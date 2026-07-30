ДРАГОМИРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны и Белого движения.

Владимир родился в семье выдающегося военачальника и военного педагога Михаила Драгомирова. Он и его брат Абрам Михайлович тоже стали известными военачальниками. Владимир, как и все мальчики в семье, предназначался для военной службы. Положение отца позволило ему обучаться в престижном Пажеском корпусе, который он окончил в 1886 году.

Владимир Драгомиров начал службу подпоручиком Лейб-гвардии Семеновского полка. В 1892 году он окончил Николаевскую академию Генерального Штаба, после чего занимал штабные должности в Киевском военном округе.

Полковник Владимир Драгомиров участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов в должности начальника штаба 12-го корпуса, а с 12 февраля 1905 года — 1-го армейского корпуса.

После войны командовал 147-м Самарским пехотным полком, а в 1906-1908 годах — Лейб-гвардии Преображенским полком. Перед Первой мировой войной занимал должность начальника штаба Киевского военного округа. На этом посту генерал Драгомиров принимал участие в разработке планов на случай большой европейской войны.

Во время Первой мировой войны генерал-лейтенант Владимир Драгомиров состоял в штабных должностях на Юго-Западном фронте. Война для него началась успешно. 3-я армия генерала Н.В. Рузского, у которого начальником штаба был Драгомиров, 3 сентября 1914 года взяла Львов. После этого генерал Н.В. Рузский был переведен командовать Северо-Западным фронтом, а командующим 3-й армией был назначен генерал Д.Р. Радко-Дмитриев. С новым начальником отношения Драгомирова не сложились, из-за чего последний был переведен в строй. В конце 1914 года Драгомиров командовал 2-й гвардейской пехотной дивизией, а затем получил 8-й армейский корпус.

Ключевым эпизодом для карьеры генерала стал прорыв фронта 3-й армии у Горлице в мае 1915 года. Генерал Драгомиров, занимавший тогда должность начальника штаба Юго-Западного фронта, был обвинен в интригах против командующего 3-й армией генерала Р.Д. Радко-Дмитриева и в панических настроениях и в этой связи 8 мая 1915 года был переведен в распоряжение Ставки. По многочисленным свидетельствам современников, генерал Драгомиров в эти тяжелые дни «изнервничался» и даже был близок к самоубийству. Многие винили в неудачах именно его, по мнению генерала А.И. Деникина, «совершенно напрасно». Согласно некоторым свидетельствам, поводом к отстранению генерала Драгомирова послужил разнос главнокомандующего великого князя Николая Николаевича Младшего за то, что генерал Драгомиров советовал отойти за реку Сан, причем некоторые современники видели в этом интригу со стороны генерала Ю.Н. Данилова.

Некоторое время генерал Драгомиров снова командовал 8-м корпусом, и на этом посту участвовал в Брусиловском прорыве 1916 года. Из-за разногласий с генералом А.М. Калединым в конце 1916 года Драгомиров был переведен на пост командира 16-го армейского корпуса.

После Февральской революции 2 апреля 1917 года генерал Драгомиров был отстранен от командования и 22 августа 1917 года был отправлен в отставку с мундиром и пенсией. Принимал участие в Белом движении, после поражения которого находился в эмиграции. Проживал в Югославии, где и умер в 1928 году.