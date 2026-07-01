ДРАЦЕНКО ДАНИИЛ ПАВЛОВИЧ

Военная служба до революции

Окончил Одесское пехотное юнкерское училище, в 1897 г. началась его военная служба в 37-м пехотном Екатеринославском полку. В 1901 г. получил чин поручика. Участвовал в русско-японской войне, удостоен нескольких боевых наград, был ранен и контужен. В 1908 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба, получил чин капитана. Продолжил службу при штабе Первого Кавказского армейского корпуса, занимался разведкой. Драценко сыграл важную роль в победе русских войск у Сарыкамыша, передав приказ Юденича не оставлять город. В декабре 1914 г. стал начальником разведывательного отделения при штабе Кавказской армии. За успешный штурм Эрзерума в январе 1916 г. был удостоен георгиевской награды. В марте 1916 г возглавил штаб 39-й пехотной дивизии. В 1917 г. получил чин генерал-майора.

Во время Гражданской войны

После событий Октябрьской революции присоединился к белым. В октябре 1918 г. состоял при штабе сводного отряда генерал-лейтенанта В.П. Ляхова, оборонявший Владикавказскую железную дорогу. В начале февраля 1919 г. Драценко принял командование над 1-ой конной дивизией, из-за ранения П.Н. Шатилова. Уже в марте ему удалось нанести сильный удар по красным и чеченцам у аула Алхан-Юрта. В мае отряды Драценко овладели Петровском (Махачкалой) и Дербентом. В июле 1920 г. по приказу Врангеля был назначен начальником штаба отряда Улагая, которому предстояло десантироваться на Кубани и вызвать выступление среди казаков, но из-за личных разногласий, Драценко сложил с себя По рекомендации П.Н. Шатилова, генерал Врангель назначил генерала Драценко начальником штаба десантного отряда генерала Улагая, сосредоточенного в портах Крыма для высадки на Кубань. В ходе операции десантного отряда Драценко разошелся во взглядах с Улугаем, и вернулся в Крым. В августе 1920 г. возглавил 2-ю армию, которая должна была осуществить Заднепровскую операцию, имевшую цель овладение Херсонщиной, но после форсирования Днепра белые встретили превосходящие силы противника, эффект неожиданности не сработал, и Драценко самолично отдал приказ об отступлении. За провал операции был снят с должности командующего. Инициатива целиком перешла в руки красных. После поражение белых сил и исхода из Крыма, Драценко прибыл в Королевство СХС и поселился в небольшом городке Великая Топлица. Затем переехал в Загреб, в апреле 1931 г. возглавил местное отделение РОВСа. Сохранились его неопубликованные воспоминания и очерки о событиях войны на Кавказском фронте, хранящиеся в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в США.