный узел дорог. В ходе дальнейших боевых действий по окружению и разгрому Сандомирской группировки бригада Драгунского действовала в качестве передового отряда корпуса. Смело и решительно, не оглядываясь на основные силы, она действовала в тылу вражеских войск, уничтожая их подкрепления, инфраструктуру, технику. В районе населённого пункта Стадолы бригада отразила контратаку превосходящих сил врага, нанеся ему большие потери. За умелые действия, во многом способствовавшие успеху боёв на Висле, Драгунский вновь был представлен к званию Героя Советского Союза, и на этот раз представление увенчалось успехом.

14 января 1945 года бригада Драгунского первой в корпусе форсировала реку Ниду и, предприняв обходной манёвр, освободила важный узел шоссейных дорог – город Енджеюв, а затем развила наступление и штурмом взяла город Вилюн, выйдя на подступы к германской границе. Выполнив далее ряд боевых задач, Драгунский со своими частями освободил город Рыбник.

Отличилась бригада Драгунского и в боях завершающего этапа войны. Её части форсировали канал Тельтов и штурмовали Берлин . В тех боях они уничтожили более 700 солдат и офицеров, 9 танков, 3 штурмовых орудия, 7 бронемашин, 9 орудия, 37 автомашин. В плен попали 2700 солдат и офицеров, были захвачены большие трофеи. В последние дни войны части под командованием Драгунского участвовали в броске на Прагу и освобождении столицы Чехословакии . За это командир бригады во второй раз был удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал единственным представителем еврейской национальности – дважды Героем Советского Союза, получившим эти награды за Великую Отечественную войну. Принимал участие в Параде Победы.

Послевоенная жизнь

В 1949 году окончил ВВА имени К. Е. Ворошилова, после чего служил на командных должностях в различных танковых частях. С 1969 по 1985 годы командовал курсами «Выстрел». С октября 1985 года – в ГГИ МО СССР, а с ноября 1987 года – в отставке.

Получил известность как общественный деятель. Вплоть до закрытия Еврейского антифашистского комитета участвовал в его работе. По убеждениям являлся противником сионизма, неоднократно публиковал статьи и книги антисионистского характера, выступал против алии советских евреев в Израиль. С 21 апреля 1983 года был председателем Антисионистского комитета советской общественности. Несмотря на неоднократные попытки закрыть его комитет, Драгунский сохранил его даже в условиях начавшейся перестройки, нормализации отношений с Израилем и распада СССР. Однако после его смерти комитет был распущен.

Умер 12 октября 1992 года.