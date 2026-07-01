ДРАЧЕНКО Иван Григорьевич

Гвардии капитан, летчик-штурмовик. Герой Советского Союза и кавалер двух орденов Славы.

Родился 15 ноября 1922 г. в селе Великая Севастьяновка ныне Христиновского района Черкасской области Украины в семье крестьянина. Украинец. Член КПСС с 1944 г. Окончил среднюю школу и Ленинградский аэроклуб. В Красной Армии с апреля 1941 г. Летом 1943 г. окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов и был направлен на фронт в качестве летчика-штурмана.

Гвардии младший лейтенант И. Г. Драченко на Курской дуге совершил 21 боевой вылет, уничтожил 3 танка, 20 автомобилей с боеприпасами и живой силой противника, 4 зенитки, склад боеприпасов, до роты солдат. Награжден орденом Красной Звезды.

14 августа 1943 г. в районе Харькова, спасая командира полка, на Ил-2 таранил истребитель противника. Приземлился на парашюте. При таране был тяжело ранен. В бессознательном состоянии взят в плен. Был прооперирован, но потерял правый глаз. В сентябре 1943 г. ему удалось бежать и перейти линию фронта.

После лечения в московском госпитале в марте 1944 г. вернулся в свой полк. В медицинских документах ничего не говорилось о потере глаза, и Драченко начал снова летать. Совершил еще 34 боевых вылета, уничтожил 8 танков, 12 автомобилей, 2 зенитных батареи, склад боеприпасов, до роты солдат. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

6 апреля 1944 г. во время вылета на разведку был атакован 5 истребителями FW-190. На сильно поврежденном самолете сумел дотянуть до аэродрома и совершить посадку. За привезенные ценные разведданные награжден орденом Славы 3-й степени.

26 июня 1944 г. Драченко вылетел во главе пары на разведку в район Ясс. При выполнении боевого задания вступил в бой с немецкими истребителями и отбил все их атаки. Затем произвел штурмовку эшелона на железнодорожной станции Тузира и с разведданными вернулся на свой аэродром. Награжден орденом Славы 2-й степени.

К августу 1944 г. совершил 100 боевых вылетов на разведку, уничтожение живой силы и техники противника. В 14-и воздушных боях сбил 5 самолетов противника.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4618) гвардии старшему лейтенанту Драченко Ивану Григорьевичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г.

Позже отличился в Висло-Одерской и Берлинской операциях , за что награжден орденом Красного Знамени. Войну закончил в звании капитана.

Всего за годы войны И. Г. Драченко совершил 151 боевой вылет, в 24 воздушных боях сбил 5 самолетов противника, еще 9 уничтожил на аэродромах, разбил 4 моста, уничтожил много техники и живой силы противника.

После войны отважный летчик-штурмовик поступил в Военно-воздушную академию, но в 1947 г. по состоянию здоровья был уволен в запас. В 1953 г. окончил юридический факультет Киевского государственного университета, затем аспирантуру. Работал директором школы рабочей молодежи № 43, затем заместителем директора Дворца культуры «Украина» в городе-герое Киеве.

Скончался 16 ноября 1994 г. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.