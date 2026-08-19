ДРАГОМАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

ДРАГОМАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ - украинский политический и общественный деятель, публицист , историк, фольклорист .

Пи­сал на украинском и русском язы­ках. Из мел­ко­по­ме­ст­ных дво­рян. Пле­мян­ник де­каб­ри­ста Я. А. Дра­го­ма­но­ва, дя­дя Л. Ук­ра­ин­ки. В 1859-1963 годах учил­ся в Ки­ев­ском университете. С 1864 года при­ват-до­цент; с 1865 года там же, пре­по­да­вал ис­то­рию Древ­не­го Ри­ма. Од­но­вре­мен­но за­ни­мал­ся ис­сле­до­ва­ни­ем украинского и славянского народного твор­че­ст­ва.

Как ак­тив­ный дея­тель ки­ев­ской гро­ма­ды, Драгоманов в 1875 году уво­лен из уни­вер­си­те­та (за ук­раи­но­филь­ст­во и по­ли­ти­ческую не­бла­го­на­дёж­ность). С 1876 году в эмиг­ра­ции. С 1878 года из­да­вал сбор­ник, за­тем журнал «Гро­ма­да», а так­же газету «Воль­ное сло­во», про­паган­ди­ро­вав­шую ли­бе­раль­но-кон­сти­ту­ци­он­ные идеи, пуб­ли­ко­вал со­чи­не­ния А. И. Гер­це­на , Т. Г. Шев­чен­ко, Па­на­са Мир­но­го и других. В 1880 году из­дал отдельной бро­шю­рой пись­мо В. Г. Бе­линско­го к Н. В. Го­го­лю. Один из ор­га­ни­зато­ров и профессор (с 1889 года) Со­фий­ско­го университета. Ав­тор ря­да ра­бот по ис­то­рии Ук­раи­ны, украинскому и славянскому фольк­ло­ру, в ко­торых бо­рол­ся за ут­вер­жде­ние в украинской литературе прин­ци­пов ли­бе­ра­лиз­ма, реа­лиз­ма, на­род­но­сти.

Драгоманов рез­ко вы­сту­пал про­тив про­винциальной ог­ра­ни­чен­но­сти и во­ин­ст­вую­ще­го на­цио­на­лиз­ма отдельных украинских пи­са­те­лей, счи­тая в кор­не не­вер­ным про­ти­во­по­став­ле­ние украинской литературы рус­ской и литературе древних славянских на­ро­дов. Зна­чительно вни­ма­ние в сво­их ли­те­ра­ту­ро­ведческих ра­бо­тах уде­лил ос­ве­ще­нию об­щественно-по­ли­тических взгля­дов Т. Г. Шев­чен­ко.

Основная те­ма пуб­ли­ци­сти­ки Драгоманова - борь­ба за пра­во украинского на­ро­да на раз­ви­тие национальной куль­ту­ры. Драгоманов в то же вре­мя вы­сту­пал про­тив пла­нов от­ры­ва Ук­раи­ны от Рос­сии, счи­тал, что от­но­ше­ния ме­ж­ду ни­ми долж­ны стро­ить­ся на прин­ци­пах фе­де­ра­лиз­ма, а украинской литературе на­до со­хра­нять связь с рус­ской. Драгоманов по­ни­мал об­щественный про­гресс как по­сту­пательное раз­ви­тие идей. Идеа­лом государственного уст­рой­ст­ва для не­го был западноевропейский пар­ла­мен­та­ризм в со­еди­не­нии с зем­ским дви­же­ни­ем. В сво­их ис­сле­до­ва­ни­ях, по­свя­щён­ных фольк­ло­ру, сто­ял на по­зи­ци­ях тео­рии за­им­ст­во­ва­ния Т. Бен­фея (смотрите Ми­гра­ци­он­ная шко­ла ), ко­то­рую до­пол­нил отдельными эт­но­ло­гическими и со­цио­ло­гическими по­ло­же­ния­ми. Твор­че­ст­во Драгоманова ока­за­ло боль­шое влия­ние на раз­ви­тие украинской литературы и ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния , в том числе на ста­нов­ле­ние И. Я. Фран­ко как пи­са­те­ля, фи­ло­ло­га и об­щественного дея­те­ля.

Сочинения:

Ис­то­ри­че­ские пес­ни ма­ло­рус­ско­го на­ро­да. К., 1874–1875. T. 1–2;

Малорусскiя на­род­ныя преданiя и раз­ска­зы. Київ, 1876;

Полiтiчнi пiс­нi українського на­ро­ду XVIII– XIX столiття. Же­не­ва, 1883;

Розвiдки про ук­раїн­сь­ку народнy словеснiсть i пись­мен­ство. Львiв, 1899–1906. T. 1–4;

Со­б­ра­ние по­ли­ти­че­ских со­чи­не­ний. Па­риж, 1905–1906. Т. 1–2;

Шев­чен­ко, украiнофiли i соцiялiзм. 2 вид. Львiв, 1906;

Лiтературно-публi­цистич­нi працi. Київ, 1970. Т. 1–2.

Иллюстрация: Архив БРЭ.