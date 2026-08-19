ДРАГОМАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
ДРАГОМАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ - украинский политический и общественный деятель, публицист, историк, фольклорист.
Писал на украинском и русском языках. Из мелкопоместных дворян. Племянник декабриста Я. А. Драгоманова, дядя Л. Украинки. В 1859-1963 годах учился в Киевском университете. С 1864 года приват-доцент; с 1865 года там же, преподавал историю Древнего Рима. Одновременно занимался исследованием украинского и славянского народного творчества.
Как активный деятель киевской громады, Драгоманов в 1875 году уволен из университета (за украинофильство и политическую неблагонадёжность). С 1876 году в эмиграции. С 1878 года издавал сборник, затем журнал «Громада», а также газету «Вольное слово», пропагандировавшую либерально-конституционные идеи, публиковал сочинения А. И. Герцена, Т. Г. Шевченко, Панаса Мирного и других. В 1880 году издал отдельной брошюрой письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю. Один из организаторов и профессор (с 1889 года) Софийского университета. Автор ряда работ по истории Украины, украинскому и славянскому фольклору, в которых боролся за утверждение в украинской литературе принципов либерализма, реализма, народности.
Драгоманов резко выступал против провинциальной ограниченности и воинствующего национализма отдельных украинских писателей, считая в корне неверным противопоставление украинской литературы русской и литературе древних славянских народов. Значительно внимание в своих литературоведческих работах уделил освещению общественно-политических взглядов Т. Г. Шевченко.
Основная тема публицистики Драгоманова - борьба за право украинского народа на развитие национальной культуры. Драгоманов в то же время выступал против планов отрыва Украины от России, считал, что отношения между ними должны строиться на принципах федерализма, а украинской литературе надо сохранять связь с русской. Драгоманов понимал общественный прогресс как поступательное развитие идей. Идеалом государственного устройства для него был западноевропейский парламентаризм в соединении с земским движением. В своих исследованиях, посвящённых фольклору, стоял на позициях теории заимствования Т. Бенфея (смотрите Миграционная школа), которую дополнил отдельными этнологическими и социологическими положениями. Творчество Драгоманова оказало большое влияние на развитие украинской литературы и литературоведения, в том числе на становление И. Я. Франко как писателя, филолога и общественного деятеля.
Сочинения:
Исторические песни малорусского народа. К., 1874–1875. T. 1–2;
Малорусскiя народныя преданiя и разсказы. Київ, 1876;
Полiтiчнi пiснi українського народу XVIII– XIX столiття. Женева, 1883;
Розвiдки про українську народнy словеснiсть i письменство. Львiв, 1899–1906. T. 1–4;
Собрание политических сочинений. Париж, 1905–1906. Т. 1–2;
Шевченко, украiнофiли i соцiялiзм. 2 вид. Львiв, 1906;
Лiтературно-публiцистичнi працi. Київ, 1970. Т. 1–2.
Иллюстрация: Архив БРЭ.