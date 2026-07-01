ДРАГОМИРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧЧ
ДРАГОМИРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - российский военный теоретик и педагог, генерал от инфантерии.
На военной службе с 1849 года. Образование получил в Дворянском полку (1849 год) и Николаевской академии Генштаба (1856 год). В 1858 году командирован за границу для изучения военного дела, во время австро-итало-французской войны 1859 года состоял при штабе Сардинской армии.
С 1860 года преподаватель, в 1863-1869 годах профессор кафедры тактики, с 1878 года начальник Николаевской академии Генштаба. Преподавал тактику и военную историю цесаревичу Николаю Александровичу в 1861-1863 годах, а в 1864-1866 годах - великим князьям Александру Александровичу (будущий император Александр III) и Владимиру Александровичу. В 1869-1873 году начальник штаба Киевского военного округа. В 1873-1877 годах командир 14-й пехотной дивизии, участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, руководил Зимницкой переправой 1877 года через Дунай и действиями частей дивизии при обороне Шипки. Из-за ранения оставил действующую армию. С 1889 года командующий войсками Киевского военного округа, а с 1898 года также киевский, подольский и волынский генерал-губернатор.
С 1903 года член Государственного совета. С 1850-х годов разрабатывал проблемы военной педагогики. Придавал особое значение морально-психологическому фактору в бою и, развивая идеи А. В. Суворова, учил, что солдата надо «не муштровать, а воспитывать». Исключительная роль Драгомиров отводил военной дисциплине и выступал за внедрение в армии строгой законности, обязательной для всех военнослужащих. Предлагал воспитывать у солдат сознательное отношение к выполнению своих обязанностей, говорил о важности личного примера офицеров. Совершенствовал тактику стрелковых цепей. Автор «Учебника тактики» (1879 год), который свыше 20 лет был основным пособием в Николаевской академии Генштаба, а его «Солдатская памятка» издавалась 26 раз. Активно участвовал в разработке Полевого устава.
Сыновья Драгомирова – Владимир Михайлович (1867-1928 годы), генерал-лейтенант (1913 год), участник Первой мировой войны, после Октябрьской революции 1917 года в эмиграции в Югославии; Абрам Михайлович (1868-1955 годы), генерал от кавалери (1916 год), участник Первой мировой войны, в Гражданскую войну 1917-1922 годов в Добровольческой армии, ВСЮР и «Русской армии», с 1920 года в эмиграции в Югославии, затем во Франции.
Сочинения:
Сб. оригинальных и переводных статей. СПб., 1881. Т. 1–2;
Учебник тактики. 4-е изд. К., 1910–1911. Ч. 1–2;
Избранные труды: Вопросы обучения и воспитания войск. М., 1956.
Иллюстрация:
М. И. Драгомиров. Портрет работы И. Е. Репина. 1889 год. Исторический музей (Москва). Архив БРЭ.