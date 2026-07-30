ДРАГОМИРОВ АБРАМ МИХАЙЛОВИЧ

Русский военачальник, участник Первой мировой войны и Белого движения.

Абрам родился в семье выдающегося русского военачальника и военного теоретика генерала Михаила Драгомирова. Он, как и его старший брат Владимир, осознанно готовил себя к военной службе, причем, по некоторым свидетельствам, был любимцем отца.

Окончив Пажеский корпус в 1887 году, Абрам Драгомиров был выпущен подпоручиком в Лейб-гвардии Семеновский полк. В 1893 году успешно окончил Николаевскую академию Генерального штаба. Дальнейшую службу Драгомиров провел на Кавказе в кавалерийских частях.

Первую мировую войну генерал-майор Абрам Драгомиров начал начальником 2-й отдельной кавалерийской бригады, преобразованной в конце 1914 года в 16-ю кавалерийскую дивизию. Накануне Горлицкого прорыва генерал Драгомиров был назначен командиром 9-го корпуса, с которым безуспешно пытался отразить наступление австро-германских войск. Корпус понес огромные потери, однако, на фоне общих неудач на русском фронте, генерал Драгомиров зарекомендовал себя с положительной стороны. В 1916 году он командовал 5-й армией Северного фронта, у которой была пассивная задача удержать линию реки Двина.

После Февральской революции получил в командование Северный фронт. Во время совещания командующих фронтами с представителями Временного правительства 4 мая 1917 года генерал Драгомиров поддержал генералов М.В. Алексеева и В.И. Гурко и резко осудил демократизацию в армии. «Мы все желали переворота, а между тем много офицеров хороших, составлявших гордость армии, ушли в резерв только потому, что старались удержать войска от развала, или же не умели приспособиться, — передает слова Драгомирова генерал А.И. Деникин, — <…> Но нужно помнить, что вот уже два месяца армии наносятся тяжелые удары, и вместо пользы армии, переворот принес колоссальный вред».

Революционная власть отрешила от командования Алексеева, Гурко и Драгомирова. В конце 1917 года Драгомиров отправился на Дон.

С августа 1918 года генерал Драгомиров занимал пост помощника руководителя Добровольческой армии. Он играл одну из ведущих ролей в Белом движении при Деникине и бароне Врангеле. Исполняя должность председателя Особого совещания при Главнокомандующем, Драгомиров фактически возглавлял гражданское управление на территориях, занимаемых белыми армиями. Кроме того, он принимал участие в переговорах со странами Антанты и с представителями других антибольшевистских сил. Сам генерал в письме к Деникину признавал неудовлетворительность своей деятельности: «По свойствам моего темперамента и характера... у меня совершенно отсутствует уменье сглаживать и смягчать отношения; каждый компромисс, без которого никакая политика невозможна, достается мне путем большого насилия над моей натурой и проводится в жизнь без того чистосердечия и искренности, которые в этих случаях столь необходимы... Род занятий всей моей жизни создал из меня генерала, но не политика. Переделать себя я не в состоянии... Я считаю себя неразрывно связанным и с той великой задачей, которую Вы исполняете, и лично с Вами... Но глубоко убежден, что по своей специальности я могу дать Вам большую помощь, чем на посту, ныне мною занимаемом».

Осенью 1919 года генерал Драгомиров получил в командование войска Киевской области. На этом посту Драгомиров безуспешно пытался остановить волну еврейских погромов, учиняемых местным населением и чинами Вооруженных сил Юга России в Киеве и его окрестностях. Генерал не останавливался перед жесткими мерами, вплоть до расстрелов погромщиков.

С 1920 года генерал Абрам Драгомиров находился в эмиграции. Он жил в Югославии, а с 1931 года — во Франции. Занимал видные посты в РОВС. Во время Второй мировой войны поддержал движение генерала А.А. Власова. Скончался 9 декабря 1955 года в Ганьи, под Парижем.