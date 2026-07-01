ДРАГОМИРОВ ПАВЕЛ НИЛОВИЧ

ДРАГОМИ́РОВ ПА́ВЕЛ НИ́ЛОВИЧ (Драгомиров-Толстяков, настоящая фамилия Толстяков) - хоровой дирижер, регент, композитор, педагог.

В 1899 году окончил московское Синодальное училище церковного пения с занесением на «Золотую доску», в 1902 году - Санкт-Петербургскую консерваторию, занимался в музыкально-драматическом училище Филармонического обществава. С 1901 года преподавал теорию музыки в регентском классе в Придворной певческой капелле . «Указом от 5 февраля 1902 года П. Н. Толстяков и А. Г. Чесноков были определены помощниками учителя пения в Капеллу» (РДМДМ. Т. 4. С. 553). До 1904 года по приглашению С. В. Смоленского, в годы учебы видевшего в нем «умного, способного, отлично занимающегося ученика» (РНБ. Ф. 1141. Ед. хр. 465. Л. 1), работал учителем пения в капелле, затем в учебных заведениях Тамбова. С 1907 по 1917 год вел сольфеджио и чтение хоровых партитур в Регентском училище в Санкт-Петербурге, созданном Смоленским. С 1910 года был хормейстером Мариинского оперного театра , с 1916 года - главным хормейстером. В 1911 году преподавал на летних регентско-учительских курсах в Санкт-Петербурге. В 1915 году состоял в комиссии по присуждению премий за духовно-музыкальные сочинения при редакции журнала «Хоровое и регентское дело».

С хором Мариинского театра Драгомиров занимался подготовкой оперных сцен в спектаклях «Борис Годунов», «Хованщина» М. П. Мусоргского, «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Капитанская дочка» Ц. А. Кюи, «Кольцо Нибелунга» Р. Вагнера, «Электра» Р. Штрауса и других. Хор театра ежегодно давал концерт под его управлением, а также участвовал по приглашению в концертах А. И. Зилоти, например, были исполнены: Литургия С. В. Рахманинова под управлением Е. С. Азеева (смотрите: Хроника // РМГ. 1911 год. № 2. Стб. 62), под управлением Рахманинова (смотрите: Прокофьев Г. Хроника: Концерты в Санкт-Петербурге // Там же. № 14. Стб. 366-367), песнопения «Страстной седмицы» А. Т. Гречанинова (смотрите там же 1913 год. № 15/16. Стб. 414-416), симфоническая поэма «Колокола», кантата «Весна» Рахманинова (смотрите: Хроника: Колокола С. Рахманинова // Там же. № 49. Стб. 1140-1142; Прокофьев Г. [А. Зилоти и другие.] // Там же. № 3. Стб. 89-91), «Magnificat», хорал из кантаты № 140 и «Траурная ода» И. С. Баха (смотрите: Хроника: Концерты в Санкт-Петербурге // Там же. № 3. Стб. 89-91; Т-в Б. Хроника: Оперы и концерты в Санкт-Петербурге // Там же. № 51-52. Стб. 1198-1199) и другие. Выступления этого хора пользовались успехом.

Драгомиров известен как автор духовно-музыкальных сочинений, написанных в основном для средних и малых составов хоров. Современники признавали «талантливость и техническое мастерство» Драгомирова, его называли продолжателем традиций П. И. Чайковского (ХРД. 1915. № 1. С. 22). Духовно-музыкальные сочинения Драгомирова исполнялись в разных городах хором тамбовской Знаменской церкви (26 марта 1907 года), певчими Егерского лейб-гвардии полка в Петрограде (29 апреля 1916 года), мужским соборным хором и архиерейскими певчими в Выборге (6 декабря 1909 года), соединенными санкт-петербургскими хорами (6 марта 1911 года), соединенными хорами Братства любителей древнего пения и архиерейского, Покровской церкви в Новгороде (11 марта 1912 года), хором Иоанно-Дамаскинского братства и любителей пения в Новгороде (4 декабря 1913) и другими.

С 1919 по 1925 год Драгомиров преподавал в музыкальном училище в Лохвице (ныне Полтавская область). В 1919 году Драгомиров организовал Лохвицкий хор, который вначале включал 32 участника, позже пополнился народными учителями до 100 человек. В течение 1924-1926 годов Драгомиров работал в Харьковском оперном театре (при его участии состоялась постановка оперы М. П. Мусоргского «Сорочинская ярмарка»). В 1926 году при открытии Государственного украинского оперного театра в Киеве был хормейстером-постановщиком премьеры оперы Дж. Верди «Аида». С 1929 года до конца жизни работал главным хормейстером Одесского оперного театра.

Драгомирову принадлежит ряд светских сочинений для хора: «Урожай» (на слова А. В. Кольцова), «Весенняя песня» (на слова Н. А. Некрасова ), «Зима» (на слова И. С. Никитина), «Посылала Ваню мать», «Май» (на слова А. К. Толстого); романсов и песен для среднего голоса и фортепиано: «Где ты, моя доля?», «Уж я сяду молоденька» и другие. (смотрите также: Музыкальная хрестоматия на стихотворения русских поэтов [Некрасова, А. С. Пушкина, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, М. Ю. Лермонтова и других] (для двухголосного школьного хора и фортепиано или скрипки). Пг., [б. г.]. Вып. 1; Перелож. для смешенного хора a capella романсов Ф. Шуберта из цикла «Зимнее утро»: «Бурное утро», «Разлив» (1915, 1916 год) // Произведения для смешенного, женского, мужского хора. М., 1978. С. 26-29). Драгомиров - автор популярного «Учебника сольфеджио» (1-е издание в 1910 году), который широко используется в современной практике обучения и выдержал более 15 изданий.

Исторические источники:

РНБ. Ф. 1141. Ед. хр. 465. Л. 1.

Музыкальные сочинения:

«От юности моея» (для смеш. хора) // Духовно-муз. сочинения. М.[: Юргенсон], 1914;

«Приидите поклонимся» (для смеш. хора) // ХРД. 1912. № 9. Нот. прил.;

«Приидите поклонимся», Трисвятое // Духовно-муз. сочинения. Пг., 1914;

Херувимская, Символ веры, «Милость мира», «Ныне силы небесныя» // Духовно-муз. сочинения (для смеш. хора a cappella). М.; Пг., 1914;

«Благослови, душе моя, Господа» (для альта соло), «Отче наш» (для смеш. хора), «Да исправится» (для трио с хором) // Духовно-муз. сочинения. Пг., 1916;

«Хвалите, отроцы, Господа», «Кто взыдет на гору Господню» (для смеш. хора) // Духовно-муз. сочинения. Пг., 1917;

Великая ектения, «Приидите поклонимся», «Милость мира», «Отче наш», «Хвалите отроцы, Господа», «Кто взыдет на гору Господню» (для однород. хора) // Духовно-муз. сочинения. Пг., 1916.

Дополнительная литература:

Тамбов (корреспонденция) // РМГ. 1907. № 14. Стб. 410-411;

Нам сообщают... Из Выборга // ХРД. 1910. № 1. С. 20;

Петров А. Летние регентско-учительские курсы в Петербурге в 1911 г. // Там же. 1911. № 1. С. 21-22;

Корреспонденции: Н. Новг. // Там же. 1913. № 1. С. 19;

Новые книги и муз. соч. Драгомирова // Там же. 1915. № 12. С. 235; 1916. № 1. С. 24