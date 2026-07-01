ДРАГОМИРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, генерал

Сын генерал-адъютанта М.И. Драгомирова, старший брат генерала от кавалерии А.М. Драгомирова, из дворян Черниговской губернии. 6.3.1876 зачислен в пажи к Высочайшему двору. 3.11.1883 поступил в Пажеский корпус. 2.9.1884 переведен в младший специальный класс и зачислен на действительную службу. 25.10.1885 получил звание камер-пажа. 11.8.1886 окончил корпус по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в лейб-гвардии Семеновский полк. 3.10.1889 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.8.1890 произведен в поручики (со старшинством с 11.8.1890). 13.5.1892 окончил академию по 1-му разряду с малой серебряной медалью, занесением имени на мраморную доску и премией генерал-лейтенанта Леонтьева, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Киевский военный округ. 4.7.1892 назначен и. д. старшего адъютанта штаба 9-й пехотной дивизии. 26.11.1892 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 33-й пехотной дивизии. С 10.10.1894 по 10.10.1895 прикомандирован к 130-му пехотному Херсонскому полку для цензового командования ротой. 7.9.1895 назначен обер-офицером для особых поручений при штабе 9-го армейского корпуса. 12.6.1897 назначен и. д. заведующего передвижением войск по железным дорогам и водным путям Киевского района. 5.4.1898 произведен в подполковники с утверждением в должности. С 1.5.1901 по 2.9.1901 прикомандирован к 130-му пехотному Херсонскому полку для цензового командования батальоном. 24.10.1901 назначен начальником штаба 42-й пехотной дивизии. 14.4.1902 произведен в полковники. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 27.1.1904 командирован в распоряжение наместника его императорского величества на Дальнем Востоке. С 20.9.1904 по 3.12.1904 и. о. начальника штаба 17-го армейского корпуса. С 12.2.1905 по 10.6.1905 и. о. начальника штаба 1-го армейского корпуса. 2.6.1905 назначен командиром 147-го пехотного Самарского полка. 21.6.1906 назначен командующим лейб-гвардии Преображенским полком. 29.6.1907 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 31.5.1907) с утверждением командиром полка. 6.5.1908 зачислен в Свиту его императорского величества. 9.10.1908 назначен генерал-квартирмейстером штаба Киевского военного округа. 3.8.1912 назначен начальник штаба Киевского военного округа. 14.4.1913 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 31.5.1913). Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен начальником штаба 3-й армии. 4.11.1914 назначен начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии. 16.12.1914 назначен командиром 8-го армейского корпуса. 23.3.1915 назначен начальником штаба армий Юго-Западного фронта. 8.5.1915 назначен в распоряжение верховного главнокомандующего. 18.8.1915 назначен командиром 8-го армейского корпуса. 9.9.1916 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 8.10.1916 назначен командир 16-го армейского корпуса. 2.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 22.8.1917 уволен со службы с мундиром и пенсией. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении в составе ВСЮР. Участник Бредовского похода. С мая 1920 г. в эмиграции в Югославии. Проживал в г. Земун. Член полкового объединения лейб-гвардии Семеновского полка, Общества офицеров Генерального штаба и Общества кавалеров ордена Святого Георгия. Скончался от болезни сердца. Погребен в Земуне (ныне часть Белграда).

Жена: дочь генерал-майора Ольга Сильверстовна (урожденная Крутикова). Детей не имел.