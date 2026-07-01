ДРАГОМИРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧЧ

ДРАГОМИРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - российский военный теоретик и педагог, генерал от инфантерии.

На во­енной служ­бе с 1849 года. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Дво­рян­ском пол­ку (1849 год) и Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии Ген­шта­ба (1856 год). В 1858 году ко­ман­ди­ро­ван за гра­ни­цу для изу­че­ния во­енного де­ла, во вре­мя ав­ст­ро-ита­ло-французской вой­ны 1859 года со­сто­ял при шта­бе Сар­дин­ской ар­мии.

С 1860 года пре­по­да­ва­тель, в 1863-1869 годах профессор ка­фед­ры так­ти­ки, с 1878 года начальник Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии Ген­шта­ба. Пре­по­да­вал так­ти­ку и во­енную ис­то­рию це­са­ре­ви­чу Ни­ко­лаю Алек­сан­д­ро­ви­чу в 1861-1863 годах, а в 1864-1866 годах - великим князь­ям Алек­сан­д­ру Алек­сан­д­ро­ви­чу (бу­ду­щий император Алек­сандр III) и Вла­ди­ми­ру Алек­санд­ро­ви­чу. В 1869-1873 году начальник шта­ба Ки­ев­ско­го военного округа. В 1873-1877 годах командир 14-й пехотной ди­ви­зии, уча­ст­во­вал в русско-­турецкой вой­не 1877-1878 годов , ру­ко­во­дил Зим­ниц­кой пе­ре­пра­вой 1877 года че­рез Ду­най и дей­ст­вия­ми час­тей ди­ви­зии при обо­ро­не Шип­ки. Из-за ра­не­ния ос­та­вил дей­ст­вую­щую ар­мию. С 1889 года ко­мандующий вой­ска­ми Ки­ев­ско­го военного округа, а с 1898 года так­же ки­ев­ский, по­доль­ский и во­лын­ский генерал-гу­бер­на­тор.

С 1903 года член Государственного со­ве­та . С 1850-х годов раз­ра­ба­ты­вал про­бле­мы во­енной пе­да­го­ги­ки. При­да­вал осо­бое зна­че­ние мо­раль­но-пси­хо­ло­гическому фак­то­ру в бою и, раз­ви­вая идеи А. В. Су­во­ро­ва, учил, что сол­да­та на­до «не муш­тро­вать, а вос­пи­ты­вать». Ис­клю­чительная роль Драгомиров от­во­дил во­енной дис­ци­п­ли­не и вы­сту­пал за вне­дре­ние в ар­мии стро­гой за­кон­но­сти, обя­за­тель­ной для всех во­ен­но­слу­жа­щих. Пред­ла­гал вос­пи­ты­вать у сол­дат соз­на­тель­ное от­но­ше­ние к вы­пол­не­нию сво­их обя­зан­но­стей, го­во­рил о важ­но­сти лич­но­го при­ме­ра офи­це­ров. Со­вер­шен­ст­во­вал так­ти­ку стрелковых це­пей. Ав­тор «Учеб­ни­ка так­ти­ки» (1879 год), ко­то­рый свыше 20 лет был основным по­со­би­ем в Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии Ген­шта­ба, а его «Сол­дат­ская па­мят­ка» из­да­ва­лась 26 раз. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке По­ле­во­го ус­та­ва.

Сы­но­вья Драгомирова – Вла­ди­мир Ми­хай­ло­вич (1867-1928 годы), генерал-лейтенант (1913 год), участ­ник Первой ми­ро­вой вой­ны, пос­ле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в эми­гра­ции в Юго­сла­вии; Аб­рам Ми­хай­ло­вич (1868-1955 годы), генерал от кавалери (1916 год), участ­ник Первой ми­ро­вой вой­ны, в Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов в Доб­ро­вольческой ар­мии, ВСЮР и «Рус­ской ар­мии», с 1920 года в эми­гра­ции в Юго­сла­вии, за­тем во Фран­ции.

Сочинения:

Сб. ори­ги­наль­ных и пе­ре­вод­ных ста­тей. СПб., 1881. Т. 1–2;

Учеб­ник так­ти­ки. 4-е изд. К., 1910–1911. Ч. 1–2;

Из­бран­ные тру­ды: Во­про­сы обу­че­ния и вос­пи­та­ния войск. М., 1956.

Иллюстрация:

М. И. Дра­го­ми­ров. Порт­рет ра­бо­ты И. Е. Ре­пи­на. 1889 год. Ис­то­ри­чес­кий му­зей (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.